Аналитики оценили нехватку резервов российских банков в ₽1,5 трлн

Российским банкам потребуется еще 1,5 трлн руб. на досоздание резервов по проблемным кредитам, подсчитали в «Эксперт РА». Эти кредиты сосредоточены в банках из топ-50, среди них аналитики нашли и трех претендентов на санацию

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Несмотря на улучшение качества активов банков, объем недосозданных резервов в банковской системе России к началу 2019 года остается высоким, говорится в обзоре «Эксперт РА» (есть у РБК). Банкам может понадобиться не менее 1,5 трлн руб., или более 15% капитала банковского сектора, для их досоздания, подсчитали аналитики рейтингового агентства.

В то же время устойчивость системы к одномоментной реализации указанных рисков «Эксперт РА» оценивает как адекватную с учетом ожидаемого размера доналоговой прибыли, которой пророчат рекордный рост в 2019 году до 1,8–1,9 трлн руб. против 1,3 трлн руб. в 2018 году. Кроме того, у большинства крупных банков сейчас достаточный запас капитала (с учетом надбавок) по сравнению с началом прошлого года, подчеркивают аналитики. Но в случае реализации стресс-сценария банки могут столкнуться с необходимостью докапитализации для выполнения требований регулятора, полагают в «Эксперт РА».

У каких банков могут быть проблемы

Оценка недосозданных резервов в 1,5 трлн руб. основана на углубленном анализе рейтингуемых банков, говорится в обзоре. В эту сумму включен объем недосозданных резервов по наиболее обесцененным ссудам 4–5-й категорий качества (текущий уровень резервов покрывает их на 90%), а также резервов по проблемным активам, зачастую не имеющим формальных признаков обесценения либо с недостаточно консервативно оцененными рисками. 4-я категория качества требует резервирования от 51% от суммы долга, а 5-я — 100-процентного резервирования.

«Например, банк может недооценивать риски заемщика и создавать недостаточный резерв, то есть относить заемщика не к проблемной задолженности (4–5-я категории качества), а к сомнительной (3-я категория), либо мы видим, что у двух банков разная оценка рисков по одному и тому же заемщику», — объясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. Из кредитов 4–5-й категорий по сектору не покрыты 10%, то есть порядка 600 млрд руб., пояснил он.