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Антитабачная концепция не прошла правительственный фильтр
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Газета
Антитабачная концепция не прошла правительственный фильтр
Газета № 038 (2993) (2803) Общество,
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Антитабачная концепция не прошла правительственный фильтр
Татьяна Голикова отправила на доработку план Минздрава по борьбе с курением
Антитабачная концепция Минздрава неконкретна, не содержит четких задач и целей, а приведенные в ней статистические данные по смерти от табакокурения не имеют официального подтверждения, пришли к выводу эксперты в правительстве
Татьяна Голикова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Что попросили доработать Минздрав

Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям курирующего здравоохранение вице-премьера Татьяны Голиковой к документу. Копия поручений Голиковой, которые подписаны 11 марта, есть у РБК. Их подлинность подтвердил собеседник РБК в Минздраве.

Кроме дополнения проекта концепции официальными статис​​тическими данными Минздрав должен привести ее терминологию в соответствие с текущим законодательством и Международной классификацией болезней (МКБ), выделить разделы с задачами, основными направлениями и ожидаемыми результатами по итогам реализации документа. Ведомство должно уточнить и финансово-экономическое обоснование проекта, и законы, которые должны быть изменены после принятия концепции. Срок на доработку — 5 июня 2019 года, пишет Голикова.

В пресс-службе Минздрава указали, что отправка документа на доработку — это «нормальный процесс». «Замечания носят конструктивный характер и будут учтены в установленный срок», — сообщили в ведомстве. РБК направил запрос в пресс-службу Татьяны Голиковой.

История концепции

Минздрав разрабатывает антитабачную концепцию третий год. Первая версия, написанная в конце 2016 года, содержала множество жестких требований, в том числе запрет продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года. В последней версии Минздрав решил приравнять системы нагревания табака IQOS и glo, а также вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам. Кроме того, в концепции содержались предложения по поэтапному ежегодному увеличению налога на табачные изделия, доведению акцизов до среднего уровня среди стран Европейского региона; ​регулированию состава табачных изделий; организации медицинской помощи людям, желающим избавиться от никотиновой зависимости; сокращению доступности табачных изделий, включая некурительные, а также кальянов и электронных средств доставки никотина и др.

Что не понравилось экспертам правительства

К поручению Голиковой приложены подробные замечания экспертов правительства. В первую очередь они обращают внимание на приведенную статистику Минздрава — что каждый год от болезней, связанных с употреблением табака, умирают от 350 тыс. до 500 тыс. граждан. «Официальное статистическое наблюдение таких данных не содержит. Подтвердить приведенные сведения не представляется возможным», — указано в отзыве. Кроме того, сейчас вообще отсутствует методика, которая позволяла бы определять взаимосвязь болезни с курением табака, отмечено в замечаниях.

В документе есть «обороты, неприменимые в нормативных документах», в частности определение никотиновой зависимости, предложенное Минздравом. «Никотиновая зависимость не свободный выбор или право человека. Это заболевание, которое классифицировано Всемирной организацией здравоохранения как расстройство поведения, связанное с употреблением табака», — говорится в концепции.

Однако, как говорится в замечаниях, у заболевания, связанного с никотиновой зависимостью, есть код и определение в МКБ. «Считаем целесообразным Минздраву России провести анализ частоты установления такого диагноза, а также рассмотреть вопрос о возможности учета данного заболевания в рамках федерального и отраслевого статистического наблюдения», — предложили эксперты кабинета.

Не устроило их и то, что Минздрав описывает цели до 2050 года по постепенному снижению табакокурения до 5% и последующему полному запрету оборота табачной продукции, хотя концепция распространяется до 2035 года. А само предложение вывести табак из употребления эксперты сочли малодостижимым. При этом в документе нет задач и основных направлений ее реализации, а перечень мер «недостаточно детализирован».

Недостаточно конкретен Минздрав и в обращении с нормативно-правовой базой. Не все предложения ведомства снабжены уточнениями — в какие документы необходимо будет внести изменения для их реализации. Например, изменения налоговой нагрузки на табак, которые предлагает министерство, потребуют изменений в Налоговый кодекс, но ведомство этого не указывает.

​Отдельно эксперты правительства обратили внимание на то, что, хотя Минздрав призывает приравнять оборот любых электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака к обычным сигаретам, министерство не сообщает, что именно для этого необходимо сделать. В итоге они сомневаются, что реализация концепции не потребует выделения дополнительных денег из бюджета.

Основная проблема документа заключается в том, что он готовится в изоляции, полагает председатель правления Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Максим Королев. «К нему не имеют доступа ни индустрия, ни потребители, ни эксперты. Всем занимаются исключительно представители Минздрава. А они могут быть оторваны от реалий и регулирования рынка, поэтому концепция и получается нежизнеспособной», — указал он.

В России ежедневно курят 22,5% россиян, подсчитали в Федеральной службе государственной статистики (Росстате). А 5,4% курильщиков заявили, что не представляют свою жизнь без сигарет.

Автор: Полина Звездина.
Теги: продажа сигарет , Минздрав , Татьяна Голикова , Правительство , антитабачная концепция ...
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