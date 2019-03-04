«Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,67 -0,27 EUR Бирж. 74,38 -0,50 Brent 66,30 1,28% USD Нал. 66,15 65,34 EUR Нал. 74,99 74,13 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1328 -0,0035 BTC/USD Бирж. 3 798,11 -86,69 IMOEX 2 479,12 0,04% RTSI 1 189,16 0,15% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Southwestern Energy $5 (+5,26%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Southwestern Energy $5 (+5,26%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда Общество, 17:21 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 17:20 На одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий Общество, 17:07 Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Политика, 17:07 «Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России Бизнес, 17:03 Российский промоушен отменил бой Александра Емельяненко Спорт, 16:59 Нидерланды отозвали посла в Иране из-за высылки сотрудников посольства Политика, 16:56 РЖД назвали куратора развития Московского транспортного узла Бизнес, 16:52 Количество атак с целью скрытого майнинга увеличилось на 450% Крипто, 16:52 Что может рассказать о вашем статусе чемодан РБК и BMW, 16:38 «Никто не способен создать такой шум»: каким был вокалист The Prodigy Общество, 16:31  Следователи назвали причину смерти Децла Общество, 16:26 СК возбудил дело после отравлений кефиром в детсадах в Брянске Общество, 16:19 The Prodigy назвала гибель вокалиста Кита Флинта самоубийством Общество, 16:16
Бизнес ,  
0 
«Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России
«Сбербанк Инвестиции» стал владельцем почти 10% в компании-франчайзи сети KFC. Инвестиции пойдут в развитие сети, в течение трех лет франчайзи планирует увеличить число ресторанов в Москве и ЦФО с нынешних 30 до 100
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Сбербанк Инвестиции» с 21 февраля принадлежит 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», следует из данных СПАРК. Это ООО входит в ГК «Шоколадница», которая с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut. Оставшиеся 90,01% ООО по-прежнему принадлежат кипрской Lerondale Assets Limited (ее бенефициары — Shoko Holding Limited и бизнесмен Симан Поваренкин), но с середины февраля доли находятся в залоге у «дочки» Сбербанка.

Вхождение «дочки» Сбербанка в капитал франчайзи KFC подтвердили РБК в пресс-службе банка и гендиректор ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» Алексей Чижов. «Вхождение в капитал является частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC», — пояснили РБК в пресс-службе Сбербанка. «Сбербанк-Инвестиции» заинтересован вкладывать деньги в успешный бизнес и реализовал сделку на условиях мезонинного финансирования, рассказал Чижов. Сумму сделки он не назвал, но отметил, что 100% средств будет использовано на развитие: компания планирует увеличить число своих ресторанов KFC в Москве и Центральном федеральном округе до 100 в течение трех лет. Сейчас «Эй Кей Ресторантс ​Раша», в частности, принадлежат 30 ресторанов KFC в Москве и ЦФО. Сбербанк планирует и дальше инвестировать в развитие «Эй Кей Ресторантс ​Раша», добавил Чижов.

В российском подразделении Yum! Brands (владелец KFC) и группе «Шоколадница» не стали комментировать сделку.

Как устроен бизнес KFC в России

Сеть фастфуда KFC (Kentucky Fried Chicken), специализирующаяся на блюдах из курицы, начала работать в России с 1993 года. Ее владелец — американская Yum! Brands заходила на российский рынок через партнера — компанию «Ростик групп», принадлежащую Ростиславу Ордовскому-Танаевскому Бланко. Первоначально ее рестораны открывались под брендом «Ростик'с». В 2005 году Yum! Brands договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с — KFC» и в 2010 году выкупила права на российские рестораны, сохранив за сетью название KFC.

Сейчас в России работает более 750 ресторанов KFC, из них собственных (которые принадлежат российскому ООО «Ям Ресторантс Раша») — около 50, уточняет Ирина Гущина, директор по коммуникациям Yum! Brands по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе. У компании несколько десятков франчайзи. По данным СПАРК, выручка ООО «Ям Ресторантс Раша» в 2017 году составила 22,318 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд. Показателей за 2018 год пока нет.

Большинство ресторанов KFC​ в России открывают франчайзинговые партнеры. Крупнейший из них — польский холдинг Amrest: на конец 2018 года ему принадлежало 178 российских ресторанов KFC, а также 66 ресторанов Pizza Hut. (из них 25 по франшизе). Оборот ООО «Амрест» в 2017 году составил 8,95 млрд руб. Выручка ООО «Эй Кей Ресторанс Раша» — 1,16 млрд руб.

На долю России и Восточной Европы приходится 8% мировых продаж KFC, следует из отчета Yum! Brands за четвертый квартал 2018 года: этот регион показал самый быстрый рост продаж — на 20% за год. Данные по России есть в отчете за четвертый квартал 2017 года — на долю России приходилось 4% продаж KFC, за год они выросли на 24%.

Авторы: Елена Сухорукова, Надежда Федорова
Теги: KFC, Сбербанк
Материалы по теме
Польский франчайзи KFC получит контроль над пекарнями «Хлеб насущный»
Бизнес
KFC сократит число собственных ресторанов в России почти в 3,5 раза
Бизнес
Как Burger King в России сменил крупнейшего акционера
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter