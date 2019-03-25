Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,07 64,15 EUR Нал. 73,56 72,57 USD Бирж. 64,47 -0,19 EUR Бирж. 72,89 -0,18 USD ЦБ. 63,77 +0,03 EUR ЦБ. 72,59 -0,20 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 4044,00 +5,50 IMOEX 2484,55 -0,33% RTSI 1213,97 +0,05% Brent 66,75 +0,07% DJIA 25502,32 -1,77% Nasdaq 7642,67 -2,50%
«Аэрофлот» сдает в багаж дешевые билеты
Лента новостей
Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира 10:54, Общество Золотой барьер: почему стоит отменить НДС на продажу драгоценных металлов 10:49, PRO Выдвинутая от ЛДПР домохозяйка стала мэром города в Иркутской области 10:44, Общество Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа 10:36, Политика Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн 10:34, Общество Миллиардер Майк Новограц предсказал подорожание Bitcoin в 100 раз 10:29, Крипто В ДТП в центре Брянска погибли четыре человека 10:25, Общество Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому 10:25, РБК и «Билайн» Бизнес В Москве арестовали водителя опрокинувшегося на такси грузовика 10:23, Общество Революция и эволюция: как апартаменты изменили элитный рынок новостроек 10:11, Недвижимость В Якутии возбудили дело о незаконной продаже кислорода 10:08, Общество Научное подозрение: почему США стали следить за получателями грантов 10:03, Мнение Кому это в кассу: как развивается новая ниша ИТ-рынка 10:02, PRO От тонировки до неоплаченных штрафов: за что могут арестовать водителя 10:02, Авто Мосбиржа начнет день со снижения: аналитиков беспокоят перспективы рубля 10:00, Quote Очередной караван мигрантов начал движение по Мексике к США 10:00, Общество Сколько будет стоить Bitcoin 09:59, Крипто Российский хоккеист Свечников побил клубный рекорд «Каролины» в игре НХЛ 09:59, Спорт На севере Швеции в ходе учений погиб военнослужащий 09:55, Общество 5 причин попробовать растительное молоко 09:47, РБК и Alpro Рогозин заявил о планах «дочки» «Роскосмоса» делать трамваи-беспилотники 09:43, Бизнес Нетаньяху прервал визит в США и пообещал ответ на обстрел из сектора Газа 09:42, Политика Рогозин заявил о ценовом превосходстве «Союзов» над Crew Dragon Маска 09:23, Общество Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб. 09:20, Финансы 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 09:17, РБК и Philips Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн 09:00, Технологии и медиа Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко 09:00, Политика В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа 08:59, Политика
Газета
«Аэрофлот» сдает в багаж дешевые билеты
Газета № 035 (2990) (2503) Бизнес,
0
«Аэрофлот» сдает в багаж дешевые билеты
Крупнейший российский авиаперевозчик пересматривает тарифную политику
Одновременно с введением безбагажных тарифов для пассажиров «Аэрофлот» отменит самый дешевый вариант покупки полных билетов — с багажом. Эти билеты были на 12–30% дешевле других категорий, включающих перевозку багажа
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Замена «Бюджета»

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет». Об этом говорится в письме департамента продаж «Аэрофлота», разосланном билетным агентствам. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix.ru, который его получил 20 марта. В пресс-службе интернет-сервиса Tutu.ru также подтвердили, что получили это письмо.

Безбагажный тариф, о введении которого компания сообщила 19 марта, получит название «Лайт». Пока он будет действовать на двух направлениях — в Италию и Германию. «В будущем группа «Лайт» заменит группу «Бюджет» («Эконом бюджет». — РБК) и на других ближне- и среднемагистральных направлениях. О расширении маршрутной сети для тарифов группы «Лайт» будет сообщено дополнительно», — говорится в письме авиакомпании.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил РБК, что компания вводит безбагажный тариф вместо тарифа «Эконом бюджет». По его словам, это позволит снизить минимальные тарифы на 30%.

Сейчас «Эконом бюджет» — самый дешевый тариф для билетов «Аэрофлота» (за исключением промотарифов), за ним следует «Эконом оптимум», который, по оценкам билетного агентства OneTwoTrip, обходится на 15–25% дороже (разница составляет 25% для внутренних рейсов и 15% для международных). «Оптимум» позволяет возвращать билет с уплатой штрафа в 2300 руб., повышать класс обслуживания и бесплатно выбирать место на борту, а в тарифе «Бюджет» билеты невозвратные.

Пока на сайте «Аэрофлота» нельзя купить безбагажные билеты и действует тариф «Эконом бюджет». Например, перелет из Москвы в Рим с вылетом 2 апреля и возвращением 9 апреля по этому тарифу обойдется в 20,84 тыс. руб., а по «Эконом оптимум» — 26,72 тыс. руб. «Для пассажиров, ранее забронировавших билеты на данных направлениях и желающих приобрести их по тарифу группы «Бюджет», необходимо произвести оформление билетов в установленные правилами тарифов сроки, но не позднее 1 апреля 2019 года», — указано в письме авиакомпании к билетным агентствам. Таким образом, со 2 апреля пассажир с багажом уже не сможет воспользоваться этим тарифом, ему придется купить более дорогой «Эконом оптимум».

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания изучила статистику и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летали без багажа. Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служ​ба авиакомпании поясняла, ​что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа. В сообщении «Аэрофлота» отмечалось, что за счет изменения тарифа снижение стоимости билетов экономкласса может составить до 30%. При этом представитель компании уверял, что стоимость билетов в тарифах, включающих перевозку багажа, не увеличится.

«Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа
Бизнес

Пример «Аэрофлота»

В середине февраля на заседании в правительстве под руководством вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака отклонили предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям около половины издержек из-за роста цен на авиатопливо в 2018 году (23,6 млрд руб.). Не нашлось аргументов в пользу компенсации, в то время как есть аргументы против, пояснял тогда РБК источник, участвовавший в совещании: авиаотрасль и так получает 40 млрд руб. в год в виде возврата акциза.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев позднее заявлял, что компания не планирует в ближайшее время повышать цены на билеты из-за невысокой платежеспособности пассажиров. Но для компенсации расходов из-за подорожавшего керосина перевозчик объявил о повышении топливного сбора с 4 марта минимум на 200 руб. в одну сторону.

Пример «Аэрофлота», решившего отказаться от самых дешевых билетов с багажом (при одновременном введении безбагажных тарифов), может подтолкнуть другие авиакомпании к пересмотру стоимости билетов, однако значительных изменений в линейке тарифов не произойдет, считает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Аэрофлот» нашел изящный способ [повышения платы за билеты с багажом], но суть не меняется: на авиационном рынке текущие тарифы не покрывают операционные издержки», — предупредил эксперт. По его словам, тарифы российских авиакомпаний с конца 2016 года находились на очень низком уровне, после чего произошел рост расходов по основным статьям — на топливо и лизинг.

РБК направил запросы основным конкурентам «Аэрофлота» — S7, Utair и «Уральским авиалиниям».​

Автор: Мария Кокорева.
Теги: «Аэрофлот» , Билеты
Материалы по теме
«Аэрофлот» отменил 14 рейсов из-за непогоды в Москве Общество
«Аэрофлот» допустил отказ от закупки Boeing 737 MAX для «Победы» Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter