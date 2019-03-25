«Аэрофлот» сдает в багаж дешевые билеты

Крупнейший российский авиаперевозчик пересматривает тарифную политику

Одновременно с введением безбагажных тарифов для пассажиров «Аэрофлот» отменит самый дешевый вариант покупки полных билетов — с багажом. Эти билеты были на 12–30% дешевле других категорий, включающих перевозку багажа

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Замена «Бюджета»

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет». Об этом говорится в письме департамента продаж «Аэрофлота», разосланном билетным агентствам. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix.ru, который его получил 20 марта. В пресс-службе интернет-сервиса Tutu.ru также подтвердили, что получили это письмо.

Безбагажный тариф, о введении которого компания сообщила 19 марта, получит название «Лайт». Пока он будет действовать на двух направлениях — в Италию и Германию. «В будущем группа «Лайт» заменит группу «Бюджет» («Эконом бюджет». — РБК) и на других ближне- и среднемагистральных направлениях. О расширении маршрутной сети для тарифов группы «Лайт» будет сообщено дополнительно», — говорится в письме авиакомпании.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил РБК, что компания вводит безбагажный тариф вместо тарифа «Эконом бюджет». По его словам, это позволит снизить минимальные тарифы на 30%.

Сейчас «Эконом бюджет» — самый дешевый тариф для билетов «Аэрофлота» (за исключением промотарифов), за ним следует «Эконом оптимум», который, по оценкам билетного агентства OneTwoTrip, обходится на 15–25% дороже (разница составляет 25% для внутренних рейсов и 15% для международных). «Оптимум» позволяет возвращать билет с уплатой штрафа в 2300 руб., повышать класс обслуживания и бесплатно выбирать место на борту, а в тарифе «Бюджет» билеты невозвратные.

Пока на сайте «Аэрофлота» нельзя купить безбагажные билеты и действует тариф «Эконом бюджет». Например, перелет из Москвы в Рим с вылетом 2 апреля и возвращением 9 апреля по этому тарифу обойдется в 20,84 тыс. руб., а по «Эконом оптимум» — 26,72 тыс. руб. «Для пассажиров, ранее забронировавших билеты на данных направлениях и желающих приобрести их по тарифу группы «Бюджет», необходимо произвести оформление билетов в установленные правилами тарифов сроки, но не позднее 1 апреля 2019 года», — указано в письме авиакомпании к билетным агентствам. Таким образом, со 2 апреля пассажир с багажом уже не сможет воспользоваться этим тарифом, ему придется купить более дорогой «Эконом оптимум».

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания изучила статистику и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летали без багажа. Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служ​ба авиакомпании поясняла, ​что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа. В сообщении «Аэрофлота» отмечалось, что за счет изменения тарифа снижение стоимости билетов экономкласса может составить до 30%. При этом представитель компании уверял, что стоимость билетов в тарифах, включающих перевозку багажа, не увеличится.

Пример «Аэрофлота»

В середине февраля на заседании в правительстве под руководством вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака отклонили предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям около половины издержек из-за роста цен на авиатопливо в 2018 году (23,6 млрд руб.). Не нашлось аргументов в пользу компенсации, в то время как есть аргументы против, пояснял тогда РБК источник, участвовавший в совещании: авиаотрасль и так получает 40 млрд руб. в год в виде возврата акциза.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев позднее заявлял, что компания не планирует в ближайшее время повышать цены на билеты из-за невысокой платежеспособности пассажиров. Но для компенсации расходов из-за подорожавшего керосина перевозчик объявил о повышении топливного сбора с 4 марта минимум на 200 руб. в одну сторону.

Пример «Аэрофлота», решившего отказаться от самых дешевых билетов с багажом (при одновременном введении безбагажных тарифов), может подтолкнуть другие авиакомпании к пересмотру стоимости билетов, однако значительных изменений в линейке тарифов не произойдет, считает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Аэрофлот» нашел изящный способ [повышения платы за билеты с багажом], но суть не меняется: на авиационном рынке текущие тарифы не покрывают операционные издержки», — предупредил эксперт. По его словам, тарифы российских авиакомпаний с конца 2016 года находились на очень низком уровне, после чего произошел рост расходов по основным статьям — на топливо и лизинг.

РБК направил запросы основным конкурентам «Аэрофлота» — S7, Utair и «Уральским авиалиниям».​