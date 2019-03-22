Между отсрочкой и отставкой

Чем обернется для Терезы Мэй очередной перенос сроков Brexit

Лидеры 28 стран ЕС собрались в Брюсселе обсудить перенос даты Brexit на конец июня, как попросила британский премьер Тереза Мэй. РБК разбирался, кому выгодна отсрочка и удержится ли Мэй во главе правительства

Марк Рютте, Шарль Мишель и Тереза Мэй (слева направо) (Фото: Yves Herman / Reuters)

21 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и 27 лидеров стран Евросоюза начали обсуждение отсрочки Brexit, который должен был состояться 29 марта. Накануне саммита Мэй направила письмо председателю Евросовета Дональду Туску, в котором призвала ЕС перенести дедлайн с 29 марта на 30 июня. По словам премьера, дополнительное время даст ей возможность утвердить в парламенте соглашение (сделку) о выходе из ЕС, о котором стороны договорились в ноябре прошлого года. ​Для переноса дедлайна требуется согласие всех стран ЕС.

В ЕС не согласны с предложенной датой, но пока не против ненадолго продлить переговоры. Выход Великобритании должен состояться не позднее 23 мая, учитывая, что с 23 по 26 мая пройдут выборы нового Европарламента. Об этом заявили в пресс-службе председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Согласно законам ЕС каждый участник союза должен иметь представительство в парламенте. Поэтому, если Brexit случится позднее мая, Британии придется принимать участие в выборах, пояснил Юнкер.

Туск заявил, что считает возможным перенести дату Brexit, но только при условии, что Мэй сначала утвердит в парламенте соглашение о выходе из ЕС. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что поддержит отсрочку, если британский премьер сможет представить «заслуживающую доверия стратегию» реализации Brexit. В противном случае Евросоюз должен готовиться к Brexit без сделки, указал он. О необходимости получить гарантии о реалистичности предложения Мэй перед одобрением отсрочки сказал в четверг и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Сценарий 1: Отсрочка Brexit на короткий срок и утверждение соглашения Мэй в парламенте

Вероятность: средняя

Мэй считает, что сможет с третьего раза провести через парламент текст согласованного договора о выходе из ЕС. Ранее члены палаты общин дважды отвергли документ — в январе и марте. В первый раз проект провалился с разницей в 230 голосов. Вторая версия включала в себя гарантии от Юнкера, что ЕС не сможет без ограничения сроков обязывать Британию следовать европейским регламентам в таможенной и экономической сферах, однако все равно не смогла заручиться поддержкой депутатов: предложение потерпело неудачу с разницей в 149 голосов.

Мэй в третий раз попыталась вынести соглашение на голосование 18 марта, однако спикер палаты общин Джон Беркоу заблокировал ее инициативу. Он заявил, что правительство не может еще раз выносить на голосование один и тот же проект, и призвал Мэй существенно изменить условия договора о выходе из ЕС перед тем, как снова предложить его депутатам.

На саммите в четверг Мэй намерена получить формальное одобрение дополнений к тексту соглашения, которые ранее согласовала с Юнкером, от 27 лидеров ЕС. Она планирует на уровне национального законодательства подкрепить договор с Брюсселем дополнительными гарантиями, что Британия после Brexit сохранит экономическую автономию от ЕС. Как заявила премьер, этого достаточно, чтобы удовлетворить критериям Беркоу и вынести соглашение на голосование в третий раз. Правительство хочет провести голосование 26 или 27 марта, пишет The Times.

Сейчас утверждение соглашения Мэй является наиболее вероятным вариантом из всех возможных, считает глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. По мнению эксперта, это де-факто сведет к нулю вероятность Brexit без сделки, возможность которого беспокоит обе стороны. Соглашение также является более предпочтительным для радикальных евроскептиков в правящей Консервативной партии, которые выступают против длительной отсрочки Brexit. Предложенные Мэй условия выхода из ЕС являются единственным компромиссом, с которым могут согласиться депутаты разных партий по крайней мере в срок до начала лета, пишет в колонке для The Guardian профессор государственного управления Королевского колледжа Лондона Вернон Богданор.

Клеппе, однако, допускает, что соглашение будет утверждено не с третьего, а с четвертого раза. «Если премьер потерпит поражение на следующей неделе с разницей, скажем, в 20 голосов, то она попытается принять договор с четвертого раза», — считает он. Что касается мнения на этот счет спикера Беркоу, то, как отметил эксперт, ранее он не раз выносил на голосование одинаковые законопроекты и, учитывая срочность вопроса о договоре с ЕС, пойдет на компромисс с правительством.

Сценарий 2: Отсрочка Brexit на значительный срок и пересмотр соглашения Британии и ЕС

Вероятность: ниже среднего

В случае отказа британского парламента утвердить сделку велика вероятность, что стороны договорятся отсрочить Brexit по крайней мере на год, убежден Клеппе. В этом случае Британия примет участие в выборах в Европарламент, уточнил он.

По мнению Клеппе, во время отсрочки британские депутаты будут настаивать на смягчении условий Brexit. Речь идет прежде всего о продолжении членства королевства в Европейском едином рынке (ЕЕР), который предусматривает свободу перемещения товаров, услуг и рабочей силы между странами-участницами, и в Таможенном союзе, члены которого соглашаются передать торговые полномочия с национального уровня на уровень Еврокомиссии. Участие в первом институте не позволит Британии контролировать иммиграцию из ЕС и обяжет ее следовать европейским регламентам, а членство во втором не позволит Лондону согласовывать торговые соглашения с третьими странами. В пользу варианта Brexit, при котором Лондон останется членом Таможенного союза и будет подчиняться многим регламентам ЕЕР, выступает оппозиционная Лейбористская партия. Теоретически подобного рода предложения могут вызвать одобрение у большинства депутатов, написал в Twitter директор Центра европейских реформ Чарльз Грант.

Отсрочка Brexit на длительный срок, скорее всего, приведет к отставке Мэй. «Как премьер-министр я не готова к возможности отсрочки Brexit позднее, чем 30 июня», — написала она в письме к Туску. Впрочем, по мнению Клеппе, к радикальным изменениям в правительстве и внутренней политике Британии отставка не приведет и нынешнего премьера сменит кто-то из ее соратников. Новых парламентских выборов в этом случае не потребуется, пояснил эксперт. Если на смену Мэй придет сторонник более мягких условий выхода из ЕС, это облегчит реализацию компромисса, предложенного лейбористами, говорит Клеппе. Если же нынешнего премьера сменит убежденный евроскептик, он попытается добиться от ЕС дополнительных уступок, добавил аналитик.

«Если соглашение Мэй в парламенте провалится, большинство депутатов все равно не допустит Brexit без сделки и продемонстрирует готовность к уступкам. Этого будет достаточно для ЕС, чтобы продлить переговоры на долгий срок», — говорит старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт.

Сценарий 3: Отсрочка Brexit на короткий срок и выход Британии из ЕС без соглашения

Вероятность: низкая

Если план правительства выйти из ЕС провалится при очередном голосовании, а найти с Брюсселем компромисс не удастся, это приведет к Brexit без соглашения 29 марта. Однако эксперты считают этот шанс маловероятным. «Такой сценарий повлечет за собой огромное количество издержек, к которым, как в частных беседах признаются дипломаты обеих сторон, не готовы ни Британия, ни ЕС», — пояснил Клеппе. ​Как бы ни были возмущены в ЕС политическим хаосом в Британии, там согласятся на продление дедлайна Brexit, чтобы избежать «развода» с Лондоном без соглашения, полагает Чарльз Грант. Мэй сама не пойдет на Brexit без сделки, так как этого не хочет подавляющее большинство депутатов, уверен Гарнетт.