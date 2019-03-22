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Чеховские страсти
Газета № 034 (2989) Общество,
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Чеховские страсти
Подмосковную администрацию подозревают в причастности к хищению земель
Сотрудники ФСБ обыскали администрацию Чеховского района по делу о хищении земель специального назначения. Следствие полагает, что злоумышленники действовали в составе ОПГ
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Обыски в администрации

В четверг, 21 марта, сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками полиции по Московской области обыскали администрацию Чеховского района. Об этом РБК рассказал источник в СКР, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

Обыски начались в здании на Советской площади в 7:30 утра. Следственные действия проходили в кабинетах главы района Марины Кононовой, ее заместителей и в отделе архитектуры и градостроительства. Позднее следователи приехали в офисное здание на Новослободской улице, где находятся управление Росреестра по Московской области и Бюро технической инвентаризации Чеховского района. «Силовики изъяли документацию, а также электронные носители, необходимые для расследования», — рассказал источник в СКР.

По словам собеседников РБК, обыски проводились в рамках расследования дела о хищениях земель воинских частей Чеховского района, которые были незаконным путем переведены в другую категорию земель и проданы. По версии следствия, из федеральной собственности могло быть выведено несколько гектаров земель специального назначения. Речь идет о землях, которые раньше принадлежали управлению Спецстроя (Министерство обороны РФ). «Сейчас на этих территориях располагаются офисы коммерческих компаний и промышленные производства», — рассказали в Следственном комитете.

Кроме того, был задержан первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Дмитрий Фриш, подозреваемый в превышении должностных полномочий. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, которое не имело право на выкуп помещения, без торгов и аукциона.

Большое дело

Обыски стали частью дела, которое ГСУ СКР по Московской области возбудило в октябре 2017 года по ст. 210 УК (организация преступного сообщества).

Один из фигурантов дела — чеховский предприниматель Николай Павлинов, которого телеканал «Россия 24» называл криминальным авторитетом по кличке Павлин. По тому же делу объявлен в международный розыск помощник Павлинова Олег Стрекалов. По версии следствия, он принимал участие в незаконном оформлении земельных участков на подставных лиц, рассказал источник РБК, знакомый с материалами расследования. По его словам, Павлинов не пошел на сделку со следствием: «Показания дают другие фигуранты дела».

Месяц назад уголовное дело ​было передано в Чеховский городской суд. В суде будут рассмотрены эпизоды, подозреваемым по которым проходит и командир воинской части «Чехов-3» Андрей Василенко. Источник в СКР рассказал, что, по версии следствия, Василенко и неустановленные лица приобрели девять земельных участков и два здания. Кадастровая стоимость недвижимости составила 300 млн руб. «Кроме того, они успели легализовать земельные участки на сумму около 60 млн руб.», — отметил собеседник.

Районная схема

Как рассказывали ранее РБК в Следственном комитете, предполагаемые участники ОПГ обращались в чеховский отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области с заявлением о внесении в кадастр недвижимости информации о земельном участке и прилагали к нему поддельное постановление старого образца.

После постановки на кадастровый учет​ подозреваемые подавали заявление о регистрации права собственности в чеховский отдел управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Московской области. Когда все документы на землю были оформлены, участок перепродавали подставным лицам и таким образом формировали его положительную историю, а после выводили на рынок недвижимости. Через такую схему к продаже готовили земли Минобороны и лесного хозяйства.

По данным следствия, к преступному сообществу могут быть причастны бывшие главы Чеховского района Сергей Юдин (2013–2018 годы) и Анатолий Чибесков (2005–2010 годы), которые сейчас находятся под домашним арестом и дают показания по делу. Месяц назад по этому же делу были задержаны шесть человек из числа нынешних и бывших сотрудников чеховской администрации, службы государственной регистрации Росреестр, а также МУП «Чеховское кадастровое бюро». В 2017 году за хищения земельных участков были осуждены бывший заместитель начальника ИФНС по Чехову Юлия Иванова и предприниматель Данис Низаметдинов.

В конце января этого года Бабушкинский суд установил запрет на определенные действия для начальника отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов полковника Андрея Большакова. Тогда управление Следственного комитета по Московской области сообщало, что Большаков был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). В гараже полицейского при обыске был найден боевой пистолет со сбитыми номерами. Источники РБК сообщали, что Большакова и его подчиненных проверят на причастность к деятельности участников организованной группы, специализирующейся на хищении земельных участков в Чеховском районе.

Подмосковные «Витязи»

С 2012 года совладельцами некоммерческого партнерства «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь» были сын Николая Павлинова Александр, а также Олег Стрекалов, Игорь Косенков и Михаил Денисов, по данным СПАРК. Некоммерческое партнерство было ликвидировано в 2017 году.

В 2015 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Витязь». Юридический адрес, который был указан при регистрации — Чехов, ул. Московская, 104, — ранее принадлежал некоммерческому партнерству «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь». По этому адресу расположена домашняя арена чеховского «Витязя». Президентом вновь созданной компании является Михаил Головков​. По данным единого реестра юрлиц, Головков также является совладельцем автономной некоммерческой организации «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь» (Подольск).

«Витязь» выступает в Континентальной хоккейной лиге, в 2013 году клуб переехал из Чехова в Подольск. В хоккейном клубе «Витязь» отказались от комментариев.​

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: Чеховский район , организованная преступность , дело о хищениях , Подмосковье , коррупция ...
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