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Павла Грудинина ожидает двойной барьер
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Газета
Павла Грудинина ожидает двойной барьер
Газета № 033 (2988) (2103) Политика,
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Павла Грудинина ожидает двойной барьер
В четверг ЦИК рассмотрит вопрос о передаче депутатского мандата КПРФ
Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин может не попасть в Госдуму, хотя КПРФ и приняла такое решение. Наиболее вероятный сценарий — ЦИК не зарегистрирует его депутатом, утверждают источники РБК
Павел Грудинин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Как ЦИК может остановить передачу мандата

Директор «Совхоза имени Ленина», бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин может не стать депутатом Госдумы. Самый вероятный сценарий на сегодняшний день — ЦИК не зарегистрирует его депутатом, рассказал РБК источник, близкий к Центризбиркому, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Эксперты ранее в разговоре с РБК допускали, что помешать назначению Грудинина может некий «сбой с документами». Поданные КПРФ документы на передачу мандата в Центризбиркоме приняли вечером в среду. Собеседник РБК в компартии сообщил, что ЦИК обнаружила «некоторые незначительные нарушения» в соответствующем постановлении президиума ЦК КПРФ и рекомендовала подать документ заново, однако руководство партии решило оставить постановление без изменений.

Передача вакантного мандата проходит в два этапа, ранее пояснял РБК юрист КПРФ Сергей Чикирев. Сначала партия подает в ЦИК постановление о передаче кандидату депутатского мандата, затем остальные документы предоставляет сам кандидат. В число этих документов входят заявление об отсутствии ограничений (в частности, счетов и вкладов в иностранных валютах) и копия приказа об освобождении с работы, в данном случае от полномочий гендиректора «Совхоза имени Ленина».

ЦИК сначала голосует за передачу вакантного мандата тому или иному лицу, а затем за регистрацию его депутатом, отмечает один из близких к Центризбиркому источников РБК. Только после голосования за регистрацию претендент получает удостоверение депутата Госдумы, подчеркивает он. Оба решения могут быть приняты как в один день, так и с разрывом во времени, при этом в законе не оговорено, какой срок должен пройти между голосованием за передачу мандата и регистрацию, говорит собеседник РБК.

Следовательно, возможны два варианта, добавляет он. Первый — ЦИК голосует за передачу мандата Грудинину, но потом по тем или иным причинам не регистрирует его депутатом; второй — до голосования за передачу мандата дело вообще не доходит в результате проверки документов, поданных КПРФ.

Один из близких к Кремлю источников РБК обращает внимание на то, что Грудинина недавно лишили депутатского мандата совета депутатов подмосковного города Видное. Причиной стало представление прокуратуры города, согласно которому в декларации директора «Совхоза имени Ленина» не был указан офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин эту информацию опровергал.

Кто против передачи мандата Грудинину

Оспорить решение коммунистов о передаче мандата директору «Совхоза имени Ленина» пытается экс-кандидат в депутаты от КПРФ, бывший министр спорта Борис Иванюженков. Он рассказывал РБК, что подал иск в суд с требованием «запретить ЦИК» передавать мандат Грудинину.

В администрации президента были против решения президиума ЦК КПРФ о передаче мандата покойного Жореса Алферова Павлу Грудинину, ранее рассказывали близкие к Кремлю источники РБК. С тех пор позиция администрации президента не изменилась, говорят два источника РБК.

Формально Кремль не имеет отношения к решению вопроса о передаче кому-либо мандата. Это прерогатива Центризбиркома, который будет рассматривать вопрос о передаче мандата Алферова Грудинину на заседании в четверг, 21 марта.

При этом в четверг точка в деле поставлена, скорее всего, не будет, говорит еще один источник, близкий к ЦИК. Это произойдет позже, добавляет он.

В пресс-службе ЦИК РБК сообщили, что все комментарии по вопросу передачи мандата Грудинину «будут озвучены завтра на заседании».

Что будут делать коммунисты в случае отказа ЦИК

Член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин рассказал РБК, что в четверг будет докладчиком по вопросу о передаче мандата. По его словам, в постановлении президиума ЦК КПРФ по Грудинину не было обнаружено нарушений. «Комиссия будет голосовать и примет законное решение», — подчеркнул Колюшин.

В КПРФ считают, что у ЦИК в данном случае технические функции. «У нас не выборы, а передача мандата. В данном случае по закону ЦИК не принимает решение», — заявила РБК юрист КПРФ Ирина Филатова. В случае отказа со стороны Центризбиркома КПРФ обратится в Верховный суд, подчеркнула она. «Мы готовы к любым провокациям, потому что Грудинин — довольно одиозная для власти фигура», — отметила Филатова.

Ранее член Центризбиркома Евгения Орлова говорила РБК, что в законе «О выборах депутатов Госдумы» отказ в передаче мандата выбранному партией кандидату не прописан. «Нет норм о том, что Центризбирком может одобрить или не одобрить решение партии, — пояснила она. — Он просто передает мандат, соглашается с решением партии».

Однако за передачу мандата будет голосование, подтвердили Колюшин и Орлова. И по словам Орловой, ранее прецедентов голосования против передачи мандата выдвинутому партией кандидату не было.

Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента России от КПРФ и набрал 11,77%, заняв второе место.

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: Павел Грудинин , КПРФ , Госдума , ЦИК
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