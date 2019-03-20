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Газета № 032 (2985) Бизнес,
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Бесчемоданное настроение
"Аэрофлот вводит тарифы для пассажиров без багажа
С 2 апреля группа «Аэрофлот» вводит билеты без багажа в Германию и Италию по примеру своей «дочки» — лоукостера «Победа». Это позволит снизить стоимость проезда для пассажиров экономкласса до 30%, утверждают в компании
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Тариф без багажа

Группа «Аэрофлот» вводит с 2 апреля ​безбагажные тарифы на нескольких направлениях для пассажиров, путешествующих только с ручной кладью. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Речь идет о рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Другая авиакомпания из группы «Аэрофлот», лоукостер «Победа», уже давно продает билеты без багажа. Такой тариф предусматривает наличие ручной клади в салоне весом до 10 кг. «Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры [с ручной кладью] вынуждены были оплачивать неоказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении компании.

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Общество

Введение таких тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%, утверждает представитель компании. Тарифы будут действовать для рейсов в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

«Главная цель введения безбагажного тарифа — сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта», — заявил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин (его слова приводятся в сообщении компании).

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Бизнес

На сайте «Аэрофлота» пока недоступна покупка безбагажных билетов. Так, самый дешевый билет из Москвы в Берлин с отправлением 2 апреля и возвращением 9 апреля стоит 11,95 тыс. руб. Он включает багаж до 23 кг. На сайте «Победы» на те же даты билет без багажа стоит 8,343 тыс. руб., с багажом до 20 кг — 11,343 тыс. руб.

При этом на всех рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа, подчеркивается в сообщении. Представитель «Аэрофлота» сказал РБК, что стоимость таких билетов не увеличится.

На прошлой неделе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания намерена увеличить долю выручки от дополнительных услуг пассажирам втрое, с 6 до 20%. Это вынужденная мера, потому что, несмотря на рост расходов из-за подорожавшего керосина, компания не может повышать стоимость билетов из-за низкого платеж​еспособного спроса, дал понять он. По данным пресс-службы авиакомпании, сейчас в дополнительные доходы входят, в частности, программа лояльности, сверхнормативный багаж и выбор места на борту.

Больше пассажиров

«Аэрофлот» за счет нововведения сможет увеличить клиентскую базу и заполняемость кресел, улучшив операционную эффективность, сказал РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Компания учитывает специфику своего сегмента деловых клиентов, которые практически всегда летают без багажа. Так «Аэрофлот» сможет перетянуть к себе таких пассажиров», — замечает он, добавляя, что их как раз много на рейсах в Германию и Италию.

По данным Росавиации за январь, заполняемость на рейсах «Аэрофлота» составляла лишь 73,2%, в то время как у его «дочки», лоукостера «Победа», — 91,5%. В среднем в группе загрузка по итогам 2018 года составила 82,7%. Однако загрузка «Победы» выросла еще до введения безбагажного тарифа — в сентябре 2017 года (в январе—сентябре 2016 года она составила 87,6%, а в январе—сентябре 2017 года выросла до 94,5%).

По словам Пантелеева, безбагажные билеты — это общемировая тенденция: пассажиры больше не хотят платить за лишнее. Если компания предлагает только полный сервис с включенным багажом, то она рискует потерять клиентов, добавляет он. Среди крупнейших авиакомпаний безбагажные тарифы уже ввели немецкая Lufthansa, British Airways и Finnair.

По данным сервиса OneTwoTrip, у российских авиакомпаний доля продаж безбагажных тарифов в 2018 году достигала 50% по международным перелетам и 70% — по внутренним.

Однако для пассажиров, путешествующих с багажом, это нововведение может привести к росту стоимости билета, предполагает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Я бы не ожидал существенного роста загрузки. Все-таки пассажиры, выбравшие «Аэрофлот» при наличии «Победы» и других перевозчиков с безбагажными тарифами, не ориентированы на лоукост-услуги», — добавил эксперт.

Тарифы без багажа появились у российских авиакомпаний еще в декабре 2015 года, одной из первых их ввела S7. Через несколько недель тариф ввели «Уральские авиалинии», а в марте 2016 года — Utair. Такие тарифы стали одним из главных драйверов снижения средних цен, отмечали тогда эксперты.

Ручная кладь под контролем

В феврале 2018 года «Аэрофлот» ужесточил контроль за провозом ручной клади, начав проверять габариты багажа у выходов на посадку. Пассажиры стали жаловаться, что перевозчик отказывается пропускать на борт сумки и чемоданы, к которым ранее у него претензий не было. Авиакомпания объясняла свои действия тем, что клиенты стали чаще жаловаться на нехватку места для багажа в салоне.

Через неделю после этого «Аэрофлот» все же изменил правила и разрешил брать в ручную кладь сумки и чемоданы размером 55х40х25 см (до этого ограничения по высоте были 20 см).

Автор: Мария Кокорева.
Теги: «Аэрофлот» , авиабилеты
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