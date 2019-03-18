Олег Дерипаска пошел в Вашингтон за справедливостью

Российский миллиардер подал иск к Минфину США и Стиву Мнучину

Олег Дерипаска решил судиться с Министерством финансов США после того, как большинство его компаний были выведены из-под санкций, а ограничения в отношении самого бизнесмена сохранены. Ущерб он оценил в $7,5 млрд

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина, документ направлен в суд округа Колумбия, соответствующий иск появился в судебной базе США.

В иске бизнесмен заявляет, что стал «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

Безосновательность обвинений

Дерипаска и все его основные компании — En+ и подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго», а также «Русские машины» и группа ГАЗ — оказались в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 6 апреля 2018 года, а незадолго до этого, в январе 2018 года, бизнесмен также оказался в так называемом кремлевском докладе наряду с другими российскими бизнесменами и чиновниками. Санкции и включение его имени в список «олигархов» нанесли значительный ущерб репутации и финансовому состоянию Дерипаски, говорится в его иске. В нынешней политической ситуации маловероятно, что OFAC справедливо рассмотрит жалобу Дерипаски в том случае, если он обратится в управление напрямую, объясняется в иске необходимость обращения в суд.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются крупными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа наряду с миллионами созданных рабочих мест и персональных средств была разрушена политическими интригами», — говорится в заявлении Дерипаски, которое поступило в РБК.

Обвинения OFAC, касающиеся связей бизнесмена с российскими властями и криминальной деятельности, в иске названы безосновательными. Обвиняя Дерипаску в возможном совершении преступлений, таких как отмывание денег, американские ведомства не приводят доказательств, подтверждающих нарушения, и не указывают, когда именно и где они были совершены, говорится в иске.

В частности, защита российского бизнесмена указывает, что в OFAC считают Дерипаску представителем властей России только потому, что у него якобы есть дипломатический паспорт. При этом ведомство основывается на заявлениях самого бизнесмена, не приводя дополнительных доказательств.

Ответчиками по иску Дерипаски помимо Минфина США и его руководителя Стивена Мнучина выступают также OFAC и его глава Андреа Гаки. Дерипаска через суд требует убрать его имя из санкционного списка и «кремлевского доклада», не называть его олигархом, раскрыть доказательную базу, которую использовали при введении санкций, и оплатить услуги его адвокатов.

OFAC внесло Дерипаску в санкционный список по формальным критериям: за то, что Дерипаска действует от имени или в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России. OFAC достаточно будет показать, что Дерипаска соответствует этим критериям, считает бывший старший советник OFAC Брайан О’Тул: и если по первому у Дерипаски еще есть шансы поспорить, то «по второму у него нет шансов, поскольку его отношение к энергетическому сектору [через контроль над «Евросибэнерго»] кажется неоспоримым».

Если OFAC придется в ходе судебного процесса предоставлять какие-либо конфиденциальные свидетельства, данные финансовой разведки против Дерипаски, ведомство может поделиться ими с судьей, но не со стороной Дерипаски, говорит О’Тул. «Юристы получат большие гонорары, но результата не будет», — считает эксперт.

Данное судебное разбирательство вряд ли как-то негативно повлияет на бизнес Дерипаски, однако этот иск бесперспективен, вероятность выигрыша дела близка к нулю, считает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. «Об этом свидетельствует судебная практика по подобным делам. Суд не будет проверять обоснованность введения санкций, ограничившись проверкой соблюдения процедуры введения санкций. А процедура с высокой степенью вероятности была соблюдена», — сказал он.

Дерипаска подал иск против Минфина США через полтора месяца после того, как ведомство сняло санкции с трех его компаний — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это произошло 27 января, одновременно со снижением доли бизнесмена в En+ ниже 50% — его пакет сократился примерно с 70 до 44,95%, а голосующая доля — до 35%. При этом никаких денег за снижение доли в холдинге Дерипаска не получил.

Разрушительные последствия

Последствия санкций Дерипаска в своем иске оценивает как «абсолютно разрушительные» — как для его имущества, так и для его репутации. Фактически он оказался отстранен от международного бизнес-сообщества и глобальной финансовой системы, говорится в иске. Банки и компании разорвали контракты и соглашения с ним и теперь отказываются от сотрудничества, опасаясь вторичных санкций.

Дерипаска также упоминает, что американские чиновники для усиления давления выезжали за границу и, угрожая санкциями, требовали, чтобы банки и компании прекратили сделки с ним и его структурами. Например, они посещали Кипр и Бельгию — финансовые институты этих стран после таких встреч стали блокировать его счета, говорится в документе.

При этом блокировка счетов банками началась еще с момента включения Дерипаски в «кремлевский доклад», пишет бизнесмен. Так, кипрский банк Hellenic Bank после этого заморозил счета его компаний.

Теперь работать с российским бизнесменом отказываются и юристы. Он привел в пример недавнее разбирательство в английском суде, когда ему не удалось вовремя найти юриста, что привело к заморозке судом его активов. В октябре прошлого года Высокий суд Лондона заморозил активы Дерипаски на $245 млн по «делу «Трехгорной мануфактуры». И даже когда американская юридическая фирма попыталась получить разрешение Минфина США на сотрудничество с Дерипаской, ей отказали, говорится в иске. Речь идет не только об американских и британских фирмах, но и о других юристах, ранее предоставлявших услуги его компаниям. После потери доступа к корпоративному управлению, отстранения его людей от руководства и отказа финансовых институтов продлевать банковские услуги его компаниям стало почти невозможно поддерживать бизнес-процессы в них, заключил бизнесмен.

«Речь идет о простой справедливости. Презумпция невиновности — это базовый принцип американской правовой системы, который явно игнорировался при применении ко мне санкций», — заявил бизнесмен через представителя. Власти США должны следовать принципу верховенства закона, а не нацеливаться на отдельных лиц, потому что это имеет политическую подоплеку. «Только суды могут решить, виновен человек или невиновен, и я верю, что суды США достаточно объективны, чтобы придерживаться американских законов и Конституции», — сказал Дерипаска.