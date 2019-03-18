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Газета
Кинопокорение мира Федор Бондарчук оценил в 400 млн руб.
Газета № 030 (2985) (1803) Технологии и медиа,
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Кинопокорение мира Федор Бондарчук оценил в 400 млн руб.
Кинематографисты предложили создать специальную организацию для продвижения фильмов за рубежом
В России может появиться новая организация, которая займется продвижением отечественного кино за рубежом. Ее учредителями готовы стать телевещатели — «Газпром-Медиа» и Национальная медиа группа
Дмитрий Медведев и Федор Бондарчук (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Новый оператор

На заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии его участники предложили премьеру Дмитрию Медведеву создать на базе Фонда кино оператора по продвижению российских фильмов за рубежом.

Сейчас таким продвижением является организация презентаций и стендов российского кино на зарубежных фестивалях и кинорынках. В 2018 году крупнейший заказ от Минкультуры на 28 млн руб. на эти цели получило учрежденное Росимуществом АО «Роскино», следует из материалов министерства. Эти деньги выделялись на проведение восьми объединенных стендов на международных кинорынках.

Средства на продвижение российского кино за рубежом, которыми сейчас распоряжа​ется Минкультуры, надо передать Фонду кино и проводить открытый конкурс, заявил на заседании министр культуры Владимир Мединский.

Видео: РБК

О необходимости создать на площадке Фонда кино компанию-оператора, которая будет координировать усилия по продвижению российского кино на зарубежных рынках, сказал на заседании от имени кинематографистов продюсер и режиссер Федор Бондарчук. По его мнению, учредителями этого оператора могут стать, в частности, «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, а также студия «Союзмультфильм». ​Сама индустрия создаст компанию, которая совместно с Минкультуры, Фондом кино и Российским экспортным центром будет продвигать фильмы за рубежом, резюмировал Бондарчук.

Он также предложил увеличить поддержку через Российский экспортный центр. «Для этого просим рассмотреть возможность выделить финансирование на поддержку продвижения российского кино за рубежом в размере 400 млн руб. в год с возможным увеличением», — эти деньги, по его словам, через конкурс предлагается выделять конкретным проектам, имеющим международный потенциал.

Гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина и предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердили, что готовы стать соучредителями новой компании. Поддерживает эту инициативу и «Газпром-Медиа», отметил представитель холдинга. Как сообщил РБК гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, этот вещатель также готов войти в число учредителей оператора для продвижения российских фильмов за рубежом.

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе не стала комментировать инициативу Бондарчука. «Меня не было на заседании, хотя я обращалась к министру культуры с просьбой включить меня в качестве участника мероприятия», — уточнила Мцитуридзе.​

Анимация как драйвер роста экспорта

В 2018 году в 60 странах за пределами России в прокат вышли 87 отечественных фильмов, их посмотрели более 8 млн зрителей, сообщил РБК исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. По его словам, зарубежные сборы отечественных лент в прошлом году составили $41,2 млн, а $19 млн пришлись на анимацию: в частности, более $14 млн заработал третий фильм франшизы «Снежная королева. Огонь и лед», снятый воронежской студией Wizart.

Победитель без альтернативы 

О том, что Минкультуры намерено изменить систему продвижения российского кино на зарубежных мероприятиях и фестивалях, стало известно в феврале по итогам встречи министра с кинематографистами.

Этой встрече предшествовало совещание в «Союзмультфильме» в феврале 2018 года. На нем Слащева и Бондарчук рассказали Мединскому, что им приходится платить за участие в зарубежных мероприятиях, которые организует «Роскино», и министр дал поручение провести ревизию эффективности продвижения отечественного кино за рубежом. Фактические затраты «Роскино» на организацию мероприятий превышают размер господдержки, поясняла ранее РБК Мцитуридзе.

Кинематографистов не устраивает прежде всего нынешняя система отбора организаций, которые занимаются таким продвижением, говорят собеседники РБК в кинокомпаниях. Они обращают внимание, что в конкурсе, который проводило Минкультуры, довольно часто победитель определялся на безальтернативной основе по одной заявке.

Продюсерам не нравилось и то, что они, по сути, не имели права голоса при выборе компаний — операторов для продвижения своих картин. Теперь их мнение будет определяющим, указывает один из собеседников РБК, добавляя, что теперь уже учредители новой компании могут воспользоваться этой ситуацией в своих интересах, например отдавать преимущество своим проектам при распределении средств.

Со своей экспертизой

Студия Wizart работала практически со всеми компаниями, которые сейчас продвигают российскую анимацию за рубежом — «Роскино», «Экспоконтент» и другими, и они достаточно эффективны, рассказывает генпродюсер студии Юрий Москвин. Но механизм выделения финансирования действительно требует пересмотра, согласен Москвин. По его словам, сейчас средства выделяются ежеквартально, но более эффективным было бы долгосрочное финансирование.

Безусловным преимуществом нового оператора будет тот факт, что его учредителями станут крупные медиахолдинги, имеющие собственные сейлс-хаусы международных продаж и производственные компании, указывает кинорежиссер Алексей Попогребский («Коктебель», «Как я провел этим летом» и др.). Главное, чтобы за тем, как продвигать российское кино на международных рынках, стояло не бюрократическое решение, а экспертиза индустрии, отмечает режиссер.

В «Газпром-Медиа» входит кинокомпания «Централ Партнершип», которая была одним из соинвесторов и прокатчиком фильма «Движение вверх». Сборы этой ленты в России приблизились к 3 млрд руб., что является абсолютным рекордом для отечественного кино. Национальная медиа группа и Федор Бондарчук являются совладельцами кинокомпании Art Pictures Vision, один из проектов которой — телесериал «Молодежка». В октябре прошлого года Национальная медиа группа также объявила, что станет одним из инвесторов продолжения фильма Бондарчука «Притяжение». ​Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст — продюсер таких фильмов, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Викинг», «Довлатов».

Автор: Мария Истомина.
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