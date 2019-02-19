«Роскино» предложили лишить эксклюзива на продвижение кино за рубежом

Продвижением российского кино и анимации на зарубежных мероприятиях — кинорынках и фестивалях — должен заниматься оператор, выбранный на конкурсной основе. К такому решению пришли участники встречи в Минкультуры, в которой принимали участие представители кинокомпаний-лидеров, рассказали РБК два участника мероприятия.
По словам собеседников РБК, нынешний оператор — «Роскино» — не устраивает участников кинорынка. В качестве альтернативы рассматривается Российский экспортный центр. Конкурс планируется провести уже в этом году, в «ближайшее время», уточнил один из собеседников РБК.
Сейчас организацией мероприятий по продвижению российских фильмов и анимации занимается «Роскино» во главе с Екатериной Мцитуридзе.
Мцитуридзе пообещала позднее ответить на вопросы РБК. РБК также направил запрос в Минкультуры.