«Роскино» предложили лишить эксклюзива на продвижение кино за рубежом

«Роскино» предложили лишить эксклюзива на продвижение кино за рубежом

Оператора для продвижения российского кино за рубежом могут начать выбирать по конкурсу. Сейчас этим занимается «Роскино», которым недовольны участники рынка

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Продвижением российского кино и анимации на зарубежных мероприятиях — кинорынках и фестивалях — должен заниматься оператор, выбранный на конкурсной основе. К такому решению пришли участники встречи в Минкультуры, в которой принимали участие представители кинокомпаний-лидеров, рассказали РБК два участника мероприятия.

По словам собеседников РБК, нынешний оператор — «Роскино» — не устраивает участников кинорынка. В качестве альтернативы рассматривается Российский экспортный центр. Конкурс планируется провести уже в этом году, в «ближайшее время», уточнил один из собеседников РБК.

Сейчас организацией мероприятий по продвижению российских фильмов и анимации занимается «Роскино» во главе с Екатериной Мцитуридзе.

Мцитуридзе пообещала позднее ответить на вопросы РБК. РБК также направил запрос в Минкультуры.