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«Роскино» предложили лишить эксклюзива на продвижение кино за рубежом
Оператора для продвижения российского кино за рубежом могут начать выбирать по конкурсу. Сейчас этим занимается «Роскино», которым недовольны участники рынка
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Продвижением российского кино и анимации на зарубежных мероприятиях — кинорынках и фестивалях — должен заниматься оператор, выбранный на конкурсной основе. К такому решению пришли участники встречи в Минкультуры, в которой принимали участие представители кинокомпаний-лидеров, рассказали РБК два участника мероприятия.

По словам собеседников РБК, нынешний оператор — «Роскино» — не устраивает участников кинорынка. В качестве альтернативы рассматривается Российский экспортный центр. Конкурс планируется провести уже в этом году, в «ближайшее время», уточнил один из собеседников РБК.

Общество
Мединский поручил провести ревизию эффективности работы «Роскино»

Сейчас организацией мероприятий по продвижению российских фильмов и анимации занимается «Роскино» во главе с Екатериной Мцитуридзе.

Мцитуридзе пообещала позднее ответить на вопросы РБК. РБК также направил запрос в Минкультуры.

Вопросы к деятельности «Роскино» возникали и ранее. В феврале прошлого года после совещания под руководством вице-премьера Ольги Голодец министр культуры Владимир Мединский поручил провести ревизию эффективности деятельности организации по продвижению отечественного кино за рубежом. Он подчеркнул, что ведомство выделяет «Роскино» от 30 млн до 40 млн руб. в год. «Не знаю, на что они тратят эти деньги. Проведите полную ревизию. И, если она покажется вам неудовлетворительной, давайте вернемся к практике, когда все деньги получает Фонд кино», — сказал министр.

Мцитуридзе тогда, комментируя проверки Минкультуры, рассказывала РБК, что «Роскино» в 2017 году получило в качестве господдержки 28 млн руб. Эти деньги, по ее словам, были направлены на организацию девяти мероприятий в пяти странах мира. «При этом фактические затраты «Роскино» на организацию этих мероприятий превысили размер господдержки и составили 35 млн руб.», — указывала Мцитуридзе.

АО «Роскино» принадлежит Росимуществу. В 2017 году выручка компании составила, по данным базы СПАРК, 27,5 млн руб., убыток от продажи равнялся 106,8 млн руб., чистый убыток — 1,2 млн руб.

Авторы: Мария Истомина, Мария Бондаренко
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Мединский поручил провести ревизию эффективности работы «Роскино»
Общество
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