Во враги из списка Forbes

Минфин США раскрыл информацию о составлении «кремлевского доклада»

Инспекторы Минфина США провели аудит составления «кремлевского доклада» — списка российских олигархов в рамках закона о санкциях CAATSA. Минфин хотел опубликовать список, совпадающий с секретным, но передумал, следует из аудита

Здание ​Министерства финансов США (Фото: J. David Ake / AP)

Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) Минфина США рассматривало два варианта публикации так называемого кремлевского доклада в рамках закона об антироссийских санкциях CAATSA в январе 2018 года, следует из отчета управления генерального инспектора Минфина США об аудите составления «кремлевского доклада». Аудит датирован февралем 2019 года, РБК удалось с ним ознакомиться.

Выбор из двух альтернатив

Соответствующая статья 241 закона CAATSA требовала, чтобы итоговый доклад был направлен в конгресс в несекретной форме, но мог содержать секретное приложение. В отчете инспекторов говорится, что руководство Минфина рассматривало две потенциальные методологии для публичного доклада:

первая — предоставить список олигархов и высокопоставленных чиновников, совпадающий с секретным приложением; при этом в секретном приложении детализировать информацию о российских «враждебных деятелях»;

вторая — составить список, ориентируясь на открытые источники, такие как рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2017».

Но первый вариант был признан слишком рискованным, поскольку он «невольно выдал бы миру, равно как и самим российским олигархам и политикам, потенциальные цели будущих санкций». Такой список позволил бы олигархам «начать скрывать активы, что потенциально уменьшило бы воздействие будущих санкций».

У второго варианта тоже были недостатки. Госдепартамент США предупреждал казначейство, что если просто скопировать список самых богатых бизнесменов Forbes, «общественность может неверно идентифицировать состоятельных людей из списка, не имеющих связей с российским [правящим] режимом, как враждебных деятелей».

В итоге Минфин США остановился на втором подходе и составил публичный список олигархов и политиков на основе открытых источников (в частности, списка Forbes). Казначейство выбрало этот вариант в целях «уменьшения возможностей для увода активов».

Секретный список

В январе 2018 года Минфин США обнародовал публичную версию «кремлевского доклада», в которую включил 210 персон, включая 96 бизнесменов из российского списка Forbes за предыдущий год (лица с состоянием от $1 млрд). Казначейство тогда отметило, что опубликованный список не является санкционным, включение физлиц в этот доклад не должно расцениваться как введение санкций против них. Однако на рынке список был воспринят скорее в санкционном контексте. Миллиардер Валентин Гапонцев, давно проживающий в Соединенных Штатах, подал иск против Минфина США из-за несправедливого, по его мнению, включения его имени в «кремлевский доклад». Другой российский предприниматель, живущий за границей, Юрий Шефлер, обратился за помощью к американским лоббистам.

Большая часть «кремлевского доклада» в итоге оказалась засекречена. Министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что документ насчитывает «сотни страниц» (в опубликованной версии — только девять). В секретной версии приводится другой список олигархов и чиновников, описываются их связи с президентом России Владимиром Путиным, содержится информация о предполагаемых коррупционных связях, источниках происхождения доходов, в том числе близких родственников фигурантов списка, бенефициарном владении активами.

В отчете управления генерального инспектора отмечается, что подготовка секретного списка российских олигархов и чиновников и соответствующей информации об этих людях заняла более 2500 часов.

«Анализ отсутствует»

В отчете говорится, что один пункт «кремлевского доклада», а именно информация о рисках для «ключевых экономических секторов США» (банковского, сектора ценных бумаг, страхования, недвижимости) от взаимодействия с российскими политиками и госструктурами, оказался недостаточно освещен. Минфин США посвятил этому разделу только пять предложений, «анализ отсутствует».

В отличие от других разделов «кремлевского доклада» за этот пункт никто в Минфине толком не нес ответственности, отметили инспекторы. Управление по разведке и анализу (OIA) отказалось готовить информацию по этому разделу, поскольку они не хотели собирать данные на граждан и компании США. В итоге TFI поставило в приоритет другие разделы доклада, и меньше чем за неделю до отправки доклада в конгресс выяснилось, что пункт о рисках для экономических секторов США фактически не готов.

«Мы считаем, что этот пробел в управлении проектами и плохая коммуникация между сотрудниками TFI были существенными факторами, почему данный раздел [«кремлевского доклада»] оказался лишен детального анализа», — резюмировали инспекторы.