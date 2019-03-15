Религия потеснит древнерусскую культуру

Патриарх попросил передать РПЦ старейший храм Москвы и музей Рублева

РПЦ попросила федеральные власти передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве. На территории этого объекта культурного наследия расположен старейший храм Москвы и музей им. Андрея Рублева. Его руководство против передачи

Патриарх Кирилл (Фото: Vadim Ghirda / AP)

​Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-​Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.

С просьбой передать РПЦ монастырь и прилегающие к нему здания, в том числе помещения музея, патриарх Кирилл обратился в Росимущество, которое распоряжается объектами, находящимися в государственной собственности. Об этом рассказал РБК источник, близкий к Росимуществу, и подтвердил собеседник в патриархии. «Да, такое письмо было отправлено», — сказал источник в РПЦ.

О том, что письмо патриарха было отправлено в Росимущество, РБК рассказал и источник, близкий к Министерству культуры, которое управляет музеем им. Андрея Рублева. По словам собеседников РБК, письмо было отправлено в Росимущество в конце января.

В Росимуществе подтвердили, что 4 февраля в ведомство поступило обращение от патриарха о передаче в собственность Русской православной церкви комплекса Андроникова монастыря. 15 февраля ведомство направило ему ответ о принятии темы в работу, и об «организации мероприятий, предусмотренных законом о реституции. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, Росимущество запросило позиции Минкультуры и музея им. Рублева, а также госархивы, которые должны подтвердить соответствие объектов установленным законом критериям передачи. Управлению Росимущества в Москве поручили провести внеплановую проверку музейного комплекса.

РБК направил запрос в Минкультуры с просьбой прокомментировать просьбу РПЦ о передаче монастыря Церкви. Запрос отправлен и в синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ.

Как патриарх мотивирует свою просьбу

В письме на имя главы Росимущества Вадима Яковенко патриарх Кирилл ссылается на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности» (закон о реституции). Этот закон был принят в 2010 году, он позволяет РПЦ претендовать практически на все религиозные объекты, которые находятся в государственной собственности, в том числе те, которые являются памятниками архитектуры и музеями федерального значения.

По этому же принципу РПЦ заявляла права на Исаакиевский собор в Петербурге, передать который в итоге согласился возглавлявший город Георгий Полтавченко. Это решение вызвало недовольство у горожан, в итоге процесс передачи затянулся.

В январском письме патриарх просит передать РПЦ для использования согласно ее уставу объекты по адресу: Андроньевская площадь, д. 10, и 11 строений на его территории. Здания относятся к объектам культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря». Ансамбль включает в себя сохранившиеся части стен и башен XVII—XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810–1814 годов, настоятельные палаты 1670 года, Спасский собор начала XV века, братский корпус XVII века, одностопную трапезную палату 1504–1506 годов, Церковь Михаила Архангела 1691 года и усыпальницу бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной. Все эти здания, как утверждают в патриархии, которая ссылается на информацию из архивных документов, принадлежали Андроникову монастырю.

Ранее представители РПЦ не исключали, что могут подать просьбу о передаче монастыря Церкви в рамках процедуры реституции, об этом в феврале 2017 года говорила глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Решение вопроса о передаче может занять долгое время, отмечала Чернега. «Нужно первоначально собрать определенный пакет документов, направить заявление о передаче», — пояснила она. По словам Чернеги, передача монастыря является для Церкви «вопросом на перспективу». В феврале 2017 года в пресс-службе Минкультуры заявляли РБК, что часть Андроникова монастыря, в которой расположен Музей древнерусской культуры и искусства, находится в ведении министерства.

Основания для отказа передавать религиозный объект* — Цель использования объекта, заявленная религиозной организацией, не соответствует ее деятельности или закону

— Заявление на передачу имущества подано иностранной религиозной организацией

— Есть вступившее в силу решение суда, которое предусматривает иной порядок распоряжения объектом

— Имущество находится в пользовании другой религиозной организации * Согласно закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»

Почему музей против

В 1960 году, к 600-летию со дня рождения Андрея Рублева, на территории монастыря был открыт Центральный музей древнерусской культуры и искусства его имени. В собрании музея находятся произведения иконописцев круга Дионисия и Андрея Рублева и другие шедевры, в числе которых икона «Спас Вседержитель» первой половины XIII века.

Директор музея Михаил Миндлин заявил РБК, что уже отправил ответ в Росимущество. «Мы против передачи всего комплекса монастыря Церкви. Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу». При этом он подчеркивает, что музей готов к сотрудничеству с РПЦ.

Миндлин отметил, что концепцию развития музея готовили совместно с представителями Церкви, тогда же руководство музея сообщило им о готовности передать несколько зданий монастыря. В частности, музей готов отдать РПЦ Спасский собор и бывшее здание администрации, где располагается приход, а также братский корпус. «Мы делаем одно дело, представляем древнерусскую церковную культуру широким кругам населения, в значительной степени выполняем таким образом для Церкви миссионерскую миссию», — отметил Миндлин.

Чем известен монастырь Андроников монастырь был основан в 1357 году и назван в честь своего первого настоятеля Андроника Московского, который был учеником Сергия Радонежского. Архимандрию (статус, который присваивается крупным монастырям) монастырь получил в начале XV века, когда на территории появилось первое каменное здание — Спасский собор. На территории монастыря проводятся богослужения, там действует православный приход храма Спаса Нерукотворного (самый старый собор Москвы был заново освящен в 1989 году). В настоящее время богослужения проходят в Спасском соборе, храме Димитрия Донского, часовне «Проща». На территории монастыря были похоронены иконописец Андрей Рублев, основатель русского театра Федор Волков, меценат Павел Демидов, воины, погибшие в Северной войне и Отечественной войне 1812 года. В 1918 году монастырь закрыли. Вплоть до 1922 года в нем находился лагерь для политических заключенных.

Согласно базе СПАРК, в 2016 году музей заключил контракты на 17 млн руб. на разработку проекта реставрации и «приспособления для современного использования» зданий монастыря, в 2017 году потратил 15 млн руб. на проектную документацию для работ по сохранению части стен и башен монастыря.

В 2018 году более 25 млн руб. было выделено музеем на работы по сохранению ворот, стен и башен комплекса и 20 млн руб. — на проект второго этапа реставрации. Согласно информации на сайте музея, в 2016–2017 годах была разработана концепция его развития, в которой «определены новые направления деятельности, необходимые для популяризации национального русского наследия».

Смогут ли стороны прийти к компромиссу

Близкий к РПЦ общественник, председатель движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря Сергей Карнаухо​в называет идею отдать территорию монастыря РПЦ его спасением как объекта культурного наследия мирового уровня. Он утверждает, что планы дирекции музея в перспективе окончательно уничтожат первозданный вид самого древнего московского монастыря. Трехэтажная усыпальница-собор по-прежнему используется для концертов и выставок, из нее не убраны туалеты, на территории работает ресторан, утверждает он. При этом у стены монастыря работает пятиэтажный тир с банями и фитнес-клубом, продолжает общественник.

При этом Карнаухов обращает внимание на то, что Михаил Миндлин был в числе осужденных по делу реставраторов (ранее он возглавлял Государственный центр современного искусства, директором музея им. Андрея Рублева он был назначен в 2016 году).

Карнаухов говорит, что уже более 30 лет обсуждается совместное использование территории монастыря Церковью и музеем. Он уверен, что на территории, принадлежащей РПЦ, будет сохранен уникальный памятник древнерусского искусства, который «разрушается» светскими планами руководства музея. По словам Карнаухова, музей сможет продолжить свою работу на территории монастыря.

Директор музея не согласен с мнением Карнаухова. Он уверяет, что никакого ресторана и концертного зала на территории музея создавать не планируется. На территории работает музейное кафе, и ничего, кроме экспозиций, там не будет. Он сказал, что поддерживает борьбу общественников с попытками застроить или переоборудовать территорию у стен монастыря.

​Действующее законодательство позволяет музеям и Церкви договориться и совместно использовать правовые механизмы, чтобы сохранить сотрудников и музейные экспонаты и одновременно позволить Церкви чувствовать себя комфортно в изменившихся условиях, заявил РБК руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

В случае со Спасо-Андрониковым монастырем сторонам вполне возможно договориться о разграничении функции и сохранении непосредственно музейной экспозиции, считает эксперт.

«После принятия в 2010 году закона о церковном имуществе складывалась довольно разнообразная практика сотрудничества Церкви и музеев. Были как конфликтные ситуации, как, например, в Рязанском кремле, так и позитивный диалог, например, вокруг Ипатьевского монастыря в Костроме, в Троице-Сергиевой лавре — где музей и Церковь делят пространство между собой. Все зависит от стремления сторон к диалогу, кто будет проводить переговоры, и от того, насколько церковь заинтересована сохранить музейные проекты в полном объеме», — пояснил Лункин.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и член президиума Союза музеев России Ирина Антонова уверена, что менять статус Андроникова монастыря не нужно. «Я, может быть, не знаю каких-то исторических подробностей и реалий, которые дают поставить этот вопрос, но считаю, что музей им. Рублева — замечательный и не надо менять его статус: во многих странах мира церковные ценности переходили во владение музеев, в этом ничего оскорбительного и обидного нет для Церкви. Наоборот — это прекрасно, люди приходят и знакомятся [c ценностями]. Музей — это одна из площадок для знакомства людей в том числе со священной историей», — резюмировала Антонова.