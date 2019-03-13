Россия теряет из-за санкций $700 млн в квартал

Эксперты подсчитали объем долговых инвестиций в отечественную экономику

Западные санкции уменьшили потоки долговых инвестиций в Россию по меньшей мере на $700 млн за квартал, или почти на $10 млрд с середины 2014 года по конец 2017-го, подсчитал Институт переходных экономик Банка Финляндии

Фото: Jordan Sirek / Bloomberg

Расчет потерь

Из-за санкций российская экономика получила от банков западных стран на $700 млн меньше инвестиций в расчете на квартал, чем от банков тех государств, которые не вводили санкции, подсчитали руководитель Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Икка Корхонен и экономист института Киммо Коскинен. Презентация их исследования, представленного 12 марта на семинаре BOFIT, есть у РБК.

За период с середины 2014 года по конец 2017-го сумма относительных потерь иностранных банковских инвестиций в Россию составляет почти $10 млрд, сказал РБК Икка Корхонен.

Экономисты использовали данные Банка международных расчетов (BIS) о ежеквартальной динамике долговых требований (по ценным бумагам и кредитам) иностранных банков к резидентам России. Выборка состоит из 32 юрисдикций, из которых 19 (европейские страны, США, Канада и Австралия) ввели в отношении России схожие санкционные режимы, включая секторальные санкции против российских банков и энергетических компаний.

После ввода в 2014 году санкций уменьшились инвестиции в Россию из всех стран, отметили финские экономисты. Однако сильнее сократились инвестиции из тех, которые ввели против России санкции, ограничившие финансирование российских компаний.

По данным BIS, со второго квартала 2014 года, когда были введены первые санкции, по конец третьего квартала 2018 года (последние доступные данные) долговые активы иностранных банков в России сократились на $84,3 млрд. 86% этой суммы ($72,7 млрд) пришлось на банки 19 стран, которые ввели санкции, подсчитал РБК.

Сложности оценки

«Из тех данных, что нам доступны, авторы выбрали очень хорошие», — прокомментировала РБК научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова. Они использовали двусторонние данные о банковских инвестициях со стороны государств, которые ввели санкции, и государств, которые их не вводили, что лучше позволяет сказать о воздействии санкций, чем данные платежного баланса. Исследователи также учли воздействие нефтяных цен, поскольку их падение, вероятно, также уменьшило иностранные инвестиции в Россию независимо от санкций, добавила она.

В 2014 году США и Евросоюз ввели экономические санкции против России, включая секторальные ограничения: госбанкам и крупнейшим нефтегазовым компаниям был перекрыт доступ к долговому и акционерному финансированию с Запада.

Зарубежные экономисты за это время предприняли несколько попыток оценить эффект от санкций на российскую экономику, но все такие попытки имеют ограниченное применение. Трудно отделить эффект от санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля: все эти события наложились одно на другое. Санкции вводились не одновременно, а постепенно, в несколько раундов и пакетов мер, и к ним почти сразу добавились российские контрсанкции. Санкции довольно разнородны — персональные, против банков и нефтяных компаний, против оборонного сектора. Наконец, нельзя недооценивать обратный эффект санкционных ограничений: российская экономика, по оценкам международных рейтинговых агентств, стала более устойчивой к внешним шокам, правительство за счет рациональной макроэкономической политики накопило солидные резервы.

Санкции США привели к уменьшению инвестиций в разведку энергоресурсов, необходимых для наращивания производства нефти и газа в России, утверждал Минфин США в августе прошлого года. Управление главного экономиста Госдепартамента оценивало в исследовании 2017 года, что у российских компаний, попавших под санкции, операционные доходы в среднем снижаются на четверть, совокупная стоимость активов — на 50%, а количество работников сокращается на треть. «Мы полагаем, что наши санкции кумулятивно стоили российскому правительству десятков миллиардов долларов», — говорил на слушаниях в сенате в августе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.