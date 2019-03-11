«Роснефть» обжаловала отказ Европейского суда снять санкции с компании

«Роснефть» обжаловала решение Европейского суда, который отказался отменить экономические санкции Евросоюза. Об этом сообщается на сайте суда.

Апелляционную жалобу подали 23 ноября от имени компаний ПАО «НК «Роснефть», «РН-Шельф-Арктика», АО «РН-Шельф-Дальний Восток», ООО «РН-Разведка» и ООО «Тагульское».

По их мнению, Европейский суд был неправ, когда посчитал, что санкции не нарушают прав заявителей на собственность и ведение бизнеса, являются соразмерными, а также оправданы исключениями из соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией и Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле.

В 2014 году ЕС ввел экономические санкции против России после присоединения Крыма. В частности, «Роснефти» ограничили доступ к кредитным ресурсам в ЕС. В сентябре 2018 года Европейский суд отказался снять санкции против «Роснефти» и других российских компаний и банков, посчитав их обоснованными. В нефтяной компании заявляли РБК, что решение суда является необоснованным и политизированным. Однако представитель не сказал, будет ли компания обжаловать это решение.