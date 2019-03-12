Военные заводы помогут попавшим под санкции «Роснефти» и «Газпрому»

Времена «большого гособоронзаказа» с высокой рентабельностью заканчиваются, но у компаний ТЭК огромные инвестпрограммы, и оборонные предприятия могут переориентироваться на этот рынок, заявил на совещании Борисов. Предприятия ТЭК, в свою очередь, получат свободу действий на фоне санкций и «смогут поплевывать на американцев», которые ограничили поставки оборудования. «И их прижало, и вас прижало», а санкционное воздействие «бросает вас в объятия друг другу», заключил вице-премьер.

​Но правительство намерено следить за качеством продукции оборонных предприятий, предупредил Козак. Главным требованием для локализованного оборудования будет конкурентоспособность по сравнению с импортом, отметил он. По словам вице-премьера, правительство готово поддержать оборонные предприятия, в частности, масштабными налоговыми льготами.

Компании ОПК получат возможность заключать специнвестконтракты для запуска новых технологий (предприятия обязуются начать выпуск оборудования, а государство — стабилизировать налоговые условия и оказать поддержку проекту), говорится в протоколе по итогам совещания, с которым ознакомился РБК. Будут обязательства и для энергетиков: Минпромторгу и Минэнерго поручено разработать специальные KPI при использовании «оборонного» оборудования.

В качестве целевых показателей KPI может быть зафиксирована доля средств инвестпрограммы на закупку отечественного оборудования: 3–5% на первом этапе, потом планку можно плавно повышать, полагает представитель «Ростеха». Принятые по итогам совещания меры поддержки помогут создать спрос на продукцию ОПК, но их недостаточно, заключил он. Общие инвестиции компаний ТЭК Минэнерго оценивает в 3,5 трлн руб. в год. В случае если они направят заказы на 3–5% от этой суммы на оборонные предприятия, те получат контракты на 105–175 млрд руб.

Атомной отрасли в ближайшие 10 лет понадобится оборудование примерно на $30 млрд, сказал на совещании замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров. По данным Минпромторга, энергетикам и нефтегазовым компаниям в ближайшие годы особенно сильно нужны будут подводные добычные комплексы, оборудование для геологоразведки, средне- и крупнотоннажного СПГ, а также роторно-управляемые системы.

Медленная диверсификация оборонки

Импортозамещение ОПК — не новая тема, вопрос обсуждается несколько лет, рассказал РБК бывший менеджер крупной нефтегазовой компании. «После введения санкций к нам стали приходить оборонные предприятия, предлагали наладить сотрудничество», — вспоминает он. «Провести конверсию (преобразование в целях полной или частичной переориентации на выпуск продукции гражданского назначения. — РБК) власти несколько раз пытались еще в Советском Союзе, потом в 1990-е годы, а сейчас — очередная попытка», — говорит аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин. По его словам, активная работа в этой сфере началась после назначения вице-премьером по ОПК Юрия Борисова в мае прошлого года, а также после совещания в ноябре, где президент раскритиковал предприятия ОПК за медленную диверсификацию.

Некоторые оборонные предприятия уже работают с энергокомпаниями, рассказали участники совещания под руководством Борисова и Козака. «Роскосмос», «Ростех» и ОСК сотрудничают с «Газпромом», «Роснефть» привлекает оборонные заводы к заказам судоверфи «Звезда», которую нефтяная компания строит в консорциуме с Газпромбанком. «Ростех» работает с «Россетями»: в 2018 году его заводы выиграли конкурсы на 6 млрд руб., а в 2019 году планируют утроить эту сумму — они поставляют интеллектуальные приборы учета, системы управления энергообъектами и т.д. Представитель «Ростеха», выступая на совещании, обещал не вести себя «как слон в посудной лавке», а наращивать объемы постепенно, рассказал РБК один из участников совещания.

Но пока заказы компаний ТЭК на оборонных предприятиях незначительны, как «капля в море», признали участники совещания. По данным замминистра энергетики Алексея Текслера, в 2017 году предприятия ОПК заключили контракты с нефтегазовыми и энергетическими госкомпаниями всего на 15 млрд руб., пересказывают его слова собеседники РБК. За первое полугодие 2018 года сумма выросла до 40 млрд руб., а по итогам года Минэнерго ожидает заказов на более 100 млрд руб.

Непривлекательные поставщики

Пока оборонные предприятия не выглядят для компаний ТЭК привлекательными поставщиками, особенно те, кто работает исключительно на гособоронзаказ, рассказали участники совещания. У них нет подразделений по продажам и сервису, понимания рыночных условий, а ответственность за исполнение заказа невысокая, сказал на совещании Текслер. Наличие сервиса крайне важно: оборудование без услуги сопровождения никто не купит, объяснил представитель «Газпрома».

Другая проблема — высокие цены на «оборонное» оборудование, рассказали участники совещания. Иногда компании не могут сформировать достаточно большой заказ, чтобы оборонное предприятие окупило затраты. Например, «Газпрому» в ближайшие годы понадобятся 20 офшорных вертолетов, но для «Вертолетов России» это слишком маленький объем, так что, возможно, придется привлекать «Роснефть», чтобы общий заказ вертолетов был более значительным, сказал представитель газовой монополии.

Энергетики беспокоятся и о качестве работ: вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин попросил оборонные предприятия сделать флот для гидроразрыва пласта компании «нормальный, как заграницей», а не в виде танка: «А то танк в Сибири не пройдет».

Пока предприятия ОПК не очень конкурентоспособны, и у них просто нет объемов, отметил Ливинский из «Россетей». «Нужно их загрузить и под жесткую дубину требовать исполнения», — объяснил он. «Россети» намерены развивать сотрудничество с оборонными предприятиями и готовы к тому, что некоторое оборудование может быть сделано примитивно, «но хоть свет будет гореть», заключил Ливинский.

Есть проблемы и у самих энергетиков: они не могут сформировать перечень необходимого в среднесрочной перспективе оборудования, рассказал замминистра промышленности Василий Осьмаков. Он попросил правительство решить вопрос директивно. По итогам совещания принято решение разработать перечень технологий и оборудования, востребованных предприятиями ТЭК и электроэнергетики, сказал РБК представитель Козака Илья Джус. После этого с предприятиями ОПК «будет выстроено предметное взаимодействие по созданию и внедрению».

Льготы для заводов

Участники совещания под руководством Борисова и Козака предложили увеличить финансирование Фонда развития промышленности. А замминистра энергетики Павел Сорокин предложил привлечь к финансированию заказов госбанки, в том числе Сбербанк. По его словам, Минэнерго провело предварительные переговоры с банками о том, что они будут кредитовать предприятия ОПК под ставку ниже на 1–2 п.п. от текущей.

Много денег на перепрофилирование предприятиям ТЭК не понадобится: основные технологические процессы у них есть, говорит бывший топ-менеджер нефтегазовой компании. Но проблема может возникнуть на стадии проектирования и инжиниринга, указывает он. Предприятиям придется либо самим разрабатывать проекты с нуля, либо привлекать иностранных партнеров — оба процесса займут много времени, заключает собеседник РБК. За последние несколько лет заводы ОПК провели модернизацию и технологически готовы к переориентации, подтверждает Нуждин. Главное — обеспечить заказ на продукцию, которая схожа по специфике с военной, в мировой практике наиболее удачные кейсы диверсификации ОПК работали по этой схеме, указывает он.