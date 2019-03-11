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Boeing 737 подводит дважды
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Газета
Boeing 737 подводит дважды
Газета № 025 (2980) (1103) Общество,
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Boeing 737 подводит дважды
Среди погибших в авиакатастрофе в Эфиопии трое россиян
В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 737 местных авиалиний. Причины катастрофы, в которой погибли более 150 человек, пока не ясны, но эксперты обращают внимание, что это уже второй инцидент с лайнерами Boeing семейства Max
CEO Ethiopian Airlines Теволде Гибремариам на месте крушения (Фото: Ethiopian Airlines / Facebook)

Как развивались события

Утром 10 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после вылета из международного аэропорта Боле в столице Эфиопии. Лайнер направлялся в Кению по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. Самолет вылетел из аэропорта в 08:38 по местному времени, в 08:44 связь с ним была потеряна.

Обломки самолета были обнаружены в районе эфиопского города Бишофту в 40 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. На месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Сколько погибших

На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв — жители 33 стран, в том числе трое россиян, 32 кенийца,18 канадцев, девять граждан Эфиопии, по восемь человек из Китая, США и Италии, шесть египтян, пять голландцев, а также граждане Словакии, Австрии и Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля, Бельгии, Индонезии, Уганды, Йемена, Судана, Сербии и ряда других государств. Среди погибших были делегаты Ассамблеи ООН по окружающей среде, заседание которой должно начаться в Найроби 11 марта.

Погибшие россияне — это туристы Екатерина и Александр Поляковы и Сергей Вяликов, сообщило посольство России в Эфиопии. Также среди жертв авиакатастрофы супруга, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко и итальянский археолог Себастьяно Туза.

Что известно о самолете и экипаже

В авиакомпании подчеркнули, что самолетом управлял опытный экипаж: у капитана было 8000 часов налета, у второго пилота — 200 часов. Упавший Boeing 737 Max 8 успел отлетать только четыре месяца, авиакомпания приобрела новый самолет осенью 2018 года.

Видимость была хорошая, о неблагоприятных погодных условиях не сообщается.

Государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines считается одной из лучших в Африке. В ее истории до этого было две авиакатастрофы: в 1996 году рейс в Найроби был захвачен террористами. Изменивший курс лайнер разбился при попытке посадки на Коморах; в 2010 году Boeing 737-800 потерпел катастрофу над Средиземным морем у берегов Ливана через несколько минут после взлета.

Что могло пойти не так

Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, пилот после взлета сообщил о технических трудностях и попросил у диспетчера разрешения вернуться в Аддис-Абебу. Диспетчер дал добро на возвращение самолета.

Руководство авиакомпании заявило, что рассматриваются все версии события. Расследование начали власти Эфиопии и компания Boeing.

Согласно данным приемника ADS-B, полученным сервисом Flightradar, вертикальная скорость лайнера была нестабильна.

Эксперты напоминают, что это уже второе крушение Boeing 737 Max 8 за последние несколько месяцев. В конце октября через 13 минут после взлета у западного побережья острова Ява разбился самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. В авиакатастрофе погибли все 189 человек, находившихся на борту.

«Настораживает, что вновь разбился Boeing 737 семейства Max — новейшие машины, которые терпят крушения сразу после взлета. В данном случае самолет успел только убрать закрылки и упал. Последние катастрофы были связаны с неполадками стабилизатора и неправильной работой автоматики. Возможно, ошибка именно в программировании электроники самолета», — предположил в разговоре с РБК заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Он подчеркивает, что информации пока мало, фотографии с места падения самолета свидетельствуют, что крушение произошло на скорости.

С Заболотским согласен заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. «Это вторая подобного рода катастрофа семейства Max, что наводит на версию об алогичной работе автоматики: к примеру, вместо набора высоты система снижает самолет или, наоборот, переводит его в крен, когда нужно было переводить в горизонт. Автоматизированная система управления по факту — это третий член экипажа, и пилоты «передоверяют» электронике, что не всегда безопасно», — говорит эксперт.

Проблемное авиасемейство

Самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируются с 2016 года. Катастрофа в Яванском море стала первой для этой модели. Расследование авиакомпании Lion Air показало, что причиной крушения могла стать неправильная настройка датчика скорости, писала в декабре The Washington Post. Лайнер испытывал проблемы с датчиком скорости как минимум последние четыре полета. Пилоты пытались вернуть контроль над воздушным судном с первых минут полета. Им удалось более 20 раз выровнять самолет, так как в полете его начинало клонить вниз.

В середине ноября The Wall Street Journal писала, что Boeing скрывал от авиакомпаний информацию о том, что самолеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 могут срываться в пике. По данным газеты, функция, которая помогает избежать задирания носа самолета, в нештатной ситуации может слишком сильно опустить его, и пилоты не смогут выровнять машину.

Проблемы с датчиком контроля полета, которые привели к гибели Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и на других лайнерах этой серии, сообщало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Всего речь шла о 246 лайнерах, 45 из которых используют авиакомпании из США. В американском ведомстве предупреждали, что ошибочные данные датчика могут привести к неверной оценке пилотом угла тангажа, что чревато уходом самолета в пике или проблемами при взлете и посадке.

В ноябре FAA также начало проверку в связи с потенциальными опасностями новых автоматизированных систем управления полетами в последних моделях Boeing. Ведомство должно было изучить материалы, которые Boeing передавал авиакомпаниям.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщало, что Boeing планирует в течение шести-восьми недель представить обновленное программное обеспечение для модели 737 семейства Max, которое должно помочь предотвратить аварии, подобные катастрофе лайнера авиакомпании Lion Air. По сведениям издания, обновленное ПО должно было отключать систему MCAS, препятствующую задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме.

Авторы: Кирилл Сироткин, Егор Губернаторов.
Теги: Эфиопия , Кения , Boeing , авиакатастрофа
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