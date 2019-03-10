Семья депутата парламента Словакии погибла при крушении лайнера в Эфиопии

При крушении пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline погибли супруга, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

«С глубоким прискорбием сообщаю, что моя дорогая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала погибли в результате катастрофы в Аддис-Абебе сегодня рано утром. Кто знал их, посвятите их памяти тихое воспоминание», — написал Грнко.

Кроме того, при крушении самолета также погибла еще одна гражданка Словакии, работавшая в одной из гуманитарных организаций.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, разбился утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Лайнер перестал выходить на связь через три минуты после взлета. В числе погибших — представители 33 стран, в том числе трое россиян, никто из них не выжил.

Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент России Владимир Путин.