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Уважать себя заставят
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Уважать себя заставят
Газета № 024 (2979) (0703) Политика,
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Уважать себя заставят
Четыре вопроса о принятых Госдумой во втором чтении законопроектах Андрея Клишаса
Госдума поддержала законопроекты Андрея Клишаса о неуважении к органам власти и фейковых новостях, ужесточив их в ходе второго чтения. Они прежде всего ударят по тем, кто критикует власть в интернете, и оппозиционным СМИ
Андрей Клишас (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутаты Государственной думы 6 марта поддержали во втором чтении законопроекты о наказании за распространение фейковых новостей и проявлении в интернет-публикациях неуважения к органам власти, госсимволам, обществу и государству. Третье чтение законопроектов пройдет уже в четверг, 7 марта.

Что изменилось в законопроекте об оскорблении власти

В законопроекте об оскорблении власти появилось уточнение, что Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение. Кроме того, добавлена оговорка, что информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».

В первоначальной версии документа планировалось штрафовать за неуважение к власти максимум на 5 тыс. руб. Ко второму чтению максимальный штраф вырос до 300 тыс. руб. «Законопроект стал жестче», — сказал председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Дума отказалась принять предложенную комитетом по информполитике поправку о том, чтобы не привлекать к ответственности граждан, которые впервые опубликовали «оскорбление», подпадающее под закон, и сразу удалили запись после требования Роскомнадзора.

Что изменилось в законопроекте об «антифейках»

Штрафы за фейковую информацию теперь дифференцированы в зависимости от последствий ее распространения. Для распространивших данные, угрожающие здоровью и безопасности людей, они составят от 30 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Если распространенная информация может помешать работе объектов жизнеобеспечения, штрафы будут больше. Физическим лицам придется заплатить от 100 тыс. до 300 тыс. руб., чиновникам — 300–600 тыс. руб., юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Если распространение данных приведет к массовым беспорядкам, физлица заплатят 300–400 тыс. руб., должностные лица — 600–900 тыс. руб., юрлица — от 1 млн до 1,5 млн руб. Также депутаты увеличили срок давности привлечения к административной ответственности — с 3 месяцев до одного года.

Кроме того, по каждому составу устанавливается возможность конфискации предмета административного правонарушения у нарушителей — граждан и юридических лиц. Речь идет, к примеру, о тиражах газет.

Законопроект о фейковых новостях был смягчен для традиционных медиа — зарегистрированных в Минюсте средств массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. «У нас по закону о СМИ уже запрещено распространять недостоверную информацию», — напомнил он. Зарегистрированным СМИ за фейки грозят штрафы, хотя ранее предлагалось лишать их лицензии. Также они получат время на удаление фейковой информации после получения уведомления от Роскомнадзора.

Кому грозят новые законопроекты

Под действие закона об оскорблении власти в случае его принятия «подпадают все, тут нет никаких исключений», пояснил РБК собеседник в Госдуме, — «и физические, и юридические, и должностные лица».

Под действие закона о фейковых новостях в первую очередь подпадут интернет-издания, не имеющие лицензии СМИ (ее нет, например, у «Открытых медиа» или Newsru.com) — Роскомнадзор сможет блокировать их без предупреждения. На издания, зарегистрированные не в России (например, «Медуза» зарегистрирована в Латвии), распространяются такие же нормы, как на незарегистрированные.

Главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош заявила РБК, что издание пытается получить лицензию СМИ. Первая попытка регистрации была предпринята в декабре 2018 года, но Роскомнадзор ответил, что список документов неполный. В феврале «Открытые медиа» снова подали документы, срок ответа истекает 11 марта. Ярош подчеркнула, что «Открытые медиа» стараются максимально дистанцироваться от историй, похожих на фейк.

Кто выступает против «законопроектов Клишаса»

Законопроект о фейках во время второго чтения в Госдуме раскритиковал депутат от ЛДПР Сергей Иванов: «Никогда такого не было, чтоб суд принимал решения в пользу граждан, а не государства». Поэтому у распространивших неугодную властям информацию не будет возможности доказать свою правоту, уверен депутат. Он предлагал отклонить законопроект во втором чтении.

Ранее обе инициативы вызвали критику Генпрокуратуры, Минюста и Минсвязи. Авторов критиковали за неточность формулировок, возможность «риска неоправданного применения» и необходимость затрат на лингвистические экспертизы.

Против законопроектов выступили журналисты и правозащитники. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что считает аресты за неуважение к власти нарушением свободы слова. «Эти предложения имеют целью заткнуть рот всем СМИ, кроме «верноподданных», — считает тележурналист Владимир Познер. Он назвал инициативу о наказании за оскорбление власти «репрессивной».

Бессмысленно бороться с критикой в адрес государства ужесточениями в тот период, когда разочарование во власти и отчуждение общества высоки и имеют тенденцию к усилению, считает политолог Александр Пожалов. «Штрафы — это ​элемент давно используемой властью стратегии финансового давления на нелояльных общественных активистов и политическую оппозицию, — убежден эксперт. — Думаю, что именно в процессе правоприменения этого закона будет больше всего политизированных конфликтов и претензий».

Политолог Константин Калачев уверен, что законопроект об оскорблении власти прежде всего ударит по блогерам, а о фейковых новостях — по оппозиционным СМИ. «А все вместе — по авторитету власти. Ибо страх власти перед блогером или «Медузой» уважения не добавляет», — сказал он.

Кто в авангарде борьбы за уважение

Законопроекты о борьбе с фейковыми новостями и неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор раскритиковали законопроект о фейках, однако правительство поддержало документ, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний». Власти рекомендовали парламентариям уточнить формулировку, которая разрешает распространение недостоверной информации в случае, если та не угрожает жизни и здоровью граждан, а также массовому порядку.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Госдума , фейковые новости , Андрей Клишас
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