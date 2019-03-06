Дональд Трамп заслужил именной антипузырь

Экономисты исследовали связь между твитами президента США и ценами на нефть

Американский нефтяной экономист Филип Верледжер внедрил новый концепт — «колл-опцион Трампа». Он означает, что президент США своими словесными интервенциями поощряет спекулянтов играть против нефти и позволяет зарабатывать на этом

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

«Колл-опцион Дональда Трампа» — это понятие, которое Верледжер вводит по аналогии со знаменитым «пут-опционом Гринспена». Этот термин был популярен у инвесторов на фондовом рынке более 20 лет назад и означал веру в то, что глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен в случае предкризисных явлений на рынке всегда вмешается и предотвратит падение котировок.

«Колл-опцион Трампа» действует так же, только в обратном направлении: он «поощряет спекулянтов играть против нефти и акций нефтяных компаний на основании веры в то, что США обязательно будут действовать, чтобы понизить цены на нефть», пишет Верледжер в докладе для клиентов его консалтинговой фирмы PKVerleger LLC под названием «Долгосрочные последствия нефтяных твитов Трампа» (датирован 4 марта, есть у РБК).

«Колл-опцион Трампа» назван так потому, что словесные интервенции президента США направлены на понижение нефтяных цен и позволяют извлекать из этого прибыль. Колл-опцион позволяет заработать на падении цены актива следующим образом: инвестор берет взаймы товар;

покупает колл-опцион, позволяющий купить тот же товар через некоторое время;

продает взятый взаймы товар сейчас по более высокой цене;

выкупает по опциону через некоторое время товар по более низкой цене и возвращает его кредитору. Таким образом, инвестор получает прибыль, равную разнице в цене на товар за вычетом стоимости опциона.

Самая большая угроза

Экономист приводит пример: 25 февраля Трамп написал в Twitter, что «нефтяные цены поднимаются слишком высоко», и попросил ОПЕК «расслабиться» — «мир не вынесет роста цен». Рынок ответил на послание Трампа снижением цены WTI на $1,8 за баррель и цены Brent — почти на $3.

«Колл-опцион Трампа» «остается самой большой угрозой нефтяному рынку», указывает Верледжер. По его словам, если цены на бензин или дизельное топливо в США вырастут до уровней, которые Белый дом (или «Мар-а-Лаго» — резиденция Трампа во Флориде) считает чрезмерными, можно ожидать новых президентских твитов, требующих от ОПЕК увеличить нефтедобычу.

Кроме того, у администрации Трампа есть оружие, к которому она может прибегнуть в последнюю очередь, — это продажи из стратегического нефтяного резерва для понижения цен, считает Верледжер.

Сейчас в стратегическом резерве США 649 млн барр. сырой нефти. Исходя из текущего глобального потребления (около 100 млн барр. в сутки), этого хватит на то, чтобы менее недели обеспечивать весь мир нефтью.

«Пузырь низких цен»

Экономист отмечает, что на рынке многие несправедливо сбрасывают со счетов нефтяные твиты Трампа. Так, главный экономист BP Спенсер Дэйл заявил, что записи президента в интернете оказывают на нефтяной рынок такое же влияние, как и многие другие факторы. «Дональд Трамп — это не всего лишь «один из факторов». Данные свидетельствуют, что он оказывает на рынок столь же значительное влияние, какое оказывал бы очень сильный и решительный глава центрального банка, как Алан Гринспен», — утверждает Верледжер. Например, указывает он, после того как Трамп начал делать записи в Twitter, посвященные ценам на нефть, американские хедж-фонды стали сокращать ставки на рост цен.

Интервенции Трампа парадоксально могут быть выгодны ОПЕК. «Саудовская Аравия и другие страны-нефтеэкспортеры выиграют в долгосрочной перспективе от твитов, поскольку низкоценовая конъюнктура, создаваемая президентским вмешательством, будет дестимулировать инвестиции в освоение нефти и газа и замедлит попытки сократить использование ископаемого топлива», — пишет экономист. ​

Но, по его словам, подобно тому, как политика Гринспена в свое время подогрела пузырь на рынке акций (через низкие процентные ставки, стимулировавшие вложения в рисковые активы), «колл-опцион Трампа» создает антипузырь низких цен. В конечном счете он взорвется, и цены на нефть вырастут.

Цены на нефть по состоянию на 19:20 мск 5 марта составляют $65,7 за баррель (майские фьючерсы Brent) и $56,7 за баррель (апрельские фьючерсы WTI). С начала года цены выросли на 22%, однако остаются на уровне ноября 2018 года и ниже октябрьского пика ($84,5 за баррель) на 22%.