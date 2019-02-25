Нефть марки Brent упала за день более чем на 3%

Нефть марки Brent упала за день более чем на 3%

Цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent снизилась и составила $64,7, тогда как американская WTI подешевела до $55,09

Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Котировки фьючерсов нефти марок Brent и WTI в понедельник потеряли более 3%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на минимуме падали до отметки $64,7 за баррель. Нефть марки WTI падала до минимума в $55,09.

Цены на нефть упали ​после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК «расслабиться» из-за повышения цен на нефть, отмечает Reuters. «Цены на нефть поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь», — написал он, отметив, что «мир не вынесет роста цен».

С начала года цены на нефть выросли примерно на 20%, после того как ОПЕК и не входящие в организацию страны, включая Россию, договорились сократить добычу. Так, 15 февраля, баррель марки Brent подорожал до $66, в последний раз эту отметку цены на сырье превышали в ноябре 2018 года.