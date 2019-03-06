Стандартный казус

Операторы наружной рекламы предупредили власти о риске кризиса в отрасли

С июля этого года десятки тысяч уличных рекламных конструкций рискуют оказаться вне закона. Один ГОСТ установку таких конструкций вдоль дорог разрешает, другой — запрещает, приравнивая всю наружную рекламу к посторонним предметам

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, объединяющая операторов наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery, «Лайса», «Постер», Transit Media Group и др., обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой устранить противоречия в двух существующих сейчас ГОСТах: Р 52044-2003 и Р 50597-2017 (копии писем есть в распоряжении РБК). Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона. Аналогичное обращение по поводу проблем двух ГОСТов к вице-премьерам Дмитрию Козаку и Максиму Акимову, а также руководителю Росстандарта Алексею Абрамову отправили и операторы наружной рекламы Приморского края.

Первый ГОСТ — Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений», — как следует из его названия, регулирует размещение рекламных конструкций, во втором — Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы» — эти конструкции лишь упоминаются, но это упоминание, как указывают операторы наружной рекламы, фактически уничтожает их бизнес.

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил РБК получение обращений компаний. По его словам, вице-премьер дал поручение Минпромторгу и Минтрансу провести сравнительный анализ расчетов, лежащих в основе каждого из стандартов, и представить до конца марта согласованные предложения о порядке применения двух ГОСТов. «Ранее этот вопрос уже обсуждался на уровне сразу двух вице-премьеров — Козака и Акимова, — так как противоречие двух ГОСТов затрагивает одновременно вопросы рекламной деятельности и стандартизации и безопасности дорожного движения, — отмечает Джус. — По результатам исполнения поручения, возможно, потребуется проведение согласительного совещания также с участием двух вице-премьеров».

Что не так с ГОСТами и почему их опасаются владельцы рекламных конструкций, разбирался РБК.

Как наружная реклама стала «посторонним предметом»

Устанавливающий требования к состоянию дорог и улиц новый ГОСТ Р 50597-2017 пришел на смену стандарту, принятому еще в начале 1990-х годов, и вступил в силу в сентябре прошлого года. В разделе «Общие требования» есть пункт 5.1.1, согласно которому проезжая часть дорог и улиц, тротуары, разделительные полосы и обочины в населенных пунктах «должны быть без посторонних предметов, в том числе предметов, не относящихся к элементам благоустройства (рекламные конструкции любого вида)». Такие посторонние предметы необходимо удалить в течение двух часов с того момента, как их обнаружили.

Новый ГОСТ фактически вводит запрет на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в черте городов, констатирует директор правового департамента Russ Outdoor и президент Национальной ассоциации визуальных коммуникаций Елена Михайлова. Подавляющее большинство рекламных конструкций расположено как раз в населенных пунктах, указывает гендиректор исследовательской компании «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин.

В 50 крупнейших городах России, по данным на январь 2019 года, «Эспар-Аналитик» зафиксировала свыше 156 тыс. рекламных поверхностей (как правило, одна конструкция имеет две поверхности) общей площадью почти 2,5 млн кв. м. Наибольшее количество поверхностей — 40 тыс. общей площадью 482 тыс. кв. м — расположены в Москве. На втором месте — Петербург с 15,2 тыс. поверхностей общей площадью 189 тыс. кв. м, на третьем — Ростов-на-Дону с 6,2 тыс. поверхностей общей площадью 88 тыс. кв. м.

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Доходы владельцев рекламных конструкций за весь прошлый год Ассоциация коммуникационных агентств России еще не называла. За девять месяцев 2018 года они превысили 25,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3%. На наружную рекламу приходится почти 8% всех затрат рекламодателей.

Пока положения дорожного ГОСТа, затрагивающие наружную рекламу, не вступили в силу: в соответствии с приказом Росстандарта от 28 августа 2018 года, они станут актуальными лишь с 1 июля 2019 года. Но с этой даты рекламные конструкции надо будет демонтировать как не соответствующие нормам безопасности дорожного движения, опасается гендиректор Gallery Мария Комарова, подчеркивая, что по факту это приведет к «ликвидации отрасли наружной рекламы как таковой».

По словам источника РБК в правительстве, в новом ГОСТе есть много «не подкрепленных никакими исследованиями допущений, связанных с вопросами безопасности». При этом в действующем стандарте вопросы коридора безопасности для установки любых конструкций, включая рекламные, детально урегулированы, указывает собеседник РБК. «В итоге непонятно, почему реклама кваса больше отвлекает водителя, чем сам дорожный знак или рекламный указатель под этим знаком. Но без исследований понятно, что противоречивое регулирование точно приведет к существенному изменению рекламного рынка. В рамках предстоящего Красноярского экономического форума планируется представительное обсуждение перспектив рынка наружной рекламы — логично, что правительство постарается устранить явные противоречия между текущим и будущим регулированием к этому времени», — отметил он.

Что говорит Росстандарт

Мнение операторов наружной рекламы при разработке дорожного ГОСТа не учитывалось, отмечает Михайлова. «Мы не увидели разумных компетентных доводов, почему вразрез с действующим рекламным ГОСТом более 80% установленных рекламных конструкций стали посторонним предметом», — подтверждает Комарова. Все вопросы, связанные с размещением наружной рекламы, необходимо закрепить за рекламным ГОСТом, настаивает Национальная ассоциация визуальных коммуникаций.

Публичное обсуждение новой редакции дорожного ГОСТа проводилось в 2013 году с учетом требований действовавших на тот период законодательства и нормативной базы, объясняет пресс-служба Росстандарта. В ведомстве признают, что «в отдельных положениях» два ГОСТа противоречат друг другу. Именно поэтому для отдельных положений дорожного ГОСТа и была предоставлена отсрочка до 1 июля 2019 года.

Сейчас ведутся работы по подготовке проекта изменений в дорожный ГОСТ, который позволит привести редакцию отдельных его пунктов в соответствие с рекламным ГОСТом, сообщила пресс-служба Росстандарта.

На запрос РБК в Минтрансе и Минпромторге не ответили.

Как наружная реклама жила с отраслевым ГОСТом

Рекламный ГОСТ, к которому апеллируют операторы наружной рекламы, сам в свое время доставил им немало проблем. Когда он был принят в 2003 году, выяснилось, что его требованиям не соответствуют до 90% всех установленных на тот момент конструкций. Например, стандарт требовал, чтобы в населенном пункте расстояние между бровкой земляного полотна автодороги (бордюрного камня) и рекламоносителем было не меньше 5 м. Этой норме не отвечали практически все конструкции небольшого формата.

Поэтому в первой половине 2000-х годов было решено, что ГОСТ Р 52044-2003 носит рекомендательный характер. В 2006 году была принята новая редакция закона «О рекламе», согласно которой «рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента». Но он так и не появился, и чиновники стали рассматривать рекламный ГОСТ как обязательный.

Летом 2014 года по итогам прошедшего заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения руководителям регионов и муниципалитетов было дано поручение обеспечить соответствие мест под установку рекламных конструкций «обязательным требованиям» ГОСТа Р 52044-2003. Определять это соответствие было поручено МВД.

Но уже весной 2015 года та же правкомиссия по безопасности дорожного движения пошла навстречу операторам наружной рекламы: от них не стали требовать обязательного соответствия ГОСТу, а сам стандарт решено было изменить. В феврале 2016 года в рекламный ГОСТ были внесены изменения, отменившие многие прежние нормы. При этом сам стандарт стал уже обязательным.​