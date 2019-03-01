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Курортный сбор смоет мусорной волной
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Газета
Курортный сбор смоет мусорной волной
Газета № 020 (2975) (0103) Бизнес,
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Курортный сбор смоет мусорной волной
Краснодарский край предлагает убирать отходы за счет туристов
Власти Краснодарского края предложили Минприроды оплачивать вывоз мусора в туристический сезон за счет курортного сбора. В противном случае региону угрожает мусорный коллапс, так как реформа отрасли увеличила стоимость утилизации
Полигон твердых бытовых отходов в Сочи (Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС)

Курортный сбор для мусора

Министр ЖКХ и ТЭК Краснодарского края Святослав Удинцев на форуме «Первый профессиональный диалог отрасли управления отходами» предложил Минприроды и «Российскому экологическому оператору» разработать систему оплаты вывоза сверхнормативного мусора в курортных регионах в летний период.

Количество отходов в курортных городах и поселках Краснодарского края в летние месяцы на 50% и более превышает объемы других сезонов, пояснил он РБК. Стоимость их вывоза не учтена в тарифе для региональных операторов, что может привести к мусорному коллапсу, предупредил Удинцев.

По словам чиновника, «в летний период существует пиковая нагрузка на региональных операторов, когда людей приезжает очень много, но делать отдельный тариф на вывоз мусора в этот период было бы не совсем правильно», иначе вся нагрузка ляжет на местных жителей.

«Можно рассмотреть вопрос оплаты этих расходов за счет части курортного сбора, рассчитав стоимость услуги после оценки количества сверхнормативных отходов в рамках местной территориальной схемы», — добавил Удинцев. Курортный сбор начал взиматься с отдыхающих Краснодарского края с 16 июля 2018 года.

Видео: РБК

«В первую очередь нужно понять объемы миграции, чтобы определить наиболее эффективные варианты решения проблемы вывоза мусора. Речь не только о притоке туристов на курорты, но и о сезонной миграции в других регионах. С учетом полученных показателей мы сможем детально проработать проблему вывоза дополнительных отходов и их оплаты», — передал РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев​​. 

Минприроды прорабатывает изменения в постановление «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которыми планируется предусмотреть оплату за фактически вывезенные объемы твердых коммунальных отходов, сообщила РБК представитель Минприроды. Это распоряжение в числе прочего решит вопрос по вывозу сверхнормативного мусора из курортных регионов летом, добавила она.

Мусорная реформа в России началась в 2019 году. Она предполагает конкурсный выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора. Это стало отдельной платной коммунальной услугой, в среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал вице-премьер Алексей Гордеев.

С запуском реформы себестоимость вывоза отходов из курортных регионов возросла, поскольку теперь региональный оператор обязан свозить их только на официально разрешенные для хранения полигоны, сказала РБК председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (обслуживает регионы Южного федерального округа, включая Краснодарский край) Полина Вергун. «Это дороже, чем просто скинуть в овраг, как некоторые делали раньше. В перспективе нужно будет построить новую инфраструктуру для хранения отходов, закупать дорогие контейнеры», — предупредила она.

По данным аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, средний норматив вывоза коммунальных отходов для населения в Краснодарском крае составляет 3,075 куб. м на человека в год, средний тариф — 530,25 руб. за 1 куб. м, а местные региональные операторы могут получать 9,2 млрд руб. в год за вывоз отходов. Часть средств пойдет на обустройство инфраструктуры — легальных полигонов, мусоросортировочных и перерабатывающих заводов.

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Мизерный объем

«Проблема вывоза отходов в пик туристического сезона требует комплексного решения с привлечением дополнительных источников финансирования. Однако средства курортного сбора в соответствии с федеральным законом о проведении эксперимента могут быть направлены исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. При этом объекты системы коммунальной инфраструктуры к такому перечню не относятся», — сообщили РБК в Министерстве по делам Северного Кавказа (куратор эксперимента по курортному сбору).

«Объем средств курортного сбора настолько мизерный, что эта сумма не спасет региональных операторов», — добавила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В декабре 2018 года власти Краснодарского края отчитывались, что курортный сбор принес региону около 108 млн руб. Почти столько же — 107,4 млн руб. — курорты Краснодарского края планируют потратить в этом году на благоустройство туристической инфраструктуры.

Часть курортного сбора в Краснодарском крае и Крыму все-таки можно было бы использовать на реализацию «мусорной» реформы — для обустройства объектов раздельного сбора мусора и хранения твердых коммунальных отходов возле отелей, считает председатель Российского экологического общества Рашида Исмаилова. Они могут стать объектами курортной инфраструктуры, но для этого нужно скорректировать нормативную базу, добавил​ он.

Вергун считает, что решить проблему оплаты вывоза мусора с курортов можно, если собирать плату за эту услугу с владельцев гостевых домов и гостиниц из расчета оплаты за каждого проживающего человека и фактического накопленного объема мусора. «Муниципалитетам и региональным властям придется принудить работающих всерую предпринимателей оплачивать такие расходы, именно они получают доход с туристов. На местных жителей такие расходы возлагать нельзя», — считает она.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: вывоз мусора , курорты Краснодарсокго края , курортный сбор , гостиницы
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