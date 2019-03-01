Подстреленный экспорт

Пять вопросов о потерях российских производителей патронов из-за ухода с западных рынков

Из-за санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они теряют в год около 10 млрд руб. выручки, выяснил РБК. Госкорпорация «Ростех» начала разработку антикризисной программы для отрасли

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

​За период действия американских санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они потеряли около 50 млрд руб. выручки. Об этом РБК сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал. Естественно, закрылся и американский рынок. В целом из-за санкций в год отечественные производители теряют около 10 млрд руб. выручки. Нетрудно подсчитать, какая сумма примерно получается за все пять лет санкций. Сейчас нам приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом этого», — отметил Абрамов. По его словам, все российские патронные заводы сейчас «в той или иной степени ограничены в продаже стрелкового боеприпаса».

Согласно последним доступным данным, консолидированная выручка «Ростеха», объединяющего предприятия оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей, в 2017 году составила 1,6 трлн руб., из них на долю гражданской продукции пришлось 29,1%; выручка кластера вооружения в 2016 году составила 298 млрд руб.

Сколько патронов идет на Запад

До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли. Главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев перечислил РБК крупнейшие из них — Тульский, Барнаульский, Новосибирский, Ульяновский, Климовский и Амурский патронные заводы.

В США в частном владении 393 млн единиц оружия, сообщал The Washington Post со ссылкой на исследование Small Arms Survey. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, десятки миллионов ружей, винтовок и автоматов в США отстреливают ежегодно несколько миллиардов патронов. «Нередко через частных посредников боеприпасы попадают в руки частных военных компаний, негосударственных формирований и боевиков различных группировок. Это было отмечено в Югославии, Ливане, Ливии, а сейчас — в Сирии», — пояснил эксперт.

В 2013 году газета «Известия» утверждала, что американские компании с разрешения Пентагона в год закупали сотни миллионов российских патронов различных калибров. В частности, только в 2012 году пять частных американских компаний — среди которых Intrac Arms International LLC и Wolf Perfomance Ammunition — заключили с российскими патронными заводами контракты на закупку 900 млн патронов различных калибров. Первые поставки начались в начале 2013 года.

Чем заменяют российские патроны

Сейчас США восполняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства боеприпасами из Китая и Болгарии, отметил Абрамов.

«Американцы — циничные бизнесмены. Они до последнего покупали наш боеприпас, потому что он самый дешевый. Сейчас с учетом активной политики Штатов по созданию неблагоприятной бизнес-среды для российских предприятий, конечно, они свой рынок закрыли», — рассказал Абрамов.

Несмотря на санкции, остаются лазейки, которые позволяют законно поставлять патроны на американский рынок, говорит Дегтярев. По крайней мере российские патронные заводы пока представлены в США, подчеркивает эксперт. «Это очень хорошо для нас, потому что объемы, которые способен съесть рынок США, позволяют нашим производителям патронов развиваться и удерживать цену».

Кому еще можно продавать патроны

Российский рынок на порядки меньше. По данным на февраль 2019 года от Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, в России на учете состоит более 4,5 млн владельцев оружия, у них на руках порядка 7,3 млн единиц оружия, из них около 7 млн единиц — гражданское, 150 тыс. — боевое стрелковое, 94 тыс. — служебное, около 3 тыс. единиц — холодное.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Около 6 тыс. частных охранников имеют право на ношение служебного оружия. В их распоряжении около 80 тыс. единиц огнестрельного оружия.

У Минобороны с учетом рассчитанных запасов патронов нет нужды производить крупные закупки боеприпасов в обозримом будущем, добавляет главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Как «Ростех» намерен менять ситуацию

Чтобы возместить потери российских предприятий, необходимо перестроить всю патронную отрасль, считает Сергей Абрамов. «Проблема в том, что патронные заводы были давно приватизированы и развивались каждый в рамках своих корпоративных планов. Отрасль разрознена, не развивается, ситуацию можно назвать кризисной, — говорит Абрамов. — Как следствие, пока отечественный стрелковый боеприпас по некоторым характеристикам уступает по качеству натовскому — а это вопрос нашей конкурентоспособности».

Ситуация уже обсуждалась на уровне коллегии военно-промышленной комиссии, подчеркнул Абрамов. До марта «Ростеху» поручено разработать антикризисную программу для отрасли. Сейчас ведется активная научно-исследовательская деятельность, добавил он.

«Уже завершили многие работы: порох, гильзы, капсюль, необходимые для качественного выстрела. В этом году, я думаю, мы получим конечный продукт — совершенно нового уровня», — подытожил Абрамов.

О том, что отрасль нуждается в модернизации, ранее отмечали в разговоре с РБК военные эксперты. По отдельным наименованиям Россия отстает от ведущих мировых производителей. Это в условиях санкций и закрытия западных рынков значительно усложняет положение отечественных заводов по выпуску боеприпасов для легкого стрелкового оружия, говорил Андрей Фролов. Минобороны требует перехода на новые модели патронов, отмечал также Виктор Мураховский.

Сколько теряют производители стрелкового оружия

Еще сложнее ситуация обстоит с производителями стрелкового оружия. Серьезно сказались ограничения для «Калашникова» (концерн попал в санкционный список США 16 июля 2014 года, в санкционный список Евросоюза — 12 сентября того же года), стрелковое оружие которого поставлялось на американский рынок.

«У «Калашникова» многие контракты сейчас приостановлены, это серьезные для нас потери — объем контрактов составлял и по $30 млн, и по $50 млн», — привел пример Сергей Абрамов.

Чтобы возместить потери, концерн «Калашников», как писала в прошлом году газета «Коммерсантъ», подготовил изменения в закон «Об оружии», которые предполагают увеличение разрешенного для владения количества оружия до десяти единиц на человека, рост емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращение сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия.

«Калашников» — крупнейший в стране производитель стрелкового оружия, как гражданского, так и боевого. Среди других крупных отечественных производителей стрелкового оружия Дегтярев также называет ​вятско-полянский завод «Молот-Оружие» и Тульский оружейный завод.

Меры, которые предложены «Калашниковым», являются коллективным мнением участников рынка, говорит эксперт. Покупательная способность населения на оружейном рынке неуклонно падает, подчеркивает Дегтярев. По его словам, единственный путь, который сейчас может поддержать рынок, — это работа в направлении открытия тиров и стрельбищ.

«Охотничья отрасль в России находится в плачевном состоянии, она не может быть драйвером оружейного рынка. Остается только развлекательная стрельба и различные виды спорта», — пояснил собеседник РБК.

Какие рынки стрелкового оружия доступны для России

Что касается выхода на другие внешние рынки стрелкового оружия, к примеру ближневосточный, то это осуществить непросто, поскольку мировой рынок стрелкового оружия политизирован, считает Дегтярев. ​Кроме того, в большинстве регионов, которые вчера считались отсталыми, сегодня работают свои оружейные производства — в том числе на Ближнем Востоке.

«Нам приходится конкурировать с ними и строить планы по кооперации в построении новых производств. В частности, в Саудовской Аравии планируется строительство завода по производству автомата Калашникова. Азия, Африка — тут работа очень сложная, но наши оружейники принимают участие в выставках этих регионов, предлагают свои услуги вплоть до ЮАР», — подытожил главный редактор журнала «Калашников».​