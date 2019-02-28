Напряженность в воздухе

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Перелеты в Таиланд и во Вьетнам удлинились и подорожали
Российским авиакомпаниям запретили летать над Индией, Пакистаном и Афганистаном на фоне эскалации индо-пакистанского конфликта. Это может привести к росту цен на билеты и туры в Таиланд, Вьетнам​ и Индонезию
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

После того как пакистанские военные заявили, что сбили два индийских военных самолета, Росавиация направила российским авиакомпаниям телеграмму, в которой уведомила о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана, рассказал РБК источник, близкий к одной из авиакомпаний.

Такое решение было принято «в связи с геополитической обстановкой на индийском субконтиненте», говорится в копии телеграммы, которая есть в распоряжении РБК.

Получение телеграммы подтвердил РБК топ-менеджер крупного туроператора, отправляющего туристов в Юго-Восточную Азию, а ее подлинность — источник в правительстве.

Авиакомпании России изменили маршруты из-за конфликта Пакистана и Индии
Бизнес

Росавиация ссылается на ноты, выпущенные авиационными властями Индии, Пакистана и Афганистана. Они полностью запретили полеты над Пакистаном, в Индии временно закрыты некоторые аэропорты, обслуживающие северные штаты Пенджаб, Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмир. Это аэропорт имени Раджа Санси недалеко от города Амритсар и аэропорт города Патиала в штате Пенджаб, аэропорт в городе Лех в Джамму и Кашмире, а также аэропорты Кангра и Бхунтар в Химачал-Прадеше.

Войны в Кашмире между Индией и Пакистаном

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан статус населенного преимущественно мусульманами Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Сейчас он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан воевали из-за Кашмира несколько раз. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% — под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году стороны участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне. С пакистанской стороны при поддержке армейской артиллерии индийскую часть Кашмира атаковали хорошо вооруженные и обученные исламские боевики-сепаратисты. Чтобы освободить занятые ими высоты, армии Индии пришлось задействовать тяжелую авиацию, танковые и десантные подразделения. Каргильсксая война спровоцировала в Пакистане тяжелый правительственный кризис: к власти в стране вновь пришли военные.

Маршрут в обход

Из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном несколько российских авиакомпаний были вынуждены скорректировать свои маршруты. Самолеты Azur Air рейсов Москва — Фукуок (Вьетнам) и Санкт-Петербург — Краби (Таиланд) сели в Екатеринбурге из соображений безопасности.

В авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщили РБК, что в связи с запретом начали планировать маршруты облета указанной территории. «Произошло увеличение протяженности ряда дальнемагистральных маршрутов», — предупреждает перевозчик, отмечая, что рейсы из Бангкока и Пхукета во Внуково (FV5872 и FV5876) приземлятся в аэропорту Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах для дозаправки.

РБК направил запросы в S7 Airlines, «Аэрофлот», авиакомпанию «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), также осуществляющие перевозки в страны Юго-Восточной Азии. В Utair и «Уральских авиалиниях» сообщили РБК, что не выполняют рейсы через воздушное пространство Пакистана.

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Политика
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В собственной полетной программе туроператора «Библио-Глобус» есть только два маршрута, которые пролегают через воздушное пространство Пакистана, — это рейсы Москва — Бангкок и Москва — Пхукет. «В полетную карту этих маршрутов уже внесены соответствующие корректировки, и они не доставляют неудобств для клиентов компании, путешествующих в Таиланд», — сказал в разговоре с РБК представитель пресс-службы туроператора. ​

Подорожавшие места

Запрет на полеты над Индией, Пакистаном и Афганистаном может повлиять на популярный у российских туристов маршрут в Таиланд: придется дольше лететь и получать дополнительные разрешения, сказал РБК топ-менеджер крупного туроператора. В конечном счете это приведет к росту себестоимости места, добавил он. По словам собеседника РБК в другом крупном туроператоре, сейчас себестоимость одного кресла из Москвы в Таиланд и обратно составляет $500–600. Лишняя 1 тыс. км увеличивает его себестоимость примерно на $26, сказал РБК топ-менеджер туроператора. Источник РБК в одном из турагентств рассказал, что в связи с изменениями подорожают билеты и туры не только в Таиланд, но и во Вьетнам​.

Ограничение повлияет и на регулярные полеты на остров Бали, замечает источник в другом туроператоре. Перевозчикам, вероятно, придется делать остановку в Дубае, полагает он. Источник РБК, близкий к одной из авиакомпаний, сообщил, что изменения коснутся и рейсов в Индонезию.

Представитель Azur Air в разговоре с РБК отметил, что точно подсчитать издержки перевозчиков из-за ограничений на полеты над Пакистаном, Индией и Афганистаном пока сложно, однако они неминуемо будут. «Это и стоимость возврата рейсов на территорию России в части дополнительного топлива и аэропортовых сборов, и затраты на обеспечение пассажиров комфортными условиями», — перечисляет он. К дополнительным издержкам приводит также и решение отправить пассажиров задержанных рейсов в гостиницы для отдыха.

«И, безусловно, издержки могут возникнуть в случае, если ситуация с воздушным пространством над территорией Пакистана и Индии затянется и придется длительный период выбирать иные маршруты для полетов в страны Юго-Восточной Азии», — резюмировал представитель Azur Air.

Рост себестоимости перелета из Москвы в курортные города Таиланда, по предварительной оценке, способен превысить 25%, в случае если маршруты на юго-восток Азии будут удлиняться и будут совершаться дозаправки, сказал РБК заместитель директора АКРА Александр Гущин. «Но если авиакомпании ожидают, что ограничения на полеты носят кратковременный характер, то могут не закладывать эти изменения в цену», — оговорился эксперт.

Причина закрытого неба

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 14 февраля. Тогда в индийском штате Джамму и Кашмир террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле протаранил автоколонну индийской военной полиции, погибли 44 человека.

В минувший вторник, 26 февраля, индийские ВВС нанесли удары по территории Пакистана, их целью, как утверждают в Нью-Дели, был лагерь боевиков «Джаиш-е-Мухаммад». Исламабад назвал атаку агрессией.

Утром 27 февраля пакистанские военные заявили, что сбили в воздушном пространстве своей страны самолеты ВВС Индии и захватили одного пилота.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко, Сергей Соболев, Елена Сухорукова, Наталья Демченко.
Теги: Росавиация , Пакистан , Индия
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