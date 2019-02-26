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Малоимущих проиндексируют по минимуму
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Газета
Малоимущих проиндексируют по минимуму
Газета № 017 (2972) (2602) Экономика,
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Малоимущих проиндексируют по минимуму
Власти разъяснили порядок увеличения выплат самым бедным пенсионерам
Правительство в соответствии с инициативой президента подготовило законопроект, закрепляющий новый порядок индексации пенсий малоимущим. Пенсии вырастут в пределах 1 тыс. руб.; их повышение затронет около 4 млн человек, узнал РБК
Фото: Александр Земляниченко / AP

Индексация пенсий и ежемесячных выплат пенсионерам должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РБК ознакомился с правительственным законопроектом, устанавливающим новый порядок повышения пенсий для самых малообеспеченных пенсионеров.

Проект изменений в закон «О государственной социальной помощи» был разработан Минтрудом и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 25 февраля. Формально законопроект должен быть рассмотрен на заседании всего правительства, а затем внесен в Госдуму, где, скорее всего, его ожидает быстрое принятие.

Почему было решено по-новому индексировать пенсии

  • В 2019 году в России началась пенсионная реформа: пенсионный возраст в течение десяти лет будет повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Одна из ее целей в том, что пенсии неработающих пенсионеров должны расти быстрее инфляции: в 2019 году — на 7,05%, в 2020-м — на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%. По расчетам правительства, в среднем пенсии будут увеличиваться на 1 тыс. руб. ежегодно​.
  • Оказалось, что для значительной части пенсионеров повышенная индексация не имеет никакого значения — их пенсии настолько малы, что даже с учетом роста на 7% они не дотягивают до ПМП или лишь слегка его превышают.
  • Бедным, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, положена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. Для ее определения оценивается материальное обеспечение пенсионера: учитываются пенсия, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) за участие в Великой Отечественной войне или инвалидность, иные меры соцподдержки. Если сумма этих выплат ниже ПМП, пенсионер получает доплату из бюджета.
  • Таких людей в России сравнительно много: на 1 января 2018 года доплаты к пенсии до прожиточного минимума получали 6,27 млн человек, или примерно 18,5% от общего количества неработающих пенсионеров в стране.
  • В целом по России прожиточный минимум пенсионера с 2019 года составляет 8846 руб. Он варьируется от 7811 руб. в Тамбовской области до 19 тыс. руб. на Чукотке.
  • После январского повышения пенсий президент и правительство начали получать письма от граждан с жалобами, что их уровень социального обеспечения не вырос на обещанные 7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы стали получать письма <...> по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
  • Неожиданностью такое положение вещей вовсе не было: еще в декабре Пенсионный фонд предупреждал, что, если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне ПМП, размер выплат после индексации может остаться прежним либо повыситься меньше, чем по уровню индексации. Однако спустя два месяца Владимир Путин заявил, что «многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми».

В чем заключается суть нового механизма индексации

Государство должно сначала довести доход пенсионера до ПМП, а уже после этого проводить индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат, заявил президент. Для реализации этого замысла законопроект предлагает следующий механизм:

  • при подсчете материального обеспечения пенсионера пенсия и ежемесячная денежная выплата берутся без учета индексации текущего года;
  • материальное обеспечение пенсионера доводится до регионального прожиточного минимума пенсионера;
  • сверх этого уровня добавляется величина индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты (см. инфографику). ​

Таким образом, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в регионе прожиточного уровня пенсионера, подчеркивается в документе.

Во сколько обойдется пересчет пенсий

  • Пенсии за первые месяцы 2019 года должны быть пересчитаны, чтобы «доплатить людям те деньги, которые они недополучили», указал Владимир Путин. Пересчет выплат будет индивидуальным, отмечала Голикова.
  • Согласно законопроекту причитающиеся пенсионерам недополученные средства должны быть выплачены территориальными органами ПФР не позднее 1 июля 2019 года.
  • Максимальная прибавка к пенсии у малоимущих пенсионеров в России в результате президентской инициативы составит лишь 1250 руб. — это касается Чукотки, где ПМП самый высокий в стране (19 тыс. руб.). Во всех других регионах и при любых раскладах прибавка будет меньше.
  • В масштабах всей страны это означает существенные расходы. Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019–2024 годах оценивается в объеме 120 млрд руб., или 20 млрд руб. ежегодно, сообщили РБК в пресс-службе ПФР.
  • «Увеличение социальных доплат коснется 12% неработающих пенсионеров», — сообщили РБК в ПФР. Исходя из этого, пенсии вырастут примерно у 4 млн человек.
Автор: Юлия Старостина.
Теги: Пенсии , Владимир Путин , Послание президента к Федеральному Собранию
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