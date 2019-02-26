Малоимущих проиндексируют по минимуму

Власти разъяснили порядок увеличения выплат самым бедным пенсионерам

Правительство в соответствии с инициативой президента подготовило законопроект, закрепляющий новый порядок индексации пенсий малоимущим. Пенсии вырастут в пределах 1 тыс. руб.; их повышение затронет около 4 млн человек, узнал РБК

Фото: Александр Земляниченко / AP

Индексация пенсий и ежемесячных выплат пенсионерам должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РБК ознакомился с правительственным законопроектом, устанавливающим новый порядок повышения пенсий для самых малообеспеченных пенсионеров.

Проект изменений в закон «О государственной социальной помощи» был разработан Минтрудом и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 25 февраля. Формально законопроект должен быть рассмотрен на заседании всего правительства, а затем внесен в Госдуму, где, скорее всего, его ожидает быстрое принятие.

Почему было решено по-новому индексировать пенсии

В 2019 году в России началась пенсионная реформа: пенсионный возраст в течение десяти лет будет повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Одна из ее целей в том, что пенсии неработающих пенсионеров должны расти быстрее инфляции: в 2019 году — на 7,05%, в 2020-м — на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%. По расчетам правительства, в среднем пенсии будут увеличиваться на 1 тыс. руб. ежегодно​.

Оказалось, что для значительной части пенсионеров повышенная индексация не имеет никакого значения — их пенсии настолько малы, что даже с учетом роста на 7% они не дотягивают до ПМП или лишь слегка его превышают.

Бедным, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, положена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. Для ее определения оценивается материальное обеспечение пенсионера: учитываются пенсия, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) за участие в Великой Отечественной войне или инвалидность, иные меры соцподдержки. Если сумма этих выплат ниже ПМП, пенсионер получает доплату из бюджета.

Таких людей в России сравнительно много: на 1 января 2018 года доплаты к пенсии до прожиточного минимума получали 6,27 млн человек, или примерно 18,5% от общего количества неработающих пенсионеров в стране.

В целом по России прожиточный минимум пенсионера с 2019 года составляет 8846 руб. Он варьируется от 7811 руб. в Тамбовской области до 19 тыс. руб. на Чукотке.

После январского повышения пенсий президент и правительство начали получать письма от граждан с жалобами, что их уровень социального обеспечения не вырос на обещанные 7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы стали получать письма <...> по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Неожиданностью такое положение вещей вовсе не было: еще в декабре Пенсионный фонд предупреждал, что, если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне ПМП, размер выплат после индексации может остаться прежним либо повыситься меньше, чем по уровню индексации. Однако спустя два месяца Владимир Путин заявил, что «многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми».

В чем заключается суть нового механизма индексации

Государство должно сначала довести доход пенсионера до ПМП, а уже после этого проводить индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат, заявил президент. Для реализации этого замысла законопроект предлагает следующий механизм:

при подсчете материального обеспечения пенсионера пенсия и ежемесячная денежная выплата берутся без учета индексации текущего года;

материальное обеспечение пенсионера доводится до регионального прожиточного минимума пенсионера;

сверх этого уровня добавляется величина индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты (см. инфографику). ​

Таким образом, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в регионе прожиточного уровня пенсионера, подчеркивается в документе.

Во сколько обойдется пересчет пенсий

Пенсии за первые месяцы 2019 года должны быть пересчитаны, чтобы «доплатить людям те деньги, которые они недополучили», указал Владимир Путин. Пересчет выплат будет индивидуальным, отмечала Голикова.

Согласно законопроекту причитающиеся пенсионерам недополученные средства должны быть выплачены территориальными органами ПФР не позднее 1 июля 2019 года.

Максимальная прибавка к пенсии у малоимущих пенсионеров в России в результате президентской инициативы составит лишь 1250 руб. — это касается Чукотки, где ПМП самый высокий в стране (19 тыс. руб.). Во всех других регионах и при любых раскладах прибавка будет меньше.

В масштабах всей страны это означает существенные расходы. Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019–2024 годах оценивается в объеме 120 млрд руб., или 20 млрд руб. ежегодно, сообщили РБК в пресс-службе ПФР.