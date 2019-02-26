Газовый дуплет

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Газета № 017 (2972) (2602) Бизнес,
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Валерий Голубев и Александр Медведев освобождены от постов заместителей председателя правления «Газпрома»
​«Газпром» покидают два ключевых менеджера — заместители председателя правления Валерий Голубев, курировавший внутренний рынок, и Александр Медведев, отвечавший за экспорт. В причинах и последствиях этих отставок разбирался РБК
​Александр Медведев (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

​В понедельник, 25 февраля, «Газпром» объявил об отставке двух заместителей председателя правления — Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок газа (продажа и газификация), и Александра Медведева (экспорт). Оба «освобождены от должности», говорится в сообщении российской энергетической корпорации.

Как уточняется в заявлении, Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», который он возглавил 22 февраля. О новом месте работы Голубева в сообщении не говорится, но ему глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил благодарность за многолетнюю плодотворную работу.

Как сказал РБК источник в окружении председателя правления «Газпрома», отсутствие подобной ремарки в отношении Медведева ничего не означает: он возглавил «Зенит», и в понедельник его представили команде сам Миллер и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, который 22 февраля возглавил Российский футбольный союз, а до этого был председателем совета директоров «Зенита». «Пожизненная должность — только президент Туркменистана», — пошутил собеседник РБК, комментируя отставки.

Отставки зампредов правления компании — это наиболее существенное с 2002 года обновление команды «Газпрома», отметил заместитель главного директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Чем занимались уволенные топ-менеджеры

Голубев и Медведев входили в правление «Газпрома» более 15 лет. Голубев, которому в этому году исполняется 67 лет, помимо внутреннего рынка газа курировал строительство некоторых газопроводов, в том числе «Силы Сибири», по которой российский газ будет поставляться в Китай, сказал РБК источник в администрации. Медведев, которому в прошлом августе исполнилось 63 года, до лета 2014 года возглавлял главную «дочку» «Газпрома», занимающуюся продажами газа за рубеж, — «Газпром экспорт», а затем продолжал курировать это направление на посту зампреда.

Оба минимум последние три года не принимали активного участия в операционной деятельности компании, сказал РБК бывший топ-менеджер «Газпрома». Так, за внутренний рынок отвечает глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев, а за внешний — глава аппарата правления, член совета директоров «Газпрома» Михаил Середа и руководитель «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова (именно она сменила Медведева на посту гендиректора «Газпром экспорта» в июле 2014 года), пояснил он. Середа управляет всей европейской сетью продаж «Газпрома», уточнил собеседник РБК.

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Высокопоставленный источник в «Газпроме» добавил, что претензий к топ-менеджерам не было. «Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части», — пояснил он.

Уход Голубева удивительнее, чем Медведева, ведь Голубев — сослуживец Путина по петербургской мэрии и перед переездом в Москву руководил петербургским комитетом по туризму, напоминает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Ранее Forbes называл этого топ-менеджера «сослуживцем Владимира Путина по КГБ», а Голубева вместе с Медведевым — «последними оппонентами» Миллера в руководстве «Газпрома».

Представитель Миллера Сергей Куприянов не ответил на запрос РБК.

Ветераны «Газпрома» и не только

Валерий Голубев в 1979–1991 годах служил в КГБ, где, по словам нескольких его знакомых, познакомился с будущим президентом Владимиром Путиным. В 1991 году Голубев попал на работу в мэрию Санкт-Петербурга, где до 2002 года проработал начальником секретариата, главой администрации Василеостровского района, председателем комитета по туризму (в это же время Путин курировал в мэрии внешнеэкономические связи). В 2002–2003 годах Голубев был представителем Ленинградской области в Совете Федерации, а в 2003 году вошел в правление «Газпрома». Источник в компании сказал РБК, что Голубев по-прежнему может общаться с Путиным напрямую.

Александр Медведев, который много лет был ключевым переговорщиком «Газпрома» о поставках газа на экспорт, с 2008 года возглавляет Континентальную хоккейную лигу и сам играет в хоккей, в том числе в одной команде с Путиным в рамках Ночной хоккейной лиги. Возглавив футбольный клуб «Зенит», Медведев намерен по-прежнему курировать хоккей и теннис. «При обсуждении условий перехода мне удалось убедить Алексея Борисовича Миллера, что жертвовать двумя теннисными турнирами (Медведев является гендиректором ежегодных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), которые проходят в Петербурге. — РБК), каждый из которых был признан лучшим в своей категории, не надо. Так что буду продолжать заниматься и ими», — заявил он корпоративному изданию «Зенита».

Чем вызван уход Голубева и Медведева

Миллер воспользовался ситуацией и очистил команду от назначенных извне людей, которые считались долгие годы его оппонентами, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому».

Перестан​овки в руководстве «Газпрома» произошли на фоне уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, советника главы «Газпром межрегионгаза». Следствие обвиняет сенатора в причастности к убийству двух человек, а Арашукова-старшего — в создании преступной группировки, которая занималась хищениями газа у «Газпрома»; ущерб от ее действий оценен следствием более чем в 30 млрд руб. Источник РБК отмечал, что Арашуков-старший ​пользовался покровительством влиятельных лиц в Москве и «Газпроме» в частности.

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Дело Арашуковых могло ускорить отставку Голубева, ведь именно он в качестве зампреда правления курировал внутренний рынок, в том числе компанию «Газпром межрегионгаз», сказали РБК бывший и действующий топ-менеджеры «Газпрома». «Это попытка отвлечь внимание и разменять менее нужную фигуру, для того чтобы глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев, чьим советником был Арашуков-старший, сохранил свои позиции в компании», — полагает один из собеседников РБК.

Связь нынешних отставок с делом Арашуковых маловероятна, не соглашается Белогорьев из Института энергетики и финансов. Тот факт, что Голубев отправлен в отставку одновременно с Медведевым, говорит о том, что принципиальное решение было принято заранее и имеет явно более глубокую подоплеку, указывает он. Если бы имелась связь с делом Арашуковых, власти ее бы публично обозначили, демонстрируя свои усилия в борьбе с хищениями госсобственности, соглашается Корчемкин из East European Gas Analysis.

Голубев и Медведев отказались от комментариев.

Кто займет вакантные позиции зампредов

Среди претендентов на место зампреда правления «Газпрома», курирующего экспорт газа, может оказаться глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Павел Одеров, сказал РБК источник в администрации президента. И Бурмистрова, и Одеров — профессионалы, опытные менеджеры, добавил он.

«Думаю, почти исключено, что преемником может стать Одеров, Бурмистрова — вполне может быть», — считает источник РБК из числа бывших топ-менеджеров «Газпрома». Впрочем, должность Медведева, скорей всего, сократят, а блок экспорта просто подчинят Михаилу Середе, и так же поступят с постом Голубева — заниматься внутренним рынком, как и раньше, будет глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев, предположил собеседник РБК. Все это будет названо оптимизацией, заключил он.

В политике «Газпрома» на внешнем и внутреннем рынке от смены фигуры куратора ничего не изменится: ключевые решения принимает президент, а задача членов правления — выполнять их, добавляет Корчемкин.

«О всех назначениях сообщим своевременно», — сказал РБК представитель «Газпрома», отвечая на вопрос о преемниках Голубева и Медведева. Их отставки еще должен утвердить совет директоров «Газпрома», говорится в сообщении компании. Его заседание должно состояться уже во вторник, 26 февраля, сказал источник, близкий к компании.

Третий особый

Вместе с Голубевым и Медведевым освобожден от должности начальник департамента 307 (добыча) Всеволод Черепанов. Он продолжит работу на другой позиции в группе «Газпром», уточнила пресс-служба компании. Сам Черепанов сообщил РБК, что покинул пост главы департамента и правление в связи с истечением срока контракта. Отвечая на вопрос, на какой должности он останется в компании, Черепанов сказал: «Мне никто ничего пока не озвучивал. Это предположение, что я где-то должен остаться. Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в «Газпроме» или уйду совсем».

Авторы: Маргарита Девяткина, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: Александр Медведев , Валерий Голубев , Рауль Арашуков , Рауф Арашуков , «Газпром»
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