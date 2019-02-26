«ВымпелКом» переходит на широкополосную базу

«ВымпелКом» обновил стратегию на фоне снижения абонентской базы и сообщений о переговорах о продаже компании. Оператор продолжит инвестировать в развитие сети, займется финтехом и изменит систему учета абонентов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В понедельник, 25 февраля, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представил инвесторам обновленную стратегию на 2019–2021 годы, рассказал РБК представитель компании. Основные направления стратегии — увеличение абонентской базы, развитие сетей связи, партнерств, новых услуг на основе финансовых технологий и больших данных, а также медиасервисов.

РБК разбирался, что новая стратегия может дать «ВымпелКому».

В каких условиях принимается новая стратегия

Презентация новой стратегии происходила на фоне объявления финансовых результатов по итогам 2018 года. Выручка компании выросла на 5,7%, до 291,5 млрд руб. Однако абонентская база в России сократилась на 5%, до 55,3 млн клиентов. По этому показателю и выручке от услуг мобильной связи «ВымпелКом» несколько последних лет занимает третье место на российском рынке после МТС и «МегаФона».

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что телекоммуникационный холдинг Veon (владелец «ВымпелКома») в прошлом году вел переговоры с «Ростелекомом» о продаже своего российского актива. По данным агентства, это соответствует стратегии Veon, который хочет оставаться только на рынках, где занимает лидирующие позиции. Однако стороны так и не договорились. В Veon и «ВымпелКоме» не комментировали эту информацию. Как сообщил РБК гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич, российский бизнес, который приносит Veon половину выручки и больше половины показателя EBITDA, «не может рассматриваться как ненужный только потому, что компания является третьим игроком на рынке». «Это нужно учитывать в стратегии», — указал он.

Что предполагает новая стратегия

«Эти абоненты [ушедшие от оператора в 2018 году] скорее были номинальными. Мы хотим увеличивать базу, в первую очередь за счет качественных абонентов», — заявил Лацанич. По его словам, компания не планирует больше снижать базу по количеству сим-карт, а намерена плавно наращивать этот показатель при помощи продаж в собственной рознице и баланса по MNP (mobile number portability — возможность сохранения номера при смене оператора мобильной связи).

В то же время оператор намерен сменить формат раскрытия абонентской базы. «Мы пришли к выводу, что абонентская база — это не только сим-карты. Мы будем предлагать нашей материнской компании, сообществу в целом перейти от учета в показателе абонентской базы только сим-карт», — рассказал Лацанич. Сейчас показатель абонентской базы в отчетности не учитывает абонентов широкополосного доступа, телевидения и других услуг. Лацанич считает это неправильным, потому что такие услуги «имеют более быстрый потенциал роста для компании, чем мобильная связь». «Доходы от мобильной связи в 2018 году по сравнению с прошлым годом выросли на 2,6%, а от услуги доступа в интернет в сегменте физлиц — на 7,6%. Рост был выше в три раза, но он получает меньше публичного освещения, потому что все гоняются за мобильными абонентами», — сетует глава «ВымпелКома».

На вопрос, как учитывать одного человека, который польз​уется несколькими услугами, представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания планирует «показывать совокупное количество пользователей всех услуг». Позже исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса «ВымпелКома» Александр Поповский пояснил РБК, что система биллинга, которую использует оператор, позволит избежать дублирования и корректно подсчитать абонентов.

Представитель холдинга Veon не ответил на вопрос РБК, как в штаб-квартире отнеслись к предложению.

Также в ближайшие годы «ВымпелКом» намерен перестроить внутренние процессы, чтобы практически любые партнеры могли легко подключиться и пользоваться ресурсами компании. «Мы готовы предоставлять им различного рода информацию, позволяющую формировать их клиентам таргетированные предложения, подключать к продуктивным системам, технологическим ресурсам, стать максимально открытыми для потенциальных партнеров. Взамен хотим получать минимальный риск при запуске любых услуг», — сказал Лацанич. По его словам, это позволит легко запускать услуги, пилотировать их и сворачивать в случае неуспеха.

В планах также активно вкладываться в развитие сетей. По словам Лацанича, несколько лет подряд «ВымпелКом» недостаточно инвестировал в инфраструктуру, но в 2018 году было построено рекордное за все время существования компании количество базовых станций, что привело к увеличению потребления услуг. «В 2019 году намерены построить не меньше, чем было в предыдущем году», — сообщил он. По итогам 2018 года капитальные затраты «ВымпелКома» составили 46,6 млрд руб., что на 19,8% больше, чем в 2017 году.

«ВымпелКом» планирует развивать и финтех. Это электронные кошельки, пластиковые и виртуальные банковские карты, переводы между пользователями, возможность оплаты в одно касание и др. Для развития этого направления «ВымпелКом» намерен в ближайшее время выкупить 40% Национальной сервисной компании (владеет платежным сервисом RuRu) у Альфа-банка, рассказали РБК два источника, близкие к обеим сторонам переговоров. Сейчас «ВымпелКому» косвенно принадлежит 52,05% этой компании, еще 7,95% — у миноритарных акционеров. Лацанич, как и представитель Альфа-банка, отказался комментировать эту информацию.

Оператор​ намерен развивать также направление AdTech (программное обеспечение и другие технологии для повышения эффективности маркетинга и рекламы). «Хотим, чтобы наши решения были включены в стандартный набор того, чем пользуются рекламные агентства и их клиенты. Речь, к примеру, о запуске услуг для корпоративного бизнеса, где будет использоваться таргетирование», — объяснил Лацанич.​

К чему приведет ее реализация

«Из презентации «ВымпелКома» очевидно, что компания адаптируется к реалиям рынка и больше не будет бороться за увеличение количества сим-карт. Количество абонентов уже не так важно, как их качество. Исходя из этого подхода, «ВымпелКом» определил и другие направления своего развития, такие как инвестиции в сети, развитие партнерских проектов», — считает аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

Он отметил, что предоставление данных о количестве пользователей различных услуг, а не только мобильной связи может быть полезно, так как доходы от дополнительных услуг растут. «Однако корректно разделить доходы от разных видов услуг не всегда возможно. Хотя «Ростелеком», например, это делает уже давно», — сказал он.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, в презентации «ВымпелКома» нет значительных стратегических изменений. «Все озвученное — это тактические изменения, вполне логичные планы компании на ближайшее будущее», — указал аналитик. Он считает, что как-то повлиять на расстановку сил на рынке новая стратегия не сможет. Выручка от сотовой связи растет медленно, а количество абонентов в этом сегменте не растет вообще, поэтому операторы стараются показывать информацию и о дополнительных услугах, чтобы более адекватно отразить динамику своего бизнеса, пояснил Либин.

Готовы ли конкуренты поддержать подход «ВымпелКома»

Участники рынка неоднозначно отнеслись к предложению «ВымпелКома» о новом подходе к подсчету абонентской базы. «Сложно корректно сравнивать абонентские базы операторов мобильной связи, дополненные клиентами других услуг, поскольку методологии подсчетов в разных сегментах существенно отличаются и спектр этих сегментов у каждого оператора свой», — прокомментировал представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов.

Представители «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) и «МегаФона» не стали комментировать предложение конкурента. Еще один участник рынка связывает предложение Лацанича с тем, что абонентская база мобильных пользователей «ВымпелКома» снижается несколько лет подряд.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин также допустил, что с помощью новой методики «ВымпелКом» хочет компенсировать в глазах инвесторов падение количества абонентов в мобильном сегменте и показать, что в других сегментах он силен. «Однако рассчитывать на серьезный рост абонентской базы при расчете по новой методике не стоит. В любом случае она увеличится не больше, чем на количество абонентов ШПД (широкополосного доступа в интернет. — РБК). При этом часть клиентов использует конвергентные тарифы (объединяющие услуги мобильной и фиксированной связи. — РБК), а значит, один и тот же абонент учитывается как в услугах мобильной связи, так и в услугах ШПД», — отметил Максим Савватин.

Исходя из данных компании за четвертый квартал 2018 года, у нее было 2,4 млн абонентов ШПД и 1,1 млн абонентов конвергентных тарифов. То есть при новой методике подсчета абонентская база оператора могла бы увеличиться примерно на 1,3 млн человек или 2,4%.

Савватин называет позитивной практикой раскрытие дополнительных показателей в отчетности оператора. «Но смешивать все эти показатели в одну большую абонентскую базу не совсем корректно. Такой подход только запутает как инвесторов, так и рынок», — считает Савватин.