На Пайях с BP

«Нефтегазхолдинг» предложил британской компании стать соинвестором месторождения в Арктике

Владелец «Нефтегазхолдинга» и экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов предложил британской BP стать соинвестором Пайяхского месторождения. Подумать о новых проектах не только с «Роснефтью» главе BP предлагал и Владимир Путин

Игорь Сечин и Эдуард Худайнатов (слева направо) (Фото: Яна Лапикова / РИА Новости)

Новый инвестор для Худайнатова

Экс-президент «Роснефти», владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов предложил британской BP инвестировать в Пайяхский проект — несколько месторождений на севере Таймыра с общими запасами 163 млн т нефти. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с участниками потенциальной сделки. Предложение было сделано в конце прошлого года, говорит один из них. По словам другого, «рабочие обсуждения» идут около месяца. Долю и условия возможного вхождения BP в проект они не раскрывают.

Представители BP и «Нефтегазхолдинга» отказались комментировать возможную сделку.

В мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме Худайнатов говорил, что готов продать в Пайяхе миноритарную долю, а «контрольный пакет не может быть продан никогда». Весь проект может стоить $1,2 млрд, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Для начала промышленной добычи инвесторам потребуется $3,5 млрд, сказал РБК представитель «Нефтегазхолдинга». Общие инвестиции Худайнатов оценивал в $5 млрд.

7 февраля глава BP Роберт Дадли встретился с президентом Владимиром Путиным в Кремле, на встрече присутствовал и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Последний раз Путин и Дадли лично встречались в 2013 году после завершения «сделки века». Тогда «Роснефть» выкупила у консорциума AAR и BP 100% акций ТНК-BP за $61 млрд, а BP стала крупнейшим иностранным акционером «Роснефти», получив долю 19,75%. С тех пор у Путина и Дадли были только краткие встречи на полях форумов, сказал РБК представитель президента Дмитрий Песков.

На встрече в Кремле Путин назвал BP «надежным стратегическим партнером», который уже вложил в Россию $17 млрд. BP всегда будет пользоваться поддержкой властей, пообещал президент (его слова по итогам встречи передал Песков). Путин также предложил Дадли «обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества как в контексте работы с «Роснефтью», так и по другим проектам».

До сих пор (после продажи 50% ТНК-BP в 2013 году) других партнеров в России у BP не было, но Худайнатов считается соратником ее главного исполнительного директора Игоря Сечина: в 2010–2012 годах Худайнатов возглавлял «Роснефть», а после прихода Сечина в компанию в мае 2012 года стал его заместителем. После ухода из «Роснефти» Худайнатов создал Независимую нефтегазовую компанию (ННК, позже переименована в «Нефтегазхолдинг»), в 2017 году ННК продала «Роснефти» добывающую компанию «Конданефть» за 40 млрд руб.

На вопрос РБК, обсуждали ли Путин и Дадли инвестиции ВР в Пайяхский проект, Песков ответил только, что «перспективы будущих проектов затрагивались».

Партнеры «Роснефти»

ННК купила ОАО «Пайяха» в 2013 году, компания владела лицензиями на разработку Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений на полуострове Таймыр с общими запасами 58,9 млн т. С тех пор компания Худайнатова увеличила запасы до 163 млн т нефти и 7,5 млрд куб. м газа и в ближайшее время планирует поставить на баланс дополнительные запасы, увеличив их до 600 млн т. Но промышленная разработка месторождения требует господдержки или привлечения соинвесторов: «Нефтегазхолдинг» привлекал кредиты, его выручка по итогам девяти месяцев 2018 года — 132 млрд руб. ($2 млрд по текущему курсу), а месторождения требуют $5 млрд инвестиций.

В 2015 году Худайнатов оценивал разработку Пайяхского проекта в 500 млрд руб. и просил из ФНБ 78,1 млрд руб., но получил отказ. В июне 2016 года он признал, что из-за проблем с финансированием проект отложен на год. Переговоры с потенциальными инвесторами возобновились в 2017 году, причем «Нефтегазхолдинг» приглашал в проект только партнеров «Роснефти». Осенью 2017 года Худайнатов объявил о соглашении с итальянским банком Intesa, который участвовал в приватизации «Роснефти» (банк выдал кредит покупателям). Intesa займется поиском инвесторов и может сам вложить средства в проект, говорил Худайнатов.

По информации «Ведомостей», в конце 2017 года Эдуард Худайнатов предложил 50% минус одна акция в проекте китайской CEFC, которая в то же время обсуждала покупку акций «Роснефти». После того как CEFC попала под масштабную проверку в Китае и прекратила переговоры с «Роснефтью» и «Нефтегазхолдингом», Худайнатов пригласил в проект инвесторов из Катара. Название катарской компании не уточнялось, но Qatar Investment Authrority еще в 2016 году стала акционером «Роснефти» и сейчас является вторым крупнейшим иностранным совладельцем (18,93%) компании после BP. Переговоры с катарцами сейчас не ведутся, сказал РБК источник, близкий к «Нефтегазхолдингу».

«Инвестор [в Пайяху] не может быть маленьким. Даже китайская частная компания [CEFC] не смогла справиться с таким объемом», — говорил РБК Худайнатов. Еще один вариант — вовсе не продавать долю, а привлечь финансирование у ВТБ и Сбербанка, указывал он.

Помешают ли санкции?

В декабре прошлого года Худайнатов попросил у Минфина масштабной поддержки: госгарантий по кредитам, субсидирования процентных ставок, строительства инфраструктуры за счет федерального бюджета. Пайяхские месторождения находятся в районах, где пока не ведется масштабная добыча нефти, так что для их разработки нужно построить нефтепровод на 413 км мощностью 25 млн т в год, 1 тыс. км дорог, электростанцию на 750 МВт и 1 тыс. км линий электропередачи, а также нефтеналивной терминал в бухте «Север», писал Худайнатов в письме заместителю министра финансов Андрею Иванову.

«Масштабный проект позволит обеспечить решение нескольких задач из майского указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года»: загрузку Севморпути до 80 млн т в год и обеспечение темпов экономического роста выше мировых. На пике добычи созданный в рамках проекта ВВП будет составлять более 1,8 трлн руб. в год», — говорится в этом письме. Если проект будет реализован при господдержке, Худайнатов обещает по 1 трлн руб. налогов в год после его выхода на проектную мощность, также он обещает трудоустроить около 30 тыс. человек.

Нефть Пайяхи относится к малосернистым (содержание серы 0,09–0,2%), маловязким и легким сортам, которую компания рассчитывает продавать с премией к сорту Brent. С учетом огромных запасов это привлекательный проект для любого инвестора, включая BP, отмечает аналитик АКРА Василий Танурков: даже при текущих запасах он обеспечит 5% российской добычи, а если «Нефтегазхолдинг», как обещает, увеличит запасы до 600 млн т, то 10%. По словам Тануркова, даже создание масштабной инфраструктуры будет оправданно, тем более если государство софинансирует строительство.

Иностранные компании готовы войти в российские добычные проекты — таких сделок в последние годы было множество, и успех переговоров зависит только от оценки и условий вхождения, согласен Андрей Полищук. Пайяхские месторождения требуют огромных инвестиций, но они могут быть оправданны, рассуждает он. Похожая история была с Ванкорским месторождением «Роснефти»: компания вложила в инфраструктуру огромные деньги, скептики говорили, что «деньги закопали», но в итоге доходность оказалась «бешеной», все окупилось, вспоминает аналитик.

У BP есть деньги на Пайяху: долговая нагрузка компании составляет 1,3 EBITDA, а свободный денежный поток — $6 млрд в год, напоминает Полищук.

В 2017 году США ввели санкции против ННК и ее дочки «ННК-Приморнефтепродукт», обвинив компании в поставке нефтепродуктов в Северную Корею. Но лицензиями на Пайяхские месторождения владеет компания «Таймырнефтегаз» (переименованная «Пайяха»), которая на 100% принадлежит формально не связанной с подсанкционными структурами голландской AR Oil & Gaz B.V. Доходность российских нефтегазовых проектов составляет 15–20% — она такая высокая, что иностранные компании продолжают инвестировать в страну, несмотря на санкции, говорит Андрей Полищук.



