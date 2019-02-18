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Керченскому инциденту дан законный ход
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Газета
Керченскому инциденту дан законный ход
Газета № 011 (2966) (1802) 15 фев, 01:14
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Керченскому инциденту дан законный ход
Как изменился билль «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»
Сенаторы США хотят ужесточить контроль за исполнением санкций против России по закону о химоружии. Это следует из законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», с полным текстом которого ознакомился РБК
Фото: Hannah McKay / Reuters

В среду, 13 февраля, пять американских сенаторов, включая заместителя председателя комитета по международным делам демократа Роберта Менендеса и члена этого комитета республиканца Линдси Грэма, внесли в конгресс законопроект, содержащий предложения о введении новых санкций против России. Этот билль представляет собой ужесточенную версию поданного в августе 2018 года законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), в числе инициаторов которого также фигурировали Менендес и Грэм.

Так называемый DASKA 2.0, краткое содержание которого опубликовано на сайте сенатского комитета по международным делам, содержит санкции из первой версии билля, но предлагает конгрессу и дополнительные меры. РБК ознакомился с его полным текстом и выяснил, что нового предлагают сенаторы и как это может быть реализовано. В карточке законопроекта на сайте конгресса США документа пока нет. Первым его положения описал The Bell.

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В DASKA 2.0 сохранились многие предложения из первой версии законопроекта. В частности — сделать невозможным выход США из НАТО без согласия двух третей сенаторов, а также намерение обязать Вашингтон отправлять европейским союзникам лишнюю военную технику. Авторы законопроекта продолжают настаивать на создании в Госдепартаменте отдела цифровой экономики и кибербезопасности и на наделении американского Минюста правом закрывать ботнеты и другую цифровую инфраструктуру, которая может быть использована в незаконных целях. В прошлогоднем законопроекте также фигурировали положения, призывающие ввести новые санкции в отношении близких к президенту Владимиру Путину политиков, олигархов и членов их семей. Наконец, от Госдепартамента требовали подготовить доклад о личном богатстве Путина и его близких. Оба эти предложения также сохранились в новой версии законопроекта.

  • Санкции за нарушение свободы судоходства

Первая версия DASKA не содержала положений об ограничительных мерах в отношении России за приписываемое нарушение свободы судоходства. В соответствии с новой редакцией билля на Госдеп возлагается функция контроля за тем, чтобы Москва и российская береговая охрана не препятствовали свободному прохождению судами Керченского пролива. Госдепартамент должен будет проверить, соответствует ли поведение России международному праву, в течение 90 дней после принятия билля, а потом раз в каждые 180 дней.

Если Госдеп установит, что Россия незаконно препятствовала свободному прохождению одного или более судов через Керченский пролив или в других водах, то против нее должны быть применены санкции. Речь идет о внесении «всех работающих в сфере судостроения Российской Федерации субъектов» в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Попадание в этот список означает для компаний полную изоляцию от американской финансовой системы.

Чтобы добиться снятия санкций, России придется выполнить два условия, говорится в тексте обновленной версии DASKA. Во-первых, Госдеп должен будет удостовериться, что страна не препятствовала законному передвижению судов в течение последних трех лет. Во-вторых, Москва обязана будет дать Вашингтону гарантии, что не станет препятствовать свободе судоходства в будущем. В процессе снятия санкций Госдеп должен взаимодействовать с профильными комитетами в конгрессе.

  • Санкции за задержание украинских моряков

Отдельная глава DASKA 2.0 обязывает президента США ввести санкции в отношении 24 представителей ФСБ России, которые в настоящее время не находятся под действием ограничительных мер США. Глава государства должен будет сделать это в течение 90 дней после утверждения билля. Таким образом авторы законопроекта хотят ответить на арест Россией 24 украинских моряков (25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля в акватории Керченского пролива). Всем морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы. По данным пограничников, два украинских катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждение.

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  • Санкции за химическое оружие

Наконец, DASKA 2.0 содержит положения, требующие от администрации США более тщательного исполнения закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Он предусматривает применение санкций в отношении использующей химоружие страны. В прошлом августе Вашингтон принял первую волну санкций по этому закону и запретил экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Под исключение тогда попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Санкции были введены после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва эти обвинения отрицает.

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Ограничения могут быть сняты, если Москва допустит международные инспекции на свои химические объекты. В противном случае согласно американскому закону должен последовать второй раунд санкций, который может включать широкий набор мер: ограничения на экспорт в Россию или на импорт из нее, запрет для «Аэрофлота» летать в США, понижение уровня диппредставительства. Второй раунд санкций мог быть введен уже в ноябре (законодательно установленного дедлайна нет). По закону Госдепартамент США обязан инициировать консультации с конгрессом по второму раунду штрафных мер, но такие консультации до сих пор не начаты, сообщил 14 февраля CNN со ссылкой на источники на Капитолийском холме.

DASKA 2.0 обязывает госсекретаря США подготовить доклад, в котором тот отчитается о ходе выполнения санкций за применение химоружия. Текст документа должен быть представлен комитетам по международным делам сената и палаты представителей в течение 30 дней после принятия закона.

В течение же 120 дней после утверждения DASKA 2.0 госсекретарь должен будет представить комитетам обеих палат конгресса по международным делам доклад о способности России производить оружие, нарушающее конвенцию о запрещении химоружия либо о запрещении разработки и накопления запасов биологического и токсинного оружия. Помимо прочего глава внешнеполитического ведомства должен будет установить, использовала ли Россия химическое оружие в течение последних десяти лет. Требования к администрации о необходимости подготовки докладов об использовании Москвой химоружия содержались и в первой версии DASKA, но в менее развернутом формате.

  • Доклад об убийстве Немцова

В отличие от первой версии новая редакция DASKA содержит пункт, предписывающий главе Госдепартамента подготовить доклад об обстоятельствах убийства в 2015 году в Москве оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Госсекретарь (сейчас эту должность занимает Майкл Помпео) должен будет координировать свои действия с директором национальной разведки Дэном Коутсом. Текст доклада должен быть представлен профильным комитетам и лидерам партий в конгрессе не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу. Госдепу предписано выявить имена причастных к убийству Немцова, включая организаторов, а также установить, насколько эффективно преступление расследовали российские органы. О возможности введения санкций после подготовки доклада в тексте законопроекта не говорится.

Авторы: Евгений Пудовкин, Иван Ткачёв.
Теги: Россия - США , химическое оружие , Керченский пролив , Владимир Путин , сенаторы , санкции , конгресс США ...
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