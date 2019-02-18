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Siemens выбрал магистральный путь до Урала
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Газета
Siemens выбрал магистральный путь до Урала
Газета № 011 (2966) (1802) Бизнес, 15 фев, 17:48
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Siemens выбрал магистральный путь до Урала
Немецкий концерн инвестирует в строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Железнодорожная «дочка» Siemens совместно с РФПИ поучаствует в финансировании проекта строительства высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург стоимостью 320 млрд руб. В бюджете средства на нее пока не предусмотрены
Фото: Wolfgang von Brauchitsch / Bloomberg

Siemens Mobility (подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов) совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) договорилась об инвестициях в строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Соглашение подписано 1​5 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, следует из сообщения РФПИ (есть у РБК).

Какую сумму вложит в проект стоимостью 320 млрд руб. Siemens, а какую — РФПИ, в сообщении не раскрывается. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также не ответил на вопрос о пропорциях участия инвесторов и о возможном получении в нем доли. ​​В Siemens пока не ответили на запрос РБК.

Высокоскоростная магистраль общей стоимостью 320 млрд руб. будет реализована на основе концессии, следует из сообщения фонда. Строительство двухпутной железнодорожной линии начнется в 2021 году, ввести ее в эксплуатацию планируют в 2025 году. Ее протяженность составит 220 км, от Челябинска до Екатеринбурга со скоростью до 350 км/ч можно будет добраться за один час вместо четырех-пяти часов.

Месяц назад оператор проекта («Уральская скоростная магистраль») договорился с Газпромбанком об организации финансирования. ​Банк заявил о готовности предоставить долговое финансирование, включая возможность организации облигационных выпусков, а также банковских гарантий для его участников.

В мае 2018 года премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве уральской магистрали. «Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», — говорил тогда премьер.

Несмотря на то что в подготовленный Минэкономразвития проект развития инфраструктуры на 7 трлн руб. уральскую железную дорогу включили, в утвержденный магистральный план она не попала. В опубликованные 7 февраля нацпроекты уральская магистраль также не включена. Как пояснили РБК в пресс-службе правительства Челябинской области, регион ожидает в скором времени включения проекта в план. «Одобрительная резолюция председателя правительства Дмитрия Медведева по результатам обращения двух губернаторов [Челябинской и Свердловской областей Бориса Дубровского и Евгения Куйвашева] была получена», — сообщили в пресс-службе. По их данным, концессионером ВСМ является «Уральская скоростная магистраль».

Проект вызвал интерес у крупного бизнеса, предприятия которого расположены в Челябинской и Свердловской областях: доли в «Уральской скоростной магистрали» приобрели, внеся небольшой вклад в уставный капитал, группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) Андрея Комарова, Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина, «РВМ-Капитал» бывшего топ-менеджера РЖД Сергея Орлова и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова. В РМК сообщили, что «пока участие компании в проекте ограничивается приобретением доли в его операторе». Остальные участники также не прокомментировали свои планы относительно участия в финансировании ВСМ.

Генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов сообщил РБК, что компания вошла в состав «Уральской скоростной магистрали», подписала соглашение с правительством Челябинской области и участвует в предпроектной стадии ВСМ, включая анализ «потенциальных источников финансирования» дороги. «Мы уже его [проект] финансируем вместе с другими частными инвесторами, которые присоединились к партнерству УСМ. И нас радует, что таких партнеров становится все больше. Но, безусловно, для реализации столь масштабного проекта необходимо участие государства и крупного стратегического партнера», — сказал Блинов.

В пресс-службе Минфина на запрос РБК сообщили, что на ближайшую трехлетку бюджетные средства на проект не предусмотрены, поскольку «строительство всех высокоскоростных железнодорожных магистралей запланировано после 2022 года». РБК направил запрос в Минтранс.

Первоначально рассматривалось несколько вариантов реализации проекта ВСМ Челябинск — Екатеринбург: реконструкция существующей ветки или строительство новой, говорит РБК управляющий партнер «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова. «В зависимости от варианта рассчитывалась и стоимость проекта. После того как был выбран оптимальный вариант, возник вопрос с выбором инвестора. Вероятно, Siemens может профинансировать проект, какую-то часть могут дать банки в виде кредита. Насколько мы знаем, финансирование из федерального бюджета не предусмотрено, участники проекта после проработки проекта и выполнения подготовительных работ могут повторно обратиться за бюджетными деньгами», — сказала Годунова.

Это не первый раз, когда Siemens проявляет интерес к строительству высокоскоростных магистралей в России. В 2015 году немецкая компания заявляла о том, что рассматривает вход в проект ВСМ Москва — Казань. О возможности финансирования уральской ВСМ еще в июле 2018 года заявлял президент Siemens в России Дитрих Меллер. Он отмечал, что не все условия понятны для инвестора. «Это вопросы пассажиропотока, затрат и так далее, но принципиально для нас это интересный проект», — говорил Меллер.

Какие города свяжет уральская магистраль

ВСМ может пройти через Екатеринбург, Белоярск, Арамиль, Сысерть — в Свердловской области, через Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы в Челябинской области. Ожидается, что железная дорога соединит не только областные центры, но и два региональных аэропорта — Кольцово и Баландино.

В рамках проекта, как говорится в сообщении РФПИ, планируется создать четыре железнодорожных вокзала (аэропорты Баландино и Кольцово, Снежинск и Сысерть), десять промежуточных станций и вокзальных комплексов и другую сопутствующую инфраструктуру.

В перспективе ВСМ Челябинск — Екатеринбург должны связать с другими высокоскоростными магистралями: Москва — Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Нижний Тагил. ВСМ станет частью маршрута Москва — Пекин, стоимость которого оценивается в 7 трлн руб.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Siemens AG , РФПИ , ВСМ , Челябинск , Екатеринбург
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