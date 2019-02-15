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Дефицит переводит стрелки на Китай
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Дефицит переводит стрелки на Китай
Газета № 010 (2965) (1502) Бизнес, 14 фев, 19:45
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Дефицит переводит стрелки на Китай
Российские железнодорожники планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес
Из-за дефицита железнодорожных колес в России вагоностроители и операторы проводят сертификацию продукции из Китая. Импорт может составить до 800 тыс. колес в течение трех лет
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Вагоностроители в условиях дефицита железнодорожных колес в России готовятся начать закупать их в Китае, сообщили РБК два участника совещания у замминистра промышленности и торговли Александра Морозова и замглавы Минтранса Владимира Токарева, состоявшегося в декабре прошлого года. Планируется, что на двух китайских предприятиях проведут сертификационные испытания и в случае успеха каждому разрешат поставку в Россию по 400 тыс. колес в течение трех лет, рассказали источники РБК.

По их словам, импортом в Россию займутся «СГ-Транс» Алексея Тайчера и партнеров, «Гарант Рейл Сервис» Сергея Гущина и «Трансвагонмаш» (входит в группу «Промышленные инвестиции» Андрея Лебедева). По данным источников РБК, «СГ-Транс» ведет переговоры с китайской компанией, которая производит 90 тыс. колес в год.​

«Опытные образцы уже отобраны и проходят испытания на площадках ОАО «ВНИИТрансмаш» и АО «ВНИИЖТ» (Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения и Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. — РБК). Подведение итогов испытаний ожидается в марте этого года, и при положительном результате первые цельнокатаные колеса китайского производства могут поступить на российский рынок уже в апреле 2019 года», — передала пресс-служба «СГ-Транса» слова президента компании Сергея Калетина.

Присутствовавший на совещании исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин оценил в разговоре с РБК дефицит в этом году в 200–250 тыс. штук. «Импорт колес — это возможность покрыть этот временный дефицит, образовавшийся в прошлом году. Поскольку мы прогнозируем восстановление баланса на рынке уже к 2023 году российскими производителями колес — Evraz Романа Абрамовича и партнеров и Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых, — экономически нецелесообразно инвестировать в увеличение мощностей», — сказал он. Дружинин пояснил, что сначала Минпромторг предложил Evraz и ОМК подумать об импорте, но у тех это не вызвало интереса, поэтому и вагоностроители, и железнодорожные операторы инициировали переговоры с китайцами. Представитель ОМК в разговоре с РБК утверждает, что в ноябре 2018-го компания направила СОЖТ письмо с указанием возможных предварительных условий поставок и попросила в ответ выслать безотзывные письменные оферты от конкретных потребителей, входящих в союз. Таких документов из СОЖТ в итоге не поступило, добавил он.

К возникновению дефицита привело, в частности, повышение Евразийским союзом антидемпинговой пошлины против импорта колес производства украинского «Интерпайпа», отмечает Дружинин. С марта 2018 года пошлина возросла в семь раз, до 34,22%.

Кроме того, в ноябре владелец «Интерпайпа» — холдинг EastOne Виктора Пинчука — попал в санкционный список Москвы.

Исполнительный директор СОЖТ уточнил, что в 2018 году поставки «Интерпайпа» в Россию составили 150–160 тыс. колес. Общая потребность российского рынка в колесах в этом году, по оценке Дружинина, составит 1,78 млн штук, из них 1,2 млн колес — для ремонта, 480 тыс. — потребности вагоностроения, еще 100 тыс. нужны метро и РЖД. А мощности двух российских производителей колес — ОМК и Evraz — составляют 850 тыс. и 450 тыс. штук в год, соответственно.

Планы в России

С возникновением дефицита ОМК и Evraz заявили об инвестициях в расширение собственных мощностей: в 2019 году ОМК планирует увеличить выпуск колес на 14%, до 950–970 тыс. штук, а Evraz после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК) в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год. Запуск запланирован на 2021 год.​ Компания также рассматривает возможность строительства второго цеха по производству колес мощностью 200 тыс. штук в год.

В ОМК считают, что в России дефицит не подтвержден, «тем более при сохранении возможности импорта значительного объема колес с Украины и с учетом запуска производства мощностью 350 тыс. штук колес в год на ТОО «Проммашкомплект» в Казахстане». Представитель компании отметил, что поставка из третьих стран должна происходить, только если РЖД будет жестко контролировать качество и безопасность.

Дружинин, однако, пояснил, что казахстанский завод еще находится в стадии запуска и, по его оценкам, в этом году выйдет на мощности лишь в 70 тыс. колес: «К тому же непрогнозируемо, какой объем завод будет поставлять в Россию, если в Казахстане эти колеса тоже дефицитны».

Он также обратил внимание, что и ОМК, и Evraz отгружают колеса по экспортным контрактам. В компании Evraz, которая, по данным из ее презентации, занимала в первом полугодии прошлого года 26% рынка, отказались комментировать объемы экспорта. В ОМК заявили, что для компании внутренний рынок является приоритетным и в 2018 году поставки на него составили 95%. «Реагируя на увеличение спроса в РФ, в 2019 году ОМК сократит поставки на экспорт до уровня 1% от уровня производства», — добавил представитель компании.

Вопрос в цене

«Мы сейчас ведем активные переговоры с китайскими заводами и надеемся в этом году закупить около 30 тыс. колес», — сообщил РБК гендиректор «Гарант Рейл Сервис» Николай Кошелев. По его словам, в России колеса стоят в диапазоне 65–80 тыс. руб. за штуку, а в Китае цена немного ниже. Однако затраты на сертификацию китайских колес, логистику и таможенное оформление высоки, добавил он.

Впрочем, производители утверждают, ​ что колеса на российском рынке стоят дешевле. Так, по словам представителя ОМК, по сравнению с декабрем 2018 года цена одного колеса производства ВМЗ в январе существенно не изменилась: для нужд РЖД по долгосрочному договору она составляет около 30,5 тыс. руб. (в соответствии с условиями формульного ценообразования по договору), а для других клиентов, которым нужно значительно меньше колес, — около 50 тыс. руб.

В октябре ценообразование на российском рынке привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Регулятор ​заметил, что ОМК и Evraz стали повышать цены на колеса со второго полугодия 2017 года на фоне нехватки новых деталей и комплектующих для ремонта подвижного состава.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: ОМК , «Евраз»
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