США сверили с НАТО дальность российских ракет

Что обсуждали министры обороны стран альянса на встрече в Брюсселе

Страны НАТО выступили за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого приостановили Москва и Вашингтон. Однако обязательным условием этого они называют уничтожение российской ракеты 9М729

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

​НАТО может разместить новые ядерные ракеты в Европе

США и НАТО будут вырабатывать единую политику по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 14 февраля на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе, подводящем итоги двухдневной встречи министров обороны НАТО, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Для него встреча с коллегами из 28 других стран альянса стала первой на посту, и он сравнил ее с семейным ужином и поблагодарил участников за солидарность с Вашингтоном в вопросе ДРСМД. «Альянс един в признании той очевидной вещи, что США соответствуют договору, а Россия не соответствует», — сказал Шанахан.

ДРСМД был подписан США и СССР в 1987 году, 1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке его исполнения Вашингтоном из-за нарушений, которые, по его мнению, допустила Россия, создав запрещенную ДРСМД крылатую ракету 9М729. Москва факт нарушения отрицает, но 2 февраля также сообщила о приостановке исполнения договора. Его будущее стало основной темой нынешней встречи глав оборонных ведомств НАТО.

Собеседники РБК среди чиновников альянса назвали две основные угрозы, которые несет в себе вероятный развал договора.

Во-первых, поскольку российские ракеты 9М729 очень мобильны и представляют опасность для Европы, ей придется создавать свои средства сдерживания. Тем временем Москва уже разрабатывает новые виды вооружений, в том числе ядерных, сказал РБК высокопоставленный чиновник НАТО (создать наземный вариант комплекса «Калибр» Владимир Путин предложил 2 февраля, объявляя ответные российские меры на выход США из ДРСМД). Собеседник РБК не исключил, что в будущем альянсу может понадобиться разместить в Европе ракеты, способные нести ядерный заряд. «Если возникнет ситуация, в которой мы встанем перед необходимостью нарастить ядерный потенциал в целях защиты, мы сделаем это», — сказал он, оговорившись, что пока не видит острой потребности в таком шаге.

Во-вторых, развал ДРСМД поставит под сомнение реализацию других соглашений о контроле за вооружениями, включая российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), указали собеседники РБК. Отвечая на вопрос о будущем СНВ-3, генсек альянса отметил, что рассчитывает на его продление Россией и США после 2021 года.

НАТО будет пытаться сохранить ДРСМД

Столкнувшись с угрозой развала ДРСМД, Североатлантический альянс намерен действовать сбалансированно, сказал в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг. С одной стороны, указал он, в НАТО хотят продолжать диалог с российской стороной и сохранить договор. Однако, предупредил Столтенберг, альянс готов принять меры по укреплению безопасности на случай развала. Он отказался называть конкретные шаги, которые обсуждаются в блоке, но сказал, что они не предполагают размещения новых​ ракет (сейчас запрещенной средней и меньшей дальности) в Европе. Когда будет сообщено о действиях НАТО на случай краха ДРСМД, пока неизвестно. «Четких временных рамок нет», — сказал РБК чиновник альянса.

Несмотря на приостановку ​ДРСМД, в НАТО считают его сохранение предпочтительным вариантом. «Мы в первую очередь сфокусированы на спасении соглашения», — сказал Столтенберг, призвав Москву уничтожить 9М729. Дальность полета этой ракеты, по данным НАТО, нарушает установленные договором лимиты. Российские военные сообщали, что она не превышает 480 км (по договору запрещены ракеты дальностью 500–5500 км). Ближайшая возможность убедить Россию Столтенбергу представится в пятницу на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В НАТО не намерены отказываться от требования уничтожить 9М729, сказал РБК источник в штаб-квартире альянса. Без этого сотрудничество с Москвой по ДРСМД не имеет смысла, считает он. К США у союзников в связи с этим претензий нет, указал Столтенберг. Хотя, по мнению Москвы, договор нарушают развернутые в Польше и Румынии установки Мk-41, способные запускать ракеты Tomahawk.

НАТО цепляется за возможность сохранить ДРСМД, так как сейчас у альянса нет возможности симметрично ответить на развертывание Россией новых вооружений, считает эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель. «На вооружении у стран альянса нет наземных ракет средней дальности», — пояснил он в беседе с РБК. Впрочем, добавил Грессель, пока непонятно, как именно НАТО может повлиять на Москву, чтобы та вернулась в рамки соглашения.