Бюджет уходит подчистую

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Затраты на ликвидацию нелегальных свалок в Москве и области выросли в полтора раза
Власти потратили на ликвидацию нелегальных свалок в Москве и Подмосковье за 2018 год 1,3 млрд руб. — в полтора раза больше, чем в 2017-м. По сравнению с 2014 годом суммарные расходы выросли более чем в пять раз
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

На ​ликвидацию незаконных свалок мусора Москва и Подмосковье в 2018 году потратили почти 1,3 млрд руб., подсчитал РБК. Различные районы Подмосковья потратили на уборку нелегально сваленного мусора более 1 млрд руб., Москва — 304 млн руб. С начала 2019 года уже объявлены тендеры или заключены контракты еще на 241 млн руб.

В 2017 году Москва потратила на ликвидацию свалок мусора 125,2 млн руб. — почти в два раза меньше, чем в 2018 году. Рост произошел в основном из-за уборки мусорных свалок в Западном округе. Траты Подмосковья по сравнению с 2017 годом выросли на 40%.

За последние четыре года траты Москвы и Подмосковья на несанкционированные свалки выросли в пять раз. В 2015 году на это было заложено 527,9 млн руб., через год — 588,1 млн, в 2017 году — 866,1 млн руб.

Увеличение расходов на ликвидацию свалок связано не с ростом их числа, а с мероприятиями по экологическим программам, уверен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Такой задачи, как ликвидация свалок, раньше не было, — сказал он. — Сейчас она стоит в соответствии с программой «Экология», в которой с 1 января 2019 года начал работать проект «Чистая страна» — нелегальные свалки должны быть ликвидированы в России до 2024 года».

Кроме того, рост затрат связан и с повышением требований к ликвидации свалок. «Увеличивается и количество мероприятий, их объем, и их стоимость, — пояснил эксперт. — Если раньше можно было просто затоптать эту свалку, то теперь оттуда нужно убирать газ, проводить ликвидацию и рекультивацию по повышенным требованиям».

РБК направил запрос в департаменты ЖКХ Москвы и Подмосковья.

Видео: РБК

Столичный мусор

В Москве борьба с незаконными свалками осуществляется силами районных властей и ГБУ «Жилищник», которые и объявляют соответствующие тендеры.

Треть объема в прошлом году освоило ООО «ТрансРегионСервис», еще четверть с лишним — ООО «Хартия».

«ТрансРегионСервис» занимался уборкой несанкционированных свалок в Западном административном округе Москвы, а годом ранее провел рекультивацию территории в Печатниках (это обошлось городу более чем в 2 млрд руб.). Еще один контракт, на 100 млн руб., на вывоз 137 тыс. т мусора в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, «ТрансРегионСервис» получил от ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» (откуда именно вывозился мусор — неизвестно).

ООО «ТрансРегионСервис» принадлежит бизнесменам Артуру Хадисову и Алексею Потажевичу. Компания регулярно участвует в госзакупках на вывоз и утилизацию отходов. Самый крупный контракт она получила в 2017 году — на вывоз 350 тыс. т мусора с территории возле винзавода в Печатниках. На этом месте построен парк технических видов спорта, но через месяц после открытия, по информации Village, рядом с ним снова появилась свалка.

Основным бенефициаром ООО «Хартия» является Игорь Чайка (владеет 60% компании через принадлежащее ему ООО «Экогрупп», согласно данным ЕГРЮЛ), еще 40% «Хартии» контролирует Александр Пономарев.

В Восточном административном округе Москвы вывоз нелегальных свалок стоил 92,2 млн руб. — это 8% от годовой стоимости вывоза легальных мусорок, которым в этом округе занимается компания «Хартия». Она получила пять контрактов на вывоз нелегальных свалок в Перово и Измайлово на общую сумму более 81 млн руб.

Большая часть других трат на ликвидацию столичного нелегального мусора приходится на Новую Москву.

Подмосковные свалки

В Общероссийском народном фронте отмечали, что Подмосковье — один из лидеров среди российских регионов как по числу нелегальных свалок, так и по темпам их ликвидации.

Больше всего денег на уборку несанкционированных свалок потратила администрация городского округа Истра — 195 млн руб. РБК направил соответствующий запрос в истринский департамент ЖКХ.

Половину этих средств освоило ООО «Промсистема». Еще 38 млн руб., по подсчетам РБК, на ликвидации несанкционированных свалок в Истринском районе заработало ООО «Истра-Вэйст», связанное с бывшим директором МУП «Истринский полигон ТБО» Алексеем Волошиным.

Мусорная энергия

В ближайшие три года в столичном регионе должны заработать четыре мусоросжигательных завода, которые примут на переработку более четверти мусора. Как выяснил РБК, 12 февраля турецкий концерн Renaissance Construction стал соинвестором «Ростеха» и Российского фонда прямых инвестиций в проекте «Энергия из отходов». Проект предусматривает строительство заводов по термической переработке отходов в электроэнергию в Подмосковье и одного в Казани. Совокупную стоимость реализации проекта стороны оценивали в 150 млрд руб.

Соинвесторы проекта сообщали, что совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Это позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.

Предприятие в Казани ​с установленной электрической мощностью 55 МВт сможет ежегодно перерабатывать до 550 тыс. т ТКО. Первый завод уже строится, его ввод ожидается в течение 2022 года. Согласно плану, реализация проекта должна снизить долю захоронения отходов на территории Московского региона более чем на 25%, в Казани проект позволит достичь уровня «нулевого захоронения» отходов.

На втором месте — городской округ Мытищи, где на вывоз нелегальных свалок ушло более 102 млн руб. На третьем — Балашиха. Рядом с Мытищами находится полигон ТБО «Коргашино», который власти обещали закрыть в 2018 году. Рядом с Балашихой — закрытая в 2017 году свалка «Кучино».

В 2019–2020 годах власти Подмосковья планируют открыть три новых мусорных полигона, а мощность еще пяти увеличить в 1,7–9 раз.

Ранее РБК сообщал, что мусор из Москвы в брикетах планируется вывозить в Архангельскую область. На проект будет выделено 10 млрд руб. Планируется, что местный экотехнопарк «Шиес» сможет принимать из столицы до 500 тыс. т твердых бытовых отходов ежегодно в течение 20 лет.

Авторы: Дада Линделл, Евгения Кузнецова, Евгений Тарасенко.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: ликвидация свалки , Игорь Чайка , мусор , Москва , Подмосковье
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