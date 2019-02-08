Досрочные пенсии учителей получат оценку

Минтруд планирует изменить пенсионное законодательство для педагогов

Минтруд поручил провести анализ правового регулирования досрочного выхода на пенсию учителей. Эксперт допускает, что в результате необходимый для этого специальный стаж 25 лет может быть пересмотрен

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

​Минтруд поручил Всероссийскому научно-исследовательскому институту труда (ВНИИ труда; бюджетное учреждение, подведомственное Минтруду) провести анализ правового регулирования досрочного назначения пенсий по старости для педагогических работников. В результате должно быть приведено научное обоснование предложений по совершенствованию пенсионного законодательства для работников, занятых в сфере образования.

О том, что Минтруд дал такое госзадание институту, РБК рассказал источник, знакомый с содержанием задания. В министерстве РБК подтвердили планы по проведению такого исследования.

Эксперты института должны будут проанализировать действующий порядок правового регулирования досрочного назначения страховой пенсии по старости для педагогов в учреждениях для детей, уточнил Минтруд. Они проведут оценку «утраты профессиональной трудоспособности до достижения общеустановленного пенсионного возраста с научным обоснованием предложений по совершенствованию пенсионного законодательства для работников, занятых в сфер​е образования», сообщили в ведомстве. Таким образом, Минтруд в том числе хочет оценить реальный возраст, в котором происходит утрата трудоспособности школьных учителей и воспитателей детсадов.

«Анализ и обобщение международного опыта проводится в целях дальнейшего улучшения и повышения пенсионного обеспечения», — сообщили РБК в Минтруде, подчеркнув, что эксперты не будут проводить исследование по отмене спецстажа для педагогов, который дает право на назначение досрочной пенсии.

Как учителя выходят на досрочную пенсию Педагогические работники имеют право получать пенсию по старости досрочно, если стаж их работы превышает 25 лет. Специальный трудовой стаж, дающий право выйти на пенсию​ досрочно, действует также для медицинских работников (не менее 25 лет в селах и 30 лет в городах) и творческих работников (не менее 15–30 лет). В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, предполагающая поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Переходный период реформы завершится в 2028 году. При этом требования к стажу педагогических, медицинских и творческих работников для выхода на досрочную пенсию не меняются, но вводится так называемая отсрочка ее получения — от полугода до пяти лет в течение переходного периода. То есть если школьный учитель выработал стаж 25 лет, дающий право на получение пенсии в 2028 году, то в связи с повышением пенсионного возраста пенсия ему будет начисляться только через пять лет, в 2033 году.

Целью исследования может быть изменение срока специального стажа, предположила директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. «Видимо, исследование будет сделано для того, чтобы понять, насколько адекватны нынешние требования к продолжительности стажа и возрасту назначения пенсий», — сказала она. «Сейчас мы имеем ситуацию, при которой люди, выходя на пенсию досрочно, продолжают там же работать. Особенно в этой категории», — добавила экономист.

ВНИИ труда Минтруда России занимается научной разработкой и реализацией основных направлений госполитики в сфере социально-трудовых отношений. В разные годы в институте работали или были его «выпускниками» вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, президент РСПП Александр Шохин и др., говорится на сайте организации.

Нужна ли реформа досрочных пенсий для учителей

В ближайшие десять лет, пока не завершится переходный период повышения пенсионного возраста, существенные изменения системы досрочных пенсий для бюджетных категорий работников нецелесообразны, уверен директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. Досрочный выход на пенсию для учителей и врачей был введен в 1990-е годы, напомнил он. «Тогда заработные платы были очень низкими, и чтобы хоть как-то поддержать этот сектор и не допустить лавинообразного оттока людей, был придуман досрочный выход на пенсию, чтобы врачи и учителя смогли одновременно получать зарплату и пенсию», — объяснил он.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сейчас актуальность такой финансовой поддержки сильно уменьшилась, поскольку зарплаты учителей и врачей, согласно майскому указу президента 2012 года, были повышены, отметил Назаров. «В целом фонд оплаты труда преподавателей соответствует майскому указу президента. Ситуация радикально изменилась по сравнению с 1990-ми годами», — отметил Назаров.

С другой стороны, социологические опросы показывают, что более возрастные педагогические и медицинские работники считают, что досрочный выход на пенсию является «признанием обществом их заслуг, их социального служения». «Нужно искать баланс между экономической целесообразностью и ожиданиями населения», — заключил экономист.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата школьных учителей по итогам 2018 года составила 38,4 тыс. руб., воспитателей детских садов — 31,7 тыс. руб. Средняя зарплата по стране составила в прошлом году 43,4 тыс. руб.

Сперва снизить нагрузку и увеличить зарплату

Проректор Академии труда Александр Сафонов, финансовый омбудсмен Юрий Воронин и экономист Евгений Гонтмахер в докладе «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации» предлагали реформировать систему досрочных пенсий — «бюджетным» досрочникам (учителям, врачам, артистам) «обменять» ранний выход на пенсию на повышение зарплаты и перейти на трудовые договоры, гарантирующие занятость указанных категорий работников до момента выхода на пенсию по старости на весь переходный период, пока их пенсионный возраст не будет приведен к общеустановленным границам.

После повышения пенсионного возраста «открылся ящик Пандоры» по пенсионным изменениям, и если следовать фискальной логике, то надо признать, что система досрочных пенсий создает дополнительную нагрузку на пенсионную систему, отметил член комитета Гражданских инициатив Гонтмахер. По его мнению, отмена досрочных пенсий для бюджетников станет «колоссальным ударом по социальной стабильности». «Еще не зажили переживания по поводу повышения пенсионного возраста, поэтому я не думаю, что правительство пойдет на это в ближайшие годы», — сказал он РБК. По мнению экономиста, обсуждение изменения системы досрочных пенсий следует начинать только после радикального снижения нагрузки на учителей и соответствия ставки педагога без учета доплат и надбавок средней зарплате по региону.