Поэтапное кредитное стимулирование

ЦБ предложил альтернативный подход к оценке рисков заемщиков

ЦБ разработает для банков новый подход к оценке рисков, чтобы стимулировать кредитование экономики. Для оценки суверенных и ряда корпоративных заемщиков банки смогут снизить коэффициенты риска и сэкономить капитал

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России пообещал банкирам 31 января на встрече в Бору разработать новые подходы к оценке рисков заемщиков в рамках стандартов «Базель III», которые позволят высвободить капитал для роста кредитования. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев назвал это «приоритетом номер один». РБК стали известны детали предложений ЦБ.

Изменения в подходе к оценке кредитного риска будут внедряться в два этапа, сообщил Поздышев РБК (его слова передала пресс-служба ЦБ). Реформа позволит снизить минимальные коэффициенты риска по долгам корпоративных заемщиков, которые используются для расчета капитала, до 65%. Чем меньше коэффициент, тем меньше капитала требуется для обеспечения кредита. Сейчас риск-вес для займов компаний установлен на уровне 100%.

Что планирует сделать ЦБ

На первом этапе — первый квартал 2019 года — будут разработаны изменения в оценке риска в отношении суверенных заемщиков. Они предусматривают переход от страновых оценок к рейтингам международных рейтинговых агентств. «Это даст возможность значительной экономии капитала банков при экспортном кредитовании, обеспеченном валютной гарантией ЭКСАР [Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций]», — пояснил Поздышев. Коэффициент риска на такие кредиты можно будет снизить вдвое — с 100 до 50%, отметил зампред ЦБ.

Cейчас требования к суверенным заемщикам банки оценивают с коэффициентами риска, которые определяются на основании оценки страны, присвоенной экспортными рейтинговыми агентствами (в России это ЭКСАР, оценки размещены на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). У России оценка «4», что предполагает коэффициент риска 100%, поясняет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. При переходе с этого метода на оценку по рейтингам международных рейтинговых агентств банки смогут сэкономить капитал, так как суверенный рейтинг России на уровне BBB- предполагает величину коэффициента риска, согласно «Базелю III», на уровне 50%.

На втором этапе — четвертый квартал 2019 года — изменятся правила оценки риска в отношении банков и корпоративных заемщиков.

У банков могут появиться две новые опции оценки кредитного риска. Первая — с использованием рейтингов заемщиков от рейтинговых агентств, а вторая — без внешних рейтингов, на основании альтернативного подхода, в разработке которого совместно с Базельским комитетом принимал участие и Банк России.

Эти методы, по оценке ЦБ, позволят присваивать ряду корпоративных заемщиков коэффициент риска не 100%, а ниже и, как следствие, экономить капитал. Подход без использования рейтингов агентств — «это что-то вроде очень-очень сильно упрощенного IRB [ПВР-подхода] для всех банков», — объяснял Василий Поздышев.

ПВР — оценка кредитных рисков заемщиков на основе внутренних рейтингов банков в рамках «Базеля II». Сейчас он разрешен к применению только двум российским банкам — Сбербанку и Райффайзенбанку, остальные используют упрощенный стандартизированный подход на основе нормативных актов ЦБ. Подход без использования рейтингов подразумевает самостоятельную оценку банками заемщика в зависимости от платежеспособности и финансового положения по набору разработанных ЦБ стандартизированных факторов, пояснял Поздышев в Бору.

Новая система оценки риска, по расчетам ЦБ, должна заработать с 2020 года. ЦБ рассматривает возможность как выбора банком одного из двух подходов к оценке заемщика — с рейтингом или альтернативного, — так и комбинирования этих подходов. «Предварительные оценки говорят, что альтернативный подход более выгоден, чем переход на рейтинги, также мы обсуждаем возможность комбинации двух подходов: часть рейтинга, часть альтернативного подхода, без рейтингов», — отмечал Поздышев.

При подходе с использованием рейтингов рейтинги по национальной шкале также смогут использоваться при их соотнесении с рейтингами по международным шкалам, подчеркнул зампред ЦБ. Ранее на желательность использования национальных рейтингов в рамках «Базеля III» указывал глава банка ВТБ Андрей Костин, но, по мнению банковских экспертов, если национальные рейтинги использовать в сопоставлении с международными, экономии капитала от их применения не будет.​

Снизить давление на капитал

Возможности экономии капитала для банков, по словам Поздышева, будут разные: в зависимости от подхода (с рейтингами или без рейтингов) и от категорий заемщиков. Действующий упрощенный стандартизированный подход ЦБ предусматривает 100-процентный коэффициент риска на корпоративных заемщиков, а альтернативный подход к оценке кредитного риска даст возможность использовать пониженный коэффициент — до​ 65%, пояснил РБК Поздышев. Общие требования к таким заемщикам: финансовая устойчивость, ликвидность, включение выпущенных ими ценных бумаг в листинг бирж.

Подход к оценке кредитного риска на основе рейтингов, устанавливаемых рейтинговыми агентствами, предполагает возможность применения коэффициента риска 75% по корпоративным заемщикам, имеющим рейтинг на уровне рейтинга страны, уточнил зампред ЦБ. В рамках обоих подходов сохраняется применение коэффициента риска 75% по требованиям к малому и среднему бизнесу.

При новых подходах возможно снижение риск-весов по отдельным категориям надежных заемщиков, что позволит банкам высвободить капитал и нарастить кредитование, полагает старший аналитик Fitch Александр Данилов. Сейчас в среднем риск-вес по активам российских банков около 100%, а норматив общего капитала с учетом надбавок — около 11%. Это значит, что при выдаче кредита на 100 руб. надо иметь 11 руб. капитала, при новом подходе банкам, вероятно, будет достаточно иметь не 11 руб., а условно 8 руб., либо при тех же 11 руб. в капитале они смогут выдать не 100, а 130 руб. кредитов, поясняет суть реформы Данилов.

Текущие предложения действительно позволят банкам уменьшить давление на капитал и нарастить корпоративное кредитование, согласен Гришунин из Deloitte, добавляя при этом, что степень наращивания корпоративного кредитования будет зависеть от состояния экономики и качества заемщиков. «Поэтому мы ожидаем, что снижение требований к резервированию приведет к пропорциональному увеличению объема кредитования, однако сложности экономики и низкое кредитное качество заемщиков будут препятствовать этому», — предупреждает эксперт.

Наибольшую экономию капитала позволит достичь установление коэффициента риска ниже 100% по корпоративным заемщикам с высокими уровнями рейтингов, для которых характерен квазисуверенный уровень риска, говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Данный подход позволит более точно взвешивать активы по уровню риска, не ограничиваясь текущими укрупненными категориями, дополняет он.

Оценить количественно, сколько сэкономят банки капитала от новых подходов, пока сложно, говорят эксперты.​ Нужно знать, какие именно риск-веса поменяются, а также долю таких активов в портфелях банков, говорит Александр Данилов. «Величина освобождения будет зависеть от конкретной методологии, которую ЦБ предложит банкам, — пока ее детали нам не понятны», — отмечает Сергей Гришунин.