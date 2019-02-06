Закон добавит булкам пользы

Роспотребнадзор меняет условия закупки хлеба для госучреждений

Больницы и школы должны закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб, считают в Роспотребнадзоре. Сейчас доля таких специализированных изделий не превышает 3% всей выпечки, в ряде регионов их производство отсутствует

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

С заботой о благополучии населения

Роспотребнадзор предложил обязать больницы и школы закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб. Соответствующий законопроект ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Инициатива службы предусматривает, что при организации питания в государственных и муниципальных медицинских и образовательных учреждениях, а также при социальном обслуживании «должны использоваться обогащенные витаминами и минеральными веществами хлеб и хлебобулочные изделия». Речь идет о больницах, госпиталях, поликлиниках, санаториях, детских садах, школах, университетах, интернатах, домах престарелых и центрах социального обслуживания.

Требования к содержанию минеральных веществ и витаминов в продуктах массового потребления правительство установило еще в 2010 году. В соответствии с основами госполитики в области здорового питания до 2020 года доля обогащенных минеральными веществами и витаминами хлебобулочных изделий должна составлять 50% от общего объема выпуска хлеба. Сейчас таких изделий выпускается не более 2%. Государственные медучреждения и образовательные организации такой хлеб практически не закупают, сказано в пояснительной записке к тексту.

Переизбыток мучного

Хлеб относится к товарам ежедневного потребления, напоминают авторы законопроекта. При этом потребление хлебных продуктов, в том числе макарон, в России выше рекомендуемых норм. Согласно приведенным в законопроекте данным Росстата, в 2017 году каждый россиян съел в среднем 117 кг хлебных продуктов, тогда как рекомендованная Минздравом норма потребления — 96 кг на человека в год. Всего в 2017-м в России, по информации Росстата, было произведено 5,9 млн т хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. Статистики за 2018 год еще нет.

В свою очередь, методические рекомендации Роспотребнадзора предписывают, что содержание минорных (присутствующих в пище в малых количествах) и биологически активных веществ в еде должно соответствовать уровню потребления. «Учитывая объемы потребления хлебобулочной продукции в России, обогащение ее минеральными веществами и витаминами может существенно улучшить пищевую ценность рациона», — полагают разработчики законопроекта.

Что думают пекари

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон инициативу Роспотребнадзора поддерживает. По оценкам РОСПиК, сейчас в России выпускается всего 2–3% специализированных хлебобулочных изделий, а в некоторых регионах такое производство отсутствует.

У пекарей, по словам Кацнельсона, есть технологические возможности выпускать больше такого хлеба, и «им это выгодно» — главное, чтобы были «заказ со стороны государства» и изменения в законодательстве, которые позволят контролировать соблюдение производителями установленных требований. Необходимо использовать не только хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами и минеральными веществами, но и специализированные — с учетом специфики заболеваний и медико-биологических требований, считает директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. Например, больным сахарным диабетом нужен хлеб с пониженным гликемическим индексом; для питания детей, пожилых, спортсменов, для больных с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, также существует специальный хлеб.

Хлеб — только одна из составляющих сбалансированного рациона, поэтому желание сделать из него универсальный продукт ошибочно, предупреждает председатель правления Национального союза хлебопечения и председатель совета директоров кондитерско-булочного комбината «Черемушки» Сергей Щедрин.

Сколько стоит особый хлеб

То, что использование добавок приведет к росту стоимости хлеба, Кацнельсон называет мифом. Для хлебобулочных изделий нужно небольшое количество витаминных и минеральных добавок, это десятые доли процента от общего объема ингредиентов, указывает глава РОСПиК. Из-за дополнительных добавок себестоимость специализированного хлеба больше, следовательно, и цена у него выше, чем у обычного хлеба, возражает Щедрин.

Цена обогащенного хлеба примерно на 20% выше, чем обычного, но с учетом того, что в России стоимость хлеба невысока, разница не очень существенная, отмечает Костюченко. По ее словам, буханка диабетического хлеба весом 400 г стоит около 40 руб.

В 2018 году 1 кг хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов стоил, согласно материалам Росстата, в рознице в среднем 46,9 руб.