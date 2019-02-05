Лидеры тянут карту

Какие компании претендуют на ключевые роли в программе «Цифровая экономика»

До конца февраля должны пройти конкурсы по выбору компаний, которые напишут «дорожные карты» по каждому из девяти основных направлений программы «Цифровая экономика». За право провести эту работу поборются сразу несколько игроков

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сразу несколько крупных участников рынка претендуют на создание «дорожных карт» по развитию девяти сквозных технологий, то есть применяемых во всех направлениях программы «Цифровая экономика», сообщил РБК источник, знакомый с ходом ее реализации. Как ранее писал РБК, из федерального бюджета на развитие этих технологий в 2019 году планируется направить более 20 млрд руб. «Дорожные карты» по развитию каждой сквозной технологии, к которым планируется привязать финансирование, должны разработать к концу первого полугодия 2019 года, а начать их реализацию — в третьем квартале 2019 года, сообщала АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за развитие одноименной программы.

Как ранее сообщала АНО, в разработке «дорожных карт» будут участвовать такие компании, как Сбербанк, Mail.Ru Group, «МегаФон», 1С, «Яндекс», «Почта России», МТС, Rambler Group, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростех» и «Росатом». РБК разбирался, какие технологии и почему заинтересовали эти компании.

Информация о том, какие компании претендуют на роль оператора «дорожной карты», то есть того, кто будет отвечать за ее разработку, РБК предоставил один из учредителей АНО. Представитель АНО отказался комментировать этот список. Источник, близкий к организации, сообщил, что число интересантов может еще увеличиться.

Представитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин рассказал РБК, что конкурсы на подготовку «дорожных карт» будут проведены госкорпорацией «Росатом» (вместе с «Ростехом» отвечают за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы) до конца февраля на основании 44-го федерального закона. «Исполнителей будет выбирать комиссия. Ими могут стать как отдельные компании, так и консорциумы, кроме того, любые компании, имеющие соответствующие компетенции, смогут войти в экспертные группы по направлениям сквозных технологий», — уточнил он.

Зачем компаниям участвовать в этой работе

По словам Наквасина, разработка «дорожных карт» даст возможность бизнесу заявить о потребностях в развитии цифровых технологий, на удовлетворение которых будут направлены проекты по реализации этих документов.​ Как пояснил собеседник РБК в одной из компаний — учредителей АНО «Цифровая экономика», на первом этапе оператор «дорожной карты» не будет претендовать на финансирование. Однако компания, которая возьмется за эту работу, может получить хороший пиар и условно стать главной ответственной за развитие той или иной технологии. Кроме того, автор «дорожной карты» сможет включить в нее какие-то свои решения и продукты, учесть свои интересы. «Впоследствии на реализацию «дорожной карты» будут выделяться деньги, и эта работа принесет плоды», — говорил собеседник РБК.

Как сообщил представитель «Ростеха», в госкорпорации считают, что ее структуры «могут стать точкой сборки дорожных карт» как минимум по таким направлениям, как нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи. «Кто именно будет оператором разработки «дорожных карт», определит прозрачный конкурс. В любом случае мы будем активно участвовать в разработках «дорожных карт», так как их написание будет происходить в максимально широкой кооперации», — отметил он. По словам представителя, оператор «дорожной карты» не будет единолично ее писать, а станет скорее «точкой сборки этой карты».

Представитель пресс-службы «Почты России» подтвердил интерес предприятия к участию в конкурсе на выбор автора «дорожных карт». Помимо указанных технологий «Почте России» интересны еще три: «компоненты робототехники и сенсорика», «нейротехнологии и искусственный интеллект», а также «системы распределенного реестра», сообщил представитель предприятия. «Упомянутые группы технологий имеют большой потенциал для применения в «Почте России». Мы считаем, что возможности их применения в сфере связи, логистики, предоставления финансовых и социальных услуг должны быть учтены при разработке «дорожных карт», что позволит повысить эффективность их практической реализации», — отметил он.

Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков отметил, что компания собирается отслеживать работу по всем девяти технологиям. «По нескольким из них будем делиться своими экспертизой и компетенциями, собираемся по одной-двум технологиям принять непосредственное участие или даже лидировать в разработке «дорожных карт», — сказал Глазков. Но о каких технологиях идет речь, не уточнил.

По мнению руководителя отдела продвижения экономических программ фирмы 1С Алексея Харитонова, «дорожные карты», скорее всего, будут разрабатывать компании «Ростех» и «Росатом», которые отвечают за работу центров компетенций по проекту «Цифровые технологии».

Представитель МТС сообщил, что компания считает одними из ключевых направлений для себя технологии искусственного интеллекта, больших данных, беспроводной связи 5G, облачных технологий и интернет-коммерции. Представитель пресс-службы «Яндекса» сообщил об участии компании в разных рабочих группах, однако однозначного ответа об участии компании в разработке «дорожных карт» не дал.

Представители Сбербанка, «ВымпелКома», Mail.Ru Group и «МегаФона» отказались от комментариев. В «Росатоме» и Rambler Group не ответили на вопросы РБК на момент публикации.