Приглашение к прорыву

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Газета № 230 (2954) (2712) Экономика, 26 дек, 22:26
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О чем говорилось на встрече президента с предпринимателями
Президент Владимир Путин призвал бизнес участвовать в прорыве и наращивать инвестиции в нацпроекты. Предприниматели в ответ говорили о господдержке и снижении числа административных барьеров, рассказали РБК участники встречи
Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Что Путин сказал бизнесу

Президент Владимир Путин напрямую призвал предпринимателей инвестировать в нацпроекты, призванные обеспечить выполнение его майского указа.

«Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России. Хочу напомнить и еще раз сказать о том, что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом — по развитию нацпроектов», — сказал президент на встрече с представителями российских деловых кругов, которая прошла в Кремле в среду. По словам Путина, приоритеты для властей — это повышение производительности труда, обновление производств, экология, цифровая и транспортная инфраструктура.

Роль бизнеса в нацпроектах

Встрече у Путина предшествовала серия совещаний чиновников и бизнеса по инвестициям в нацпроекты. Сама идея появилась после составления «списка Белоусова» — перечня ненефтегазовых компаний, получивших сверхдоходы в результате ослабления рубля. Помощник Путина Андрей Белоусов предлагал изъять сверхдоходы, однако впоследствии эта инициатива трансформировалась в участие российских компаний в национальных проектах, призванных достичь целей из майского указа президента.

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Противоречия в привлечении бизнеса к нацпроектам вышли на поверхность месяц назад в ходе совещания Путина с членами правительства. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что власти, предложив бизнесу участвовать в проектах, «получили волну запросов на бюджетные государственные инвестиции» — часть проектов, которые могли бы осуществляться за частные инвестиции, теперь просят дополнительной государственной поддержки. Белоусов же подчеркнул, что «речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги в проекты, а не направлять на дивиденды». По его словам, непосредственно к юридическому оформлению готовы проекты на 1 трлн руб.

Детали участия бизнеса в нацпроектах периодически обсуждаются на совещаниях с участием чиновников правительства и Кремля. На последнем из них, которое прошло в начале недели, бизнес представил первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову проекты на 15,3 трлн руб., из которых собственные средства инвесторов составляют порядка 3 трлн руб.

Путин говорил не только о нацпроектах. Со стороны государства одна из важнейших задач — «поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей», особенно в условиях внешних политических ограничений, за которыми видны «откровенные попытки недобросовестной конкуренции, устранения соперников и передела рынков», рассказал президент.

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Ответом на такие ограничения должно стать повышение конкурентоспособности российской экономики: ускорение темпов роста промышленности и укрепление технологической базы. При этом Россия «не собирается впадать <...> в изоляционизм», подчеркнул Путин. Власти будут поддерживать экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве, добавил он.

Что бизнес сказал Путину

Предприниматели говорили о неналоговых платежах, движимом имуществе, поддержке со стороны государства, недопустимости изоляции, рассказали РБК участники встречи (за исключением вступительного слова президента, она проходила в закрытом режиме).

Официальная часть продлилась около получаса, несколько предпринимателей выступили с короткими докладами. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов говорил про необходимость стимулирования экспорта, недопустимость изоляции и совершенствование таможенных процедур, передали собеседники РБК.

На встрече обсуждался вопрос движимого и недвижимого имущества, сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. Налог на движимое имущество отменили, но есть вопросы, что именно к нему относить, уточнил он. На это ответил Силуанов, указавший, что соответствующее разъяснение скоро выйдет, а к недвижимому имуществу будут относиться в первую очередь объекты, в отношении которых получено разрешение на строительство. «Мы будем ждать этого документа. Есть даже крупные станки, которые стоят на мощном фундаменте. Поэтому бизнес, конечно, беспокоят эти разъяснения», — подчеркнул Калинин.

Михаил Осеевский, Андрей Муров и Вадим Мошкович (слева направо) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

1 октября 2018 года ФНС разъяснила в письме, что при отнесении объектов к недвижимому имуществу нужно учитывать наличие записи в Едином государственном реестре недвижимости, а при отсутствии таковой — физические характеристики (прочная связь объекта с землей и т.д.). Также нужно иметь в виду нормы других актов и сложившуюся судебную практику. Однако на практике вопросы у бизнеса сохраняются: движимым или недвижимым имуществом считать ограждение, пост охраны и т.д.

Отдельный блок вопросов касался несоблюдения норм ВТО другими странами, отметил Калинин (на саммите G20 в Аргентине лидеры стран «Двадцатки» договорились подготовить меры по реформе организации в следующем году). Поднимались вопросы снижения давления на бизнес, продолжил Калинин (парламент ранее принял законопроект Путина об освобождении от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба), также обсуждался принцип регуляторной «гильотины», предусматривающий резкое сокращение требований к бизнесу.

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Поднималась тема неналоговых платежей. «Мы считаем, что перевод части неналоговых платежей в налоги — это очень опасно», — говорит Калинин. Речь, в частности, о курортном сборе, платежах по системе «Платон», утилизационном, экологическом сборах, чей перевод в налоги увеличит нагрузку на бизнес и число уголовных и административных дел. «Мы уже договорились с Антоном Германовичем Силуановым еще раз провести консультации на эту тему», — добавил Калинин.

С короткими докладами также выступили владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский (он рассказывал про производство труб) и президент и совладелец «Мираторга» Виктор Линник (темой его выступления стали производство мяса и поставки за рубеж), сообщил РБК один из присутствовавших. По словам одного из источников, президента поблагодарили за решение вопроса об открытии китайского рынка для российского мяса птицы. Российские производители готовы начать поставки, отметил он. Но процесс тормозит Казахстан, который не согласовывает определенные технические детали в рамках ЕврАзЭС.

Другой собеседник РБК вспоминает о докладе гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, который призвал быстрее инвестировать средства, заложенные в бюджете и нацпроектах на развитие инфраструктуры. Нужно, чтобы эти деньги скорее пошли в экономику, оживили инвестиционную активность, подстегнули государственный и, как следствие, частный спрос, передает он слова Когогина. Представитель КамАЗа сообщил РБК, что доклад Когогина был посвящен мерам поддержки инвестиций в промышленность, и отказался от дальнейших комментариев.

Кроме того, обсуждались экология и повышение производительности труда, говорит еще участник встречи. Как рассказал РБК владелец и глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, на встрече было «выражено пожелание, чтобы бизнес активнее участвовал в нацпроектах, особенно была выделена нацпрограмма по повышению производительности труда». Президент сказал, что предпринимаются усилия по стабилизации международной обстановки, хотя понятно, что США предпринимают попытки по увеличению своего влияния в мире.

«Президент призвал бизнес активнее участвовать в национальных проектах. Но каких-то конкретных предложений и шагов в рамках встречи не обсуждали», — отметила президент компании InfoWatch Наталья Касперская. На встрече не обсуждалось участие бизнеса в нацпроектах и другие конкретные проекты, а только были намечены задачи для взаимодействия бизнеса и власти на 2019 год, сказал РБК глава РСПП Александр Шохин.

После официальной части был фуршет, в ходе которого каждый мог обсудить свои вопросы в частной беседе. Фуршет продлился около часа, Путин произнес тост. «Владимир Владимирович сказал, что он на стороне бизнеса, хочет, чтобы он развивался. В своем тосте он отметил труд тех компаний, руководители которых присутствовали на встрече, и пожелал успеха в новом году. Это заряжает на работу», — говорит Андрей Кузяев.

«За рюмкой не говорят о нацпроектах. Какие проблемы [обсуждают] перед Новым годом? Все уже устремлены выпить и закусить. Это будет в следующем году», — сказал РБК один из присутствовавших предпринимателей из списка Forbes. «У меня хорошие впечатления от встречи. Встреча была позитивная», — добавил он.

Кто был и не был на встрече

За столом в Кремле собрались 59 бизнесменов и топ-менеджеров. 40 из них — частные бизнесмены, чье совокупное состояние — не менее $220 млрд, это на $7 млрд больше, чем в прошлом году. Из тех, кто не присутствовал в прошлом году, появились президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, предправления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, президент InfoWatch Наталья Касперская, глава ФСК Андрей Муров, предправления «Газпром нефти» Александр Дюков, владелец «Русагро» Владимир Мошкович и владелец «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев. Не пришли в этом году, в частности, Сергей Чемезов («Ростех»), Аркадий Волож («Яндекс») и Петр Авен (Альфа-банк). На прошлой встрече также присутствовал совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, который сейчас находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Авторы: Тимофей Дзядко, Антон Фейнберг.
При участии: Анна Балашова, Александра Посыпкина, Елена Сухорукова, Людмила Подобедова, Иван Ткачёв.
Теги: РСПП , Владимир Путин
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