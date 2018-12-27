«Газпром» провел свою пенсионную реформу

Увольняющимся из энергетической госкомпании пожилым сотрудникам сокращают срок корпоративных выплат

«Газпром» решил с 2019 года сократить срок выплат корпоративных пенсий для сотрудников с 20 до 15 лет после увольнения. Это связано с ростом количества пенсионеров, оптимизацией затрат и пенсионной реформой правительства

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» с 2019 года изменит правила выплат корпоративных пенсий для бывших сотрудников. Об этом РБК рассказали два вышедших на пенсию сотрудника «Газпрома», и это подтвердили два действующих менеджера компании. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК.

Раньше пенсия выплачивалась пожизненно. Однако, по словам одного из собеседников РБК, в течение последних пяти лет срок выплаты корпоративных пенсий для сотрудников «Газпрома» составлял только 20 лет с момента увольнения, а теперь ее решили сократить до 15 лет. «Те, кому назначат пенсию до конца 2018 года, будут получать ее 20 лет, те, кто уже со следующего года и позже, — 15 лет», — рассказал он. По его словам, ужесточение правил вызвано ростом количества пенсионеров, соображениями экономии и увеличением пенсионного возраста на государственном уровне. Правительство решило поэтапно, начиная с 2019 года, увеличить возраст для выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.

Стаж работы в «Газпроме», дающий право на получение корпоративной пенсии, должен составлять не менее 15 лет. Она составляет от 10 до 40% заработка специалиста и зависит от стажа в компании, наград, позиции и других заслуг.

Группа «Газпром» предполагает произвести отчисления в размере 42,1 млрд руб. по пенсионным планам в 2018 году, говорится в отчетности компании по МСФО за 2017 год. Помимо пенсий сотрудники получают единовременное пособие при увольнении. Размер предоставляемых вознаграждений зависит от стажа, заработной платы в годы, предшествовавшие выходу на пенсию, заранее определенной фиксированной суммы или от сочетания этих факторов. В отчетности указано, что в среднем такие корпоративные пенсии выплачивались в течение 19,3 года.

Одна из «дочек» «Газпрома» — «Газпром георесурс» — с 1 июля 2018 года решила вообще отказаться от перечисления средств в НПФ «Газфонд» на корпоративные пенсии для своих сотрудников, рассказывали источники РБК. Такое решение было принято в рамках исполнения приказа монополии от 28 декабря 2017 года «О мерах по повышению операционной эффективности и сокращению расходов общества в 2018 году», поясняли они. В приказе отдельно оговаривалось, что отмена корпоративных пенсий не коснется действующих и бывших сотрудников компании, за которых к концу июня 2018 года были перечислены пенсионные взносы или «возникли основания для их перечисления».

По словам двух сотрудников «Газпром георесурса», в начале июля в компании прошло совещание, где было объявлено об отмене корпоративных пенсий будущим пенсионерам. Средний размер газпромовской корпоративной пенсии для работников «Газпром георесурса» составляет 5–10 тыс. руб. в месяц, у руководителей — ​20 тыс. руб. и выше, рассказал один из источников.



В 2018 году «Газпром» также не утвердил индексацию пенсий на следующий год, говорит один из собеседников РБК. В 2018 году, по его словам, индексация пенсий составила 1,8%, а зарплаты были увеличены на 3,7%. В 2019 году монополия запланировала индексацию зарплат на 4,6%, рассказывали источники РБК.