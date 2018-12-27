Верные союзники: армия и церковь

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к деятельности общественных институтов

Конфликт Русской православной церкви с Константинополем не повлиял на ее рейтинг в стране — наравне с армией и силовыми структурами она остается одним из наиболее одобряемых общественных институтов, следует из данных ВЦИОМа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Армия, РПЦ, силовики

В тройке наиболее положительно оцениваемых россиянами общественных институтов по-прежнему армия (86% респондентов одобряют ее действия, негативно высказываются только 6%), Русская православная церковь (68,8% против 16,4) и правоохранительные органы (57% против 27,4). Таковы данные декабрьского рейтинга одобрения основных государственных и общественных институтов от ВЦИОМа (есть у РБК).

Рейтинги государственных институтов, особенно президента и армии, выросли в 2014–2015 годах, но вскоре законодательная и исполнительная власти начали сдавать позиции, особенно правительство и премьер, напоминает социолог Левада-центра Денис Волков.

Согласно данным ВЦИОМа, к концу марта 2014 года на фоне присоединения Крыма уровень одобрения президента, армии и РПЦ составлял 83,7, 71,8 и 71,5% соответственно, к марту 2016 года — 81,8, 84,2, 70,5%. Рейтинги премьера и правительства за это же время снизились с 66 и 61,4% до 59,1 и 57,3%.​

При этом уровень одобрения армии и церкви практически не снижался, отмечает Волков. Он связывает стабильное доверие к этим институтам с тем, что армия, РПЦ и силовые структуры напрямую не ответственны за повседневные проблемы в стране и за экономические решения, в частности повышение пенсионного возраста.

Таким образом, осуществленный РПЦ в октябре разрыв евхаристического общения с Константинопольским патриархатом никак не повлиял на рейтинги этого общественного института. Политолог Алексей Макаркин полагает, что разрыв с Константинополем и запрет паломничества на Афон для большинства россиян (кроме практикующих верующих, которых относительно немного) является скорее теоретической проблемой. Стабильно высокое доверие к церкви даже на фоне внешних конфликтов эксперт связывает с характерным для многих россиян чувством внутренней правоты своей страны.

Высокое доверие к армии и правоохранительным органам Макаркин объясняет важностью для россиян темы безопасности и тем, что последний институт у них в первую очередь ассоциируются не с полицией, а со спецслужбами — ФСБ и СВР. «Для того чтобы у граждан произошел серьезный пересмотр ценностей, необходим обвал, когда традиционная картина мира рушится, как это было в 1917 году или в позднесоветское время, — поясняет свою точку зрения политолог. — Сейчас такого ощущения тупика нет, вместо него у россиян на фоне сложных социальных реформ появилось ощущение изматывающей стагнации, но оно пока не доходит до критической отметки».

Кому еще верят россияне​​

После армии, церкви и силовиков по уровню одобрения следуют СМИ (54,4%), Общественная палата (42,6%), судебная система (37,6%), политические партии (33,3%), профсоюзы (32,4%) и оппозиция (31,2%).

По уровню неодобрения лидирует оппозиция (41,3%), затем следуют судебная система (37,6%), политические партии (37,4%), профсоюзы (35,8%) и СМИ (34,1%).

«ВЦИОМ-Спутник» провел опрос 17 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Отдельно респонденты оценивали деятельность палат парламента: с ноября по декабрь одобрение работы Думы выросло с 31,4 до 35,5%, Совета Федерации — с 37,1 до 39,2%. Таким образом, их рейтинги вернулись к показателям двух-трехмесячной давности. Не одобряют работу Думы сейчас 47%, Совфеда — 31,2%, Общественной палаты — 21,1% соответственно.

Значительное падение рейтингов институтов власти социологи фиксировали с июня, когда правительство анонсировало повышение пенсионного возраста. Если в мае, согласно ВЦИОМу, рейтинг одобрения Думы составлял 47,2%, то уже в июне он упал до 34,3% и с тех пор не превышал отметки 36%. Одобрение деятельности президента после 81,5% в середине мая в следующие месяцы не достигало 67%.

Схожие данные представлял Левада-центр. Согласно его ноябрьскому опросу, деятельность Думы не одобряют 63 против 36% респондентов, высказывающих противоположное мнение. В мае уровень одобрения Думы достигал 43%. В следующие месяцы он не превышал 38%. Одобрение президента Владимира Путина после майских 79% в следующие месяцы не превышало 70%.

Нынешние показатели одобрения Думы близки к многолетним средним значениям для нижней палаты (33,8%) и заметно превышают среднее значение для верхней палаты (34,7%), отметил ​руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.

​По его мнению, после реформы пенсионного законодательства нельзя было рассчитывать на быстрое восстановление уровня одобрения законодательной власти. О сновные претензии по этому поводу с начала лета предъявлялись обеим палатам Федерального собрания. Но, добавил Львов, надежды на восстановление реноме законодательных органов сохраняются, поскольку не случилось такого обвала рейтинга, как в феврале 2006-го, после монетизации льгот (тогда деятельность Думы одобряло всего около 18%).