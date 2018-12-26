Махачкалу и Владивосток свела неэффективность

Политологи оценили качество управления российскими городами

Махачкала и Владивосток стали аутсайдерами рейтинга эффективности управления в городских округах, составленного близким к власти экспертным центром АПЭК. При этом на первую позицию вышла Тюмень, потеснив прежнего лидера Казань

Вид на город Владивосток (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Кто оказался в аутсайдерах

Махачкала заняла последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2018 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством Дмитрия Орлова. По сравнению с первым рейтингом, представленным АПЭК весной, столица Дагестана переместилась с 90-й на 92-ю строчку.

Ключевая причина — коррупционный скандал в республике, затронувший руководство столицы. 7 ноября бывший мэр Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и помещен под домашний арест. Он был назначен врио главы города в январе 2018 года после задержания его предшественника Мусы Мусаева, обвиненного в превышении должностных полномочий (в октябре осужден на четыре года лишения свободы).

«Действия, которые были направлены на решение управленческих проблем в городе, оказались незавершенными, поскольку замена одного мэра на другого не привела к желаемому результату», — пояснил один из авторов доклада, политолог Ростислав Туровский.

«Очевидно, что обвинения [в коррупции] сначала одного мэра, а затем другого свидетельствуют о запущенности ситуации в городе, связанной с коррупцией, а это самым негативным образом влияет и на социально-экономическую ситуацию», — говорит Туровский, отмечая развал системы политического управления в городе. По словам соавтора доклада, в Махачкале очень низкий уровень расходов на ЖКХ и дороги, а также острая нехватка мест в детских садах.

Владивосток, занявший предпоследнюю, 91-ю строчку, по сравнению с весенним рейтингом существенно ухудшил позиции, опустившись с 83-го места.

Во Владивостоке фактически отсутствовала и отсутствует городская власть после отставки Игоря Пушкарева, объясняет Туровский. Пушкарев был задержан в 2016 году за получение взятки, после чего был отстранен от должности мэра решением суда.

Сменивший его Виталий Веркеенко мэром пробыл недолго — он ушел в отставку после сентябрьских выборов главы Приморья, результаты которых были аннулированы. «Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», — написал он тогда у себя в Facebook. По словам собеседника РБК, имевшего отношение к проведению кампании экс-главы Приморья Андрея Тарасенко, Веркеенко ушел из-за провала действовавшего губернатора на выборах. При этом Владивосток оказался одним из лидеров протестного голосования в Приморье.

«Сейчас появился очередной исполняющий обязанности главы города. Но за тот период, который мы изучали, в городе устойчивая и эффективная власть практически отсутствовала», — говорит Туровский. Во Владивостоке наблюдаются низкий уровень муниципальных инвестиций и крайне слабая работа над улучшением жилищных условий населения.

Из-за падения в рейтинге Владивостока незначительно изменилась позиция административного центра Карелии — Петрозаводска, который с 91-го перешел на 90-е место.​ Пятерку аутсайдеров дополняют Волгоград (89-е место) и Улан-Удэ (88-е место). Причина низкого рейтинга карельской столицы — в провальной инвестиционной политике и в том, что власти города мало внимания уделяют улучшению жилищных условий граждан и уровню финансирования ЖКХ, сказал РБК Туровский. В Волгограде заметна явная нехватка инвестиций, но «можно отметить работу властей над решением хронической дорожной проблемы», говорит соавтор доклада.

В Улан-Удэ, по его словам, тоже есть проблемы с переселением из ветхого жилья и улучшением жилищных условий, там не проводятся необходимые ремонтные работы в системе ЖКХ. «Можно отметить нестабильность городской власти и вероятность очередных кадровых перемен в связи с выборами будущего года», — отметил эксперт.

В целом же в нижней части рейтинга оказались города, где по тем или иным причинами местная власть была нестабильна, резюмировал Туровский. Политолог Константин Калачев не до конца согласен с этим выводом — он называет Владивосток одним из самых динамично развивающихся городов Дальнего Востока.

Кто попал в лидеры

Наиболее эффективное управление, по мнению политологов, в Тюмени, которая опередила прошлого лидера Казань, переместившуюся на второе место. Третье место занимает Салехард, в пятерку вошли также Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск. Лидерство Тюмени было фактически признано и федеральной властью, ведь именно тюменский градоначальник в середине года был назначен врио губернатора Тюменской области, указал политолог Александр Пожалов.

Вид на город Тюмень (Фото: Василий Шитов / ТАСС)

Сейчас в стране немного городов, демонстрирующих стабильно высокий результат по всем направлениям работы, отмечает Калачев. «Качество управления городами хромает, но интегральная оценка усилий городских властей — это выборы. Проведите прямые выборы — и не будет необходимости в подобных рейтингах, горожане сами оценят результаты усилий городских администраций», — уверен он. По мнению Калачева, «некоторые оценки в рейтингах зачастую определяются характером отношений автора с оцениваемыми, историей отношений с той или иной территорией». «Формулы расчета рейтинга должны по идее страховать от субъективизма оценок, но так происходит не всегда», — говорит он.

С тем, что позиция городов в рейтинге может быть связана с мнением экспертов, оценивающих эти города, согласен политконсультант Дмитрий Фетисов. При этом рейтинг можно считать объективной оценкой качества управления в областных центрах регионов, хотя отдельные позиции вызывают вопросы. «Например, сложно объяснять места в группе лидеров Салехарда и Ростова-на-Дону, к деятельности глав которых есть серьезные претензии по ЖКХ и уборке города», — говорит он (в Салехарде были регулярные проблемы с отключением электроэнергии, а заместителя мэра Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ летом уволили в связи с утратой доверия). «В целом середнячки, но никак не лидеры», — считает Фетисов. Но таких моментов в рейтинге мало, а сама методика подробно объяснена и не вызывает вопросов, заключает он.

Возможны ли глобальные выводы

Представленный рейтинг эффективности отличается от прочих и немногочисленных рейтингов эффективности мэров тем, что в его методике значительную роль играет анализ социально-экономической и бюджетной статистики, а не только экспертные оценки, по природе своей субъективные, уточняет Пожалов. Однако в этом же и проблема — муниципальная статистика по всем крупным и средним городам публикуется с запозданием, не всегда регулярно, а кроме того, статистические показатели в плане бюджетной обеспеченности могут сильно варьироваться, оговаривается эксперт.

Рейтинг не дает однозначного ответа на давний вопрос, какая модель организации местного самоуправления в городах обеспечивает большую эффективность, заявил РБК Пожалов. Несколько лет назад в Челябинске, Самаре и Махачкале был проведен эксперимент — разделение на городской округ с внутригородскими муниципальными образованиями и двухступенчатую модель формирования городской власти, напомнил он. «Нет однозначного преимущества ни у «двуглавой» системы (глава города — председатель совета депутатов, отдельно сити-менеджер), ни у «одноглавой» (глава администрации является полноценным градоначальником) — обе достаточно широко представлены и среди лидеров, и среди аутсайдеров», — заключил Пожалов.