Губернаторов выталкивают в сети

Кремль рекомендовал регионам назначить ответственных за интернет-коммуникации

Администрация президента рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах. Они будут реагировать на жалобы жителей в интернете и курировать работу с системой «Инцидент-менеджмент»

Губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Калининградской области Антон Алиханов (слева направо) (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

SMM-контролеры

О настоятельной рекомендации Кремля нанять в администрации регионов помощников губернаторов или создать отделы по SMM и интернет-коммуникациям в местных правительствах РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, подтвердили другой собеседник, близкий к администрации президента, и собеседник в руководстве одного из регионов.

Выстроить работу с SMM и интернет-коммуникациями, как предполагается, должны в особенности регионы, где в 2019 году пройдут губернаторские выборы, отметил источник в руководстве одного из таких регионов. Выборы глав регионов пройдут в единый день голосования в сентябре 2019 года как минимум в 14 субъектах.

По словам собеседника РБК, близкого к администрации президента, Кремль с сентября начал рекомендовать регионам вводить ответственных за соцсети. «Строгой команды нет, но рекомендуют настоятельно», — отметил он.

Отделы интернет-коммуникаций или помощники региональных руководителей по SMM будут заниматься работой с соцсетями, местными блогерами, а также созданием и продвижением в Сети контента по региональной повестке, говорит еще один знакомый с идеей собеседник.

Ответственные за интернет-коммуникацию появились в нескольких регионах, говорит собеседник в руководстве одного из регионов Северо-Западного федерального округа. Функции интернет-коммуникаций не будут возложены на пресс-секретарей глав регионов, будут вводиться новые должности. «Работа с традиционными СМИ и соцсети — это разные вещи. Чтобы эффективно делать и то,и другое, невозможно все возложить на одного человека», — поясняет собеседник РБК. Один из наиболее удобных вариантов оформления ответственных за SMM — завести должность помощника губернатора на общественных началах, который будет курировать задачи на аутсорсе, говорит вице-губернатор одного из регионов.

Соцсети за губернаторов помощники по интернету вести не будут, продолжает объяснять суть их работы собеседник РБК. На новых сотрудников будет возложена ответственность за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях, объясняет он. Именно в соцсетях вылавливаются проблемы, которые волнуют местных жителей, говорит источник, для мониторинга негатива в соцсетях используется в том числе программа «Инцидент-менеджмент», которая отслеживает реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Будут новые сотрудники отслеживать и пожелания населения, которые нужно учитывать, отмечает собеседник, близкий к администрации президента.

Необходимость системной работы с социальными сетями и интернет-коммуникациями показали последние губернаторские выборы, сказал РБК федеральный чиновник, имевший отношение к кампании в Приморском крае. «Если хочешь победить, ты должен работать в интернете. Это не гарантирует победу при низком результате, но если этого не делать, точно проиграешь», — подчеркнул он.

По его словам, подразделения, создать которые федеральный центр рекомендует регионам, уже существуют при правительстве Москвы, Подмосковья и Нижнего Новгорода. В правительстве Подмосковья при управлении по информполитике работает отдел, который отвечает за социальные сети, подтвердила РБК руководитель управления Анастасия Звягина. Отдел существует уже полтора года, изначально его сотрудники отвечали на жалобы в интернете вручную, теперь — с помощью программы «Инцидент-менеджмент», пояснил собеседник, знакомый с работой подмосковного правительства.

Кремль​​ против негатива в соцсетях В июле собеседники РБК в руководстве двух регионов и источники, близкие к Кремлю, рассказали о запуске программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в соцсетях. Систему разработала «Медиалогия», она называется «Инцидент-менеджмент», мониторит пять основных соцсетей, осуществляет мониторинг по ключевым словам, и к 2019 году ее распространят по всей стране, говорили они. Результаты мониторинга попадают к региональному администратору. Он, в свою очередь, решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей и кто на них должен отвечать. Несколько постов по одной теме в разных соцсетях объединяются в один кейс, который называется «инцидент». Ответ властей на один из постов по теме автоматически будет отправляться ко всем сообщениям из «инцидента». По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, ее могут наблюдать в режиме онлайн сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента, говорил собеседник РБК.

Замкнуть и купировать

«Мы рассчитываем создать должность помощника губернатора по работе с SMM, на нем замкнуть работу с «инцидентом» и всем, что связано с первым лицом региона в соцсетях, в том числе ловить и купировать негатив. Все это будет работать параллельно с деятельностью пресс-службы, которая взаимодействует с традиционными СМИ», — рассказал РБК собеседник в одном из северо-западных регионов России.

Практика назначать ответственных за SMM не нова, такие люди работают, например, у главы Чечни Рамзана Кадырова, напоминает собеседник РБК. «Просто сейчас эта практика признана положительной и будет вводиться в разных регионах. Сергей Кириенко [первый замруководителя администрации президента, куратор внутренней политики] понимает, как интернет и соцсети влияют на имидж руководителей регионов и рейтинг власти», — объясняет собеседник РБК.