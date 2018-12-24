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Министр последовал за сирийским контингентом
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Газета
Министр последовал за сирийским контингентом
Газета № 227 (2951) (2412) Политика, 21 дек, 19:03
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Министр последовал за сирийским контингентом
Какие последствия будут у отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса
Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку, сославшись на разногласия с Дональдом Трампом. Его уход может привести к дестабилизации в нынешней администрации США, что создаст дополнительные риски для отношений с Россией
Джеймс Мэттис (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Почему министр обороны США решил уйти

В администрации Дональда Трампа — четвертая с ноября отставка высокопоставленного сотрудника. Вслед за генпрокурором Джеффом Сешнсом, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, главой МВД Райаном Зинке стало известно о скором уходе Джеймса Мэттиса, который занял пост в январе 2017 года (сразу после инаугурации Трампа).

О причинах ухода Мэттис рассказал в письме на имя президента, которое опубликовал на сайте Пентагона. В нем он рассказал, что разделяет убеждение Трампа в том, что США не «должны быть мировым полицейским» и главной целью внешней политики Вашингтона должно быть обеспечение собственной безопасности и помощь союзникам. При этом Мэттис подчеркнул свою приверженность цели сдерживания влияния Китая и России, а также указал на необходимость уважать военных партнеров США по НАТО. Однако, как следует из письма, взгляды министра не совпадали с позицией президента. «Вы имеете право назначить министра обороны со взглядами, которые в большей степени соответствуют вашим, я считаю правильным уйти с занимаемой мной позиции», — обратился глава Пентагона к Трампу. По согласованному плану в отставку он уйдет только 28 февраля 2019 года. За это время, надеется Мэттис, президент сможет найти ему замену.

Об отставке Мэттис объявил через день после решения Трампа вывести военный контингент из Сирии (около 2 тыс. человек). В четверг, 20 декабря, ABC News со ссылкой на неназванных американских чиновников также сообщила о планах Белого дома в ближайшие недели вывести по крайней мере половину из 14 тыс. солдат, которые находятся в Афганистане. В среду британская газета The Times писала, что США обсуждают с группировкой «Талибан» (запрещенная в России организация) условия полного вывода войск. Издание утверждало, что США готовы дать обещание талибам не вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана в обмен на сохранение трех американских военных баз для сдерживания влияния Китая и России.

По данным ABC News, в среду Трамп обсудил вопрос о выводе войск из Афганистана с Мэттисом, своим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео. Все трое выступили против вывода войск, однако Трамп посчитал, что такой шаг повысит его популярность среди избирателей. В начале декабря этого года Мэттис утверждал, что США не намерены оканчивать военную миссию в Афганистане.

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В своем письме об отставке Мэттис также указал, что считает победу над «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация) доказательством эффективности союзнических усилий Запада. В среду ряд американских законодателей, политики европейских стран и курдские союзники Вашингтона на Ближнем Востоке предупредили Белый дом: вывод американских войск может свести на нет достижения Запада в борьбе с ИГ.

В нынешней администрации США Мэттис выступал проводником между Трампом и «истеблишментом» — членами конгресса, экспертами и чиновниками, констатировал в беседе с РБК исполнительный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов: «В этом смысле можно говорить о потере администрацией США якоря, который сдерживал импульсы Трампа».

Чего добился Мэттис

Мэттис последовательно выступал за сдерживание Москвы и Пекина, которые, по его мнению, хотят создать мировой порядок, соответствующий продвигаемой ими авторитарной модели государства. Он также настаивал на сохранении американского военного партнерства с европейскими странами и Южной Кореей, убеждая Трампа в том, что такое сотрудничество соответствует американским интересам, писал журналист Роберт Вудворд в своей книге о Трампе «Страх». Ему и коллегам удалось предотвратить разрыв военного сотрудничества между Вашингтоном и Сеулом, на котором настаивал Трамп, утверждал Вудворд.

В книге также утверждалось, что Мэттису удалось изменить план ракетного удара США по Сирии в апреле 2017 года. Министр выступал за наименее масштабный ракетный удар, тогда как Трамп настаивал на более массированном. В итоге 7 апреля США выпустили 59 ракет по авиабазе в провинции Хомс.

Дональд Трамп и ​Джеймс Мэттис (слева направо) (Фото: Chip Somodevilla / Bloomberg)

«Мне часто приходилось слышать от американских экспертов, что, пока Мэттис находится в администрации, никаких резких избыточных действий предпринято не будет», — говорит Кортунов.

При этом Мэттису не удалось отговорить Трампа от выхода из сделки по иранской ядерной программе, достигнутой в 2015 году между Тегераном и «шестеркой» стран (США, Россия, КНР, Британия, Франция и Германия). Не смог глава Пентагона убедить президента и в необходимости сохранения военного присутствия в Сирии.

Джеймсу Мэттису 68 лет. Более 40 лет он прослужил в морской пехоте, вышел в отставку, будучи четырехзвездным генералом.

В годы, предшествовавшие отставке в 2013 году, руководил межвидовым командованием Вооруженных сил США (с 2007 по 2010 год), занимал пост верховного главнокомандующего по трансформации НАТО (2007–2009). Эта структура, в частности, отвечает за выработку военной доктрины НАТО. С 2010 года руководил центральным командованием ВС США.

Принимал участие в операциях «Иракская свобода» (вторжение в Ирак в 2003 году) и «Несокрушимая свобода» (общее название американской кампании в Афганистане в 2001–2014 годах).

В армии имел прозвища Бешеный пес и Боевой монах; не женат и не имеет детей.

Изменится ли политика в отношении к России

Газета The New York Times отмечает, что Мэттис был главным автором принятой в январе этого года оборонной стратегии США (National Defense Strategy, NDS), которая назвала Россию наравне с Китаем, КНДР, Ираном и террористическими группировками главной угрозой для США.

Чем грозит России Пентагон в своей новой стратегии обороны
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В своем письме-заявлении об отставке Мэттис призвал использовать все инструменты для обеспечения совместной обороны против России и Китая. В контексте отношений США и России уход Мэттиса из администрации Трампа содержит в себе как новые возможности, так и дополнительные риски, считает Кортунов. С одной стороны, говорит эксперт, отставка главы Пентагона лишит Трампа профессионала, который сдерживал агрессивные импульсы американского лидера и избегал лишнего применения военной силы. «С другой стороны, Мэттис убеждал администрацию Трампа занять твердую линию по Украине, НАТО и Афганистану. Отсутствие такого «надсмотрщика» может открыть дорогу новым инициативам Белого дома, которые помогут отношениям Вашингтона и Москвы», — допустил Кортунов. Именно при Мэттисе Пентагон начал поставки летального оружия на Украину.

После ухода главы аппарата Белого дома Келли Мэттис оставался последним представителем «старой гвардии» в команде специалистов по национальной безопасности в команде Трампа, отмечает NYT. Отношения с Россией — единственное направление американской внешней политики, за действия на котором республиканцы, особенно в конгрессе, последовательно критиковали Трампа, напомнил в разговоре с РБК аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. В последние дни мы видим более открытое противодействие планам Трампа со стороны ключевых конгрессменов и сенаторов партии, например Линдси Грэма, заметил он. Отставка Мэттиса, которого эти республиканцы считали важным сдерживающим фактором в администрации США, может привести к тому, что они станут более агрессивными, резюмировал Хесс. Кроме того, отмечает эксперт, уход Мэттиса может усилить позиции Джона Болтона — сторонника жесткой политики в отношении Ирана, а также одного из инициаторов выхода США из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.

По данным издания Politico, на освободившийся пост м​инистра обороны претендуют шесть человек: отставной четырехзвездный генерал Джек Кин, сенатор и участник военных кампаний США в Афганистане и Ираке Том Коттон, сенатор Линдси Грэхам, угрожавший России «адскими санкциями», заместитель Мэттиса Патрик Шанахан, бывший сенатор Джим Талент, которого пророчили на этот пост еще в 2016 году, и нынешний директор национальной разведки Дэн Коутс.

Авторы: Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев.
Теги: Джеймс Мэттис , Афганистан , Сирия , Дональд Трамп
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