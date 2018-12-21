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Газета № 226 (2950) (2112) Бизнес, 08:00
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Миллион в продуктовой корзине
Эксперты «Первого ОФД» проанализировали изменение цен на премиальные продукты
В этом декабре самые высокие цены на красную икру, хамон, мидии и моллюски оказались на юге России, крабовое мясо дороже всего стоит в Сибири, а коньяк Hennessy — на Дальнем Востоке и в центральной части России
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» предоставил РБК информацию о средних розничных ценах на деликатесы в восьми федеральных округах. В «премиальную корзину» вошли шесть продуктов: красная икра, мясо краба, хамон, коньяк Hennessy, мидии и устрицы.

«Первый ОФД», согласно информации на его сайте, обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России. Компания получает данные от федеральных и региональных торговых сетей, в том числе X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), Auchan, Metro Cash & Carry, «Мария-Ра», Billa, «ВкусВилл».

РБК выбрал наиболее интересные ценовые закономерности.

Икра и крабы

В первые две недели декабря 2018 года самые низкие цены на красную икру ожидаемо были в Дальневосточном федеральном округе, объединяющем регионы ее производства. В этом округе 1 кг красной икры, по информации «Первого ОФД», стоил в среднем 4173,2 руб. Самые высокие цены были зафиксированы в Южном федеральном округе — 4760,4 руб. за 1 кг. При этом разброс цен на икру по округам небольшой: к примеру, в Центральном округе это 4670 руб. за 1 кг, в Сибирском — 4633,49 кг.

На разницу в стоимости икры в разных округах влияет множество факторов — начиная от условий поставки и реализации у каждого продавца и заканчивая спросом в конкретном регионе, говорит вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

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О снижении цен на красную икру на прошлой неделе Владимиру Путину отчитался руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Красную икру куда дели?» — поинтересовался президент у Шестакова. Тот сообщил, что оптовая цена на икру снизилась в два раза, но «в магазинах чуть поменьше». Резкое снижение оптовых цен на горбушу, один из самых востребованных видов лососевых, в августе было обусловлено рекордной в этом году путиной.

Но рекордный улов лососевых не привел к резкому снижению цен на икру, свидетельствуют данные «Первого ОФД». В ноябре икра немного дешевела по сравнению с предыдущим месяцем по всей России, кроме Дальнего Востока. Но сравнение цен в декабре этого и прошлого годов показывает, что в целом по России икра в России подешевела в рознице только на 2%.

Оптовые поставки в конце года «не стали сбрасывать в розницу» из-за новогоднего ажиотажа, объясняет Фомин. Тем не менее, по его словам, «икра есть, предложение больше спроса» и поэтому в феврале—марте цены могут упасть на 30–40%.

Самый дорогой краб в первой половине декабря был в магазинах Сибирского федерального округа — в среднем 584,7 руб. за 1 кг. Дешевле всего — 308,15 руб. — краб в рознице стоил в Северо-Кавказском округе, тогда как на Дальнем Востоке и Северо-Западе, где сосредоточена основная добыча краба, этот показатель равнялся соответственно 422,8 и 318,6 руб. за 1 кг.

Мидии и устрицы

Самые дорогие мидии и устрицы — вновь в Южном федеральном округе. Там средняя розничная цена, по данным «Первого ОФД», в начале декабря составляла 252,1 руб. за 200 г мидий и 421 руб. за одну устрицу. Дешевле всего мидии стоили на Урале — в среднем 153,2 руб. за те же 200 г. А в Центральном федеральном округе — 227,9 руб за штуку.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Самые высокие цены на мидии зафиксированы там, где есть их собственное производство, — на Кубани и в Крыму. До 2014 года Россия в основном ввозила моллюсков из Евросоюза, но после введения продэмбарго они попали в список запрещенных к ввозу товаров. На тот момент мидии в небольшом объеме производились в Приморском крае, а массового производства устриц не было вообще. Продэмбарго дало толчок для развития мидийных и устричных ферм в Приморье, Краснодарском крае и Крыму.

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В декабре по сравнению с предыдущим месяцем цены на моллюсков резко снизились. В ноябре средняя цена за 200 г по всей России равнялась 330,2 руб. против 206,9 руб. в первой половине декабря. Это примерно соответствует уровню декабря 2017 года.

Хамон и коньяк

На юге России зафиксированы самые высокие цены и на хамон. В этом федеральном округе средние розничные цены на этот деликатес достигли 2745,9 руб. за 1 кг. Для сравнения: в Сибири этот показатель равен лишь 998,7 руб., причем там цены на хамон снижаются второй месяц подряд. В ноябре в Сибирском федеральном округе 1 кг хамона, по данным «Первого ОФД», стоил 1504 руб.

Данные «Первого ОФД» учитывают продажи как дорогого хамона из Европы, так и более дешевого из Белоруссии. Стоимость импортных продуктов напрямую зависит от курса валют, но, прежде чем анализировать цены, необходимо понимать, как эти продукты вообще оказались в России, указывает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. Когда Россия в 2014 году вводила ограничение на поставки ряда продовольствия из стран ЕС, США и Канады, ответные меры не были достаточно проработаны и некоторые товарные группы, к которым относится и хамон, не попали под запрет, напоминает Мамиконян.

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Снижение цен в Сибири, по мнению эксперта, может быть связано с тем, что продавцы в ожидании ажиотажа перед Новым годом выставили высокие цены, но динамика продаж не оправдывает ожидания, и розничные продавцы вынуждены опускать цены. Обычно так происходит с деликатесами, которые поставляют специально к Новому году, резюмирует Мамиконян.

Коньяк в преддверии Нового года также дешевеет, причем по всей России. В первой половине декабря бутылка 0,7 л Hennessy стоила 2986 руб. против 4115 руб. в ноябре. По сравнению с декабрем прошлого года коньяк в рознице подешевел, по данным «Первого ОФД», на треть. Самые высокие розничные цены зафиксированы в Центральном и Дальневосточном федеральных округах — 3644,8 и 3665,8 руб. соответственно за бутылку 0,7 л. Дешевле всего она стоила в Сибири — 2246 руб.​

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: красная икра , крабы , хамон , виски , мидии и устрицы , Новый год
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