Минфин отказался поддержать увеличение цены на коньяк перед Новым годом

Минфин отказался поддержать увеличение цены на коньяк перед Новым годом

Минфин не поддерживает резкое увеличение минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь перед праздниками. Об этом РБК сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

«Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками — Новым годом и 8 марта», — заявил он.

По словам Сазанова, цена на коньяк 371 руб. за 0,5 л оправдана и учитывает покупательную способность граждан.

«Должны быть очень веские основания, чтобы изменить данную цену, а не просто желание заработать на потребителе. На данный момент обоснование роста цены недостаточное», — сказал он.