Минфин отказался поддержать увеличение цены на коньяк перед Новым годом

Минфин не поддерживает резкое увеличение минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь перед праздниками. Об этом РБК сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.
«Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками — Новым годом и 8 марта», — заявил он.
По словам Сазанова, цена на коньяк 371 руб. за 0,5 л оправдана и учитывает покупательную способность граждан.
«Должны быть очень веские основания, чтобы изменить данную цену, а не просто желание заработать на потребителе. На данный момент обоснование роста цены недостаточное», — сказал он.