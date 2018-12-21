Не понаехали

Ослабевший приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения

Приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения, следует из данных Росстата. По итогам 2018 года впервые за десять лет численность населения России сократится

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата. Естественная убыль населения за десять месяцев составила 180,5 тыс. человек, а миграционный прирост — 101,8 тыс., то есть приток мигрантов компенсировал убыль только на 56,4%. По итогам года тренд не изменится, прогнозируют эксперты.

Таким образом, население России сократится впервые за десять лет (по состоянию на 1 ноября общая численность населения составила 146,8 млн человек). В последний раз такая ситуация была зафиксирована в 2008 году: тогда миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, из-за чего постоянная численность населения страны сократилась на 10,3 тыс. человек, сказал РБК ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян.

Что случилось с притоком мигрантов

«За два месяца [2018 года] перекрыть расхождение между естественной убылью и миграционным приростом не удастся», — отметил демограф. По его оценке, по итогам года миграционный прирост может составить около 120–130 тыс. человек. А предпосылок для прекращения естественной убыли нет, добавил Мкртчян.

«В России в 2018 году после длительного перерыва возобновится убыль населения, и даже позитивные изменения, которые могут произойти в последнем квартале этого года, не приведут к иному результату», — констатировали эксперты РАНХиГС в декабрьском мониторинге, анализируя демографическую статистику за январь—сентябрь. О сокращении численности населения из-за недостаточного притока мигрантов писали и аналитики «ВТБ Капитала» в обзоре от 20 декабря (есть у РБК).

Миграционный прирост в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 43%, или на 76,6 тыс. человек. Сильнее всего сократился приток мигрантов из Украины (уменьшение на 74%), Узбекистана (на 70%) и Киргизии (на 40%). Страны СНГ являются основными донорами мигрантов для России, но этот ресурс исчерпывает себя.

«К примеру, граждане Украины и Молдавии сейчас больше стараются ехать в Западную Европу. Конкурентные возможности России по сравнению со странами Евросоюза слабы, эффект этнокультурной близости и сходства менталитета с годами стирается», — отметил Мкртчян.

В чем причины естественной убыли населения

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2018 года рождаемость составила 1,352 млн человек, что на 66 тыс. меньше, чем в прошлом году. Уменьшение рождаемости было отмечено в 83 регионах. Эта тенденция связана с тем, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов.

Чтобы стимулировать рождаемость и не допустить снижения численности населения, власти ввели новые виды поддержки для семей с низкими доходами. Российские семьи с 1 января 2018 года получили право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка (выплата осуществляется из средств материнского капитала). Однако пособие на первенца получает только половина нуждающихся семей, и Минтруд может пересмотреть критерии предоставления выплат.

Естественная убыль населения в России в последние годы наблюдалась не всегда. В 2013–2015 годах был естественный прирост, однако с 2016 года население России (без учета мигрантов) снова начало сокращаться.

Что это значит для страны

Сокращение общей численности населения страны означает, что количество россиян в трудоспособном возрасте будет неуклонно уменьшаться, а количество пожилых граждан — расти. Уменьшение рабочей силы будет тормозить рост экономики страны, полагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. На российском рынке труда уже наблюдается дефицит кадров, а безработица находится на исторически минимальном уровне (в ноябре, по данным Росстата, — 4,8%).

Уменьшение трудоспособного населения увеличит нагрузку на работающих граждан по содержанию пенсионеров. Пенсионная реформа (с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию будет поэтапно — в течение десяти лет — повышен для мужчин и женщин на пять лет, до 65 и 60 лет соответственно) позволит только отсрочить проблему на 10–15 лет, предположил Тихомиров. Решить проблему сокращения трудоспособного населения может только рост рождаемости или приток трудоспособных мигрантов.

Не последнюю роль в падении рождаемости сыграло ухудшение материального положения граждан, отметил эксперт. ​​Реальные доходы россиян снижаются на протяжении последних четырех лет. Последние данные Росстата говорят о том, что и в 2018 году эта тенденция, скорее всего, переломлена не будет.