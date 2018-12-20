Госзайму мешает дешевая нефть

Почему провалился последний в этом году аукцион по размещению ОФЗ

Минфин впервые за два с лишним месяца не разместил ни одной бумаги предложенного инвесторам выпуска ОФЗ. Из планируемых 25,1 млрд руб. он привлек только 3,4 млрд руб. Спросу на госдолг помешало падение цен на нефть

Фото: Слава Алахов / ТАСС

Минфин из предложенных сегодня к размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) трех выпусков на 25,1 млрд руб. смог привлечь только 3,4 млрд руб. (13,5%). Причем один из ​аукционов — по размещению пятилетних облигаций на 10 млрд руб. — был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщило ведомство. В предыдущий раз ситуация, когда Минфин не смог разместить ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ, наблюдалась в начале октября, когда ведомство вернулось на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.

Из 10 млрд руб. второго предложенного 19 декабря выпуска облигаций с погашением в мае 2020 года министерство смогло разместить немногим более десятой части — 1,13 млрд руб. под доходность к цене отсечения на уровне 8,03%. Объем спроса превысил 12 млрд руб., но претенденты готовы были приобретать бумаги только по более низкой цене.

Лучше всего удалось размещение десятилетних ОФЗ, которые, в отличие от двух других выпусков, ориентированы не на получение инвесторами постоянного купонного дохода, а на индексацию номинала, предполагающую защиту от инфляции. В ходе третьего аукциона Минфин привлек 2,28 млрд руб. из планируемых 5,1 млрд при цене отсечения 92,9% от номина​ла. Объем спроса в 7,5 млрд руб. также превысил предложение, но на условиях, не устроивших Минфин.

Ситуация на рынке ОФЗ с начала декабря начала постепенно ухудшаться: если на 3 декабря средняя доходность бумаг по индексу RGBI составляла 8,52%, то по итогам 19 декабря выросла на 0,18 п.п. и составила 8,7%. Такой уровень далек от максимумов начала сентября, когда доходность гособлигаций зашкаливала за 9%. Всплески доходности ОФЗ наблюдались и в начале октября, и в ноябре.

На последних аукционах Минфин предпочитал занять меньше, чем планировал, но не переплачивать инвесторам. Объем предложения с начала октября после перерыва составил 206,3 млрд руб., из них размещено с учетом сегодняшних аукционов 128,2 млрд руб., или 62%. Всего с начала года ведомство предлагало на аукционах ОФЗ на сумму ​1,156 трлн руб., из этого объема размещено немногим меньше — 1,02 трлн руб.

Причины провала

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что на проблемы со спросом негативно повлияла ситуация на финансовых рынках — падение цен на нефть, ослабление рубля и ожидание решения Федеральной резервной системы США по ставке, повышение которой приводит к оттоку средств инвесторов с развивающихся рынков. Нацеленность же рынка на более высокую доходность ОФЗ наталкивается на нежелание Минфина снижать цену.

«Минфин не дает премию ко вторичному рынку, однако рынок ее ждет», — отмечает старший аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов. Участники хотят премию за такой большой для текущих рыночных условий объем размещений ОФЗ, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, но их ожидания расходятся с тактикой заимствований Минфина.

На уровень спроса на ОФЗ, по мнению Суверова, повлияли три фактора: неопределенность перед запланированным на вечер среды решением американской ФРС о ставке, которое сказывается на всех финансовых рынках, снижение цены на нефть (до $56,35 за баррель) и усиление геополитических рисков вокруг России. «Геополитические риски усиливаются из-за санкций США, которые они могут ввести после Нового года, из-за призывов Вашингтона к Европе ввести новые санкции в отношении России, а также из-за принятия Генассамблеей ООН резолюции, которая осуждает милитаризацию Крыма», — отметил Суверов.

Старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев считает, что сильнее всего на провальный аукцион Минфина повлияли именно стоимость нефти и негативный курс рубля, который хуже всех валют отреагировал на вчерашнее падение стоимости нефти (по состоянию на 19:35 рубль подешевел на 35 коп. к доллару — до 67,64 руб./$). Поэтому участники рынка решили занять более осторожную позицию и не участвовать в аукционах.

Стоимость нефти марки Brent 18 декабря опустилась ниже $57 за баррель впервые за год. В предыдущий раз дешевле $57 баррель Brent стоил 20 октября 2017 года. При этом в течение дня баррель нефти Brent падал до отметки $55,91 — почти на 6%. В среду по состоянию на 21:00 мск Brent немного отыграл позиции и торгуется по цене 57,45 долл./барр. Телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков прогнозирует, что в ближайшие недели цены на нефть продолжат снижаться в связи с усиливающимися опасениями игроков по поводу переизбытка сырья на рынке. Аналитики UBS отмечают, что нефтяным рынком снова правят «неопределенность и волатильность».

Сменить тактику

Это последний аукцион по размещению ОФЗ в этом году, так как иностранные инвесторы на следующей неделе уйдут на каникулы, отмечает Яковлев. По его словам, дальнейшая конъюнктура рынка госдолга определится в январе — после завершения праздничного периода у российских инвесторов.

Неудачными аукционы будут до тех пор, пока Минфин не скорректирует политику размещений, которая учитывала бы в большей степени конъюнктуру рынка, считает Порывай. «Минфин не в полной мере учитывает рыночную ситуацию, формулируя параметры аукционов, — объясняет он. — При текущем экономическом фоне, падении нефти, ужесточении политики ЦБ (повысил ставку 14 декабря с 7,5 до 7,75%) и ослаблении рубля политика Минфина выглядит агрессивной, а 10 млрд руб. даже по пятилетним бумагам являются большим предложением. Инвесторы хотят получить более значительную скидку по цене». Не ясно, зачем министерство так настойчиво пытается размещаться на фоне профицитного бюджета, но не дает премию по доходности, когда нет факторов в пользу ее снижения, недоумевает эксперт.​