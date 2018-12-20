ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,84 66,93 EUR Нал. 77,37 76,38 USD Бирж. 67,26 -0,20 EUR Бирж. 76,82 +0,02 USD ЦБ. 67,11 +0,37 EUR ЦБ. 76,47 +0,70 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3853,85 +25,45 IMOEX 2328,67 -1,27% RTSI 1090,60 -0,82% Brent 56,40 -1,83% DJIA 23323,66 -1,49% Nasdaq 6636,83 -2,17%
Госзайму мешает дешевая нефть
Лента новостей
Как сделать ЗОЖ-блюдо вкусным 10:27, РБК и Barilla Rusal и En+ резко подорожали после сообщений о скором снятии санкций США 10:18, Бизнес Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6% 10:10, Технологии и медиа Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 10:09, Политика Как живется русскому стартаперу в Кремниевой долине 10:06, Стиль Сбербанк объявил о запуске первой в России сети VR-кинотеатров 09:59, Технологии и медиа Аналитики зафиксировали рост спроса россиян на телевизоры на 94% 09:59, Общество Куда пойдет цена бензина завтра: экономический тест для бизнесменов 09:57, РБК и Thomson Reuters В Москве предложили в два раза увеличить штраф за неоплаченную парковку 09:45, Общество Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкций 09:39, Бизнес Цифровая трансформация транспорта в России: быстрее, удобнее, надёжнее 09:30, РБК и ГТЛК Гибридные цели: какой должна быть денежно-кредитная политика ЦБ 09:09, Мнение Как будут праздновать Рождество в Москве 09:07, РБК и Путешествие в Рождество Японский суд решил не продлевать арест Карлосу Гону 09:01, Общество Bloomberg узнал об идее Турции передать С-400 для изучения в США 08:39, Политика В США сенаторы приняли временный бюджет до 8 февраля 08:31, Политика Pfizer создаст совместную компанию с GlaxoSmithKline: что будет с акциями 08:27, Quote Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 08:15, РБК и Lenovo Экипаж МКС вернулся на Землю 08:07, Технологии и медиа Производство вина в России приблизилось к новому историческому минимуму 08:00, PRO Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ 07:30, Бизнес Синоптики предупредили об усилении снегопада в Москве на выходных 07:28, Общество Где искусственный интеллект уже сейчас заменяет человека 07:27, РБК и Lexus Cенаторы объяснили необходимость войск США в Сирии «диктатурой Асада» 07:06, Политика На Новый год чиновники закупят березовые флешки и шары с «Панцирь-С1» 07:00, Политика Промсвязьбанк начал подготовку на случай отключения от Visa и Mastercard 06:44, Финансы Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры 06:35, Общество В Минприроды оценили рост тарифов на вывоз мусора в 2019 году 06:11, Общество
Газета
Госзайму мешает дешевая нефть
Газета № 225 (2949) (2012) Финансы, 19 дек, 15:18
0
Госзайму мешает дешевая нефть
Почему провалился последний в этом году аукцион по размещению ОФЗ
Минфин впервые за два с лишним месяца не разместил ни одной бумаги предложенного инвесторам выпуска ОФЗ. Из планируемых 25,1 млрд руб. он привлек только 3,4 млрд руб. Спросу на госдолг помешало падение цен на нефть
Фото: Слава Алахов / ТАСС

Минфин из предложенных сегодня к размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) трех выпусков на 25,1 млрд руб. смог привлечь только 3,4 млрд руб. (13,5%). Причем один из ​аукционов — по размещению пятилетних облигаций на 10 млрд руб. — был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщило ведомство. В предыдущий раз ситуация, когда Минфин не смог разместить ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ, наблюдалась в начале октября, когда ведомство вернулось на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.

Из 10 млрд руб. второго предложенного 19 декабря выпуска облигаций с погашением в мае 2020 года министерство смогло разместить немногим более десятой части — 1,13 млрд руб. под доходность к цене отсечения на уровне 8,03%. Объем спроса превысил 12 млрд руб., но претенденты готовы были приобретать бумаги только по более низкой цене.

Лучше всего удалось размещение десятилетних ОФЗ, которые, в отличие от двух других выпусков, ориентированы не на получение инвесторами постоянного купонного дохода, а на индексацию номинала, предполагающую защиту от инфляции. В ходе третьего аукциона Минфин привлек 2,28 млрд руб. из планируемых 5,1 млрд при цене отсечения 92,9% от номина​ла. Объем спроса в 7,5 млрд руб. также превысил предложение, но на условиях, не устроивших Минфин.

Ситуация на рынке ОФЗ с начала декабря начала постепенно ухудшаться: если на 3 декабря средняя доходность бумаг по индексу RGBI составляла 8,52%, то по итогам 19 декабря выросла на 0,18 п.п. и составила 8,7%. Такой уровень далек от максимумов начала сентября, когда доходность гособлигаций зашкаливала за 9%. Всплески доходности ОФЗ наблюдались и в начале октября, и в ноябре.

На последних аукционах Минфин предпочитал занять меньше, чем планировал, но не переплачивать инвесторам. Объем предложения с начала октября после перерыва составил 206,3 млрд руб., из них размещено с учетом сегодняшних аукционов 128,2 млрд руб., или 62%. Всего с начала года ведомство предлагало на аукционах ОФЗ на сумму ​1,156 трлн руб., из этого объема размещено немногим меньше — 1,02 трлн руб.

Причины провала

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что на проблемы со спросом негативно повлияла ситуация на финансовых рынках — падение цен на нефть, ослабление рубля и ожидание решения Федеральной резервной системы США по ставке, повышение которой приводит к оттоку средств инвесторов с развивающихся рынков. Нацеленность же рынка на более высокую доходность ОФЗ наталкивается на нежелание Минфина снижать цену.

«Минфин не дает премию ко вторичному рынку, однако рынок ее ждет», — отмечает старший аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов. Участники хотят премию за такой большой для текущих рыночных условий объем размещений ОФЗ, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, но их ожидания расходятся с тактикой заимствований Минфина.

На уровень спроса на ОФЗ, по мнению Суверова, повлияли три фактора: неопределенность перед запланированным на вечер среды решением американской ФРС о ставке, которое сказывается на всех финансовых рынках, снижение цены на нефть (до $56,35 за баррель) и усиление геополитических рисков вокруг России. «Геополитические риски усиливаются из-за санкций США, которые они могут ввести после Нового года, из-за призывов Вашингтона к Европе ввести новые санкции в отношении России, а также из-за принятия Генассамблеей ООН резолюции, которая осуждает милитаризацию Крыма», — отметил Суверов.

Старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев считает, что сильнее всего на провальный аукцион Минфина повлияли именно стоимость нефти и негативный курс рубля, который хуже всех валют отреагировал на вчерашнее падение стоимости нефти (по состоянию на 19:35 рубль подешевел на 35 коп. к доллару — до 67,64 руб./$). Поэтому участники рынка решили занять более осторожную позицию и не участвовать в аукционах.

Стоимость нефти марки Brent 18 декабря опустилась ниже $57 за баррель впервые за год. В предыдущий раз дешевле $57 баррель Brent стоил 20 октября 2017 года. При этом в течение дня баррель нефти Brent падал до отметки $55,91 — почти на 6%. В среду по состоянию на 21:00 мск Brent немного отыграл позиции и торгуется по цене 57,45 долл./барр. Телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков прогнозирует, что в ближайшие недели цены на нефть продолжат снижаться в связи с усиливающимися опасениями игроков по поводу переизбытка сырья на рынке. Аналитики UBS отмечают, что нефтяным рынком снова правят «неопределенность и волатильность».

Сменить тактику

Это последний аукцион по размещению ОФЗ в этом году, так как иностранные инвесторы на следующей неделе уйдут на каникулы, отмечает Яковлев. По его словам, дальнейшая конъюнктура рынка госдолга определится в январе — после завершения праздничного периода у российских инвесторов.

Неудачными аукционы будут до тех пор, пока Минфин не скорректирует политику размещений, которая учитывала бы в большей степени конъюнктуру рынка, считает Порывай. «Минфин не в полной мере учитывает рыночную ситуацию, формулируя параметры аукционов, — объясняет он. — При текущем экономическом фоне, падении нефти, ужесточении политики ЦБ (повысил ставку 14 декабря с 7,5 до 7,75%) и ослаблении рубля политика Минфина выглядит агрессивной, а 10 млрд руб. даже по пятилетним бумагам являются большим предложением. Инвесторы хотят получить более значительную скидку по цене». Не ясно, зачем министерство так настойчиво пытается размещаться на фоне профицитного бюджета, но не дает премию по доходности, когда нет факторов в пользу ее снижения, недоумевает эксперт.​

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Минфин , госдолг
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter