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Минфин неудачно вернулся на долговой рынок после месячного перерыва
Финансы, 16:41
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Минфин неудачно вернулся на долговой рынок после месячного перерыва
В ходе первого за месяц аукциона ОФЗ Минфин разместил 7,4 млрд руб. из планировавшихся 20 млрд руб. При этом ведомству пришлось отказаться от размещения трехлетних облигаций — заявок по приемлемым ценам на них не было
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По итогу первого более чем за месяц размещения на рынке ОФЗ Минфину удалось привлечь лишь 7,4 млрд руб. от изначально запланированного объема 20 млрд руб. Аукцион по размещению трехлетних облигаций был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре», сообщило ведомство (*.docx).

Из планировавшихся к размещению 10 млрд руб. облигаций с погашением в феврале 2024 года разместить удалось бумаги на 7,38 млрд руб. (при объеме спроса 10,75 млрд руб. и средневзвешенной доходности в 8,29% годовых, выручка Минфина от размещения составила 6,9 млрд руб.).

Результаты аукциона по размещению ОФЗ связаны с нежеланием Минфина давать премию к рынку, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. А без премий ОФЗ рынку не интересны, с учетом существующих санкционных рисков и связанных с ними ожиданиями ослабления курса рубля, считает он. Минфин, в свою очередь, не хочет платить премию, поскольку ждет, что доходности ОФЗ продолжат снижаться. Финансовое ведомство может взять паузу после неудачной попытки выхода и ждать улучшения конъюнктуры, тем более что большой потребности в деньгах у профицитного бюджета нет, заключает аналитик.

Минфин вернулся к займам после перерыва в месяц, который был вызван волатильностью на финансовых рынках. Доходность российских ОФЗ за август и начало сентября резко выросла — в среднем (по индексу гособлигаций RGBI) она составляла к 10 сентября 9,1%, максимум более чем за два года. Волатильность была вызвана угрозой санкций и выходом инвесторов-нерезидентов из российских бумаг. В последний раз, когда ОФЗ размещались на рынке, занять удалось только 88% от объема планируемого размещения (разместили трехлетние ОФЗ на 13,21 млрд руб.).

В последние недели ситуация для российских инструментов улучшалась — доходность ОФЗ падала на фоне укрепления курса рубля.

Согласно плану на четвертый квартал 2018 года, разместить на рынке планируется ОФЗ на 310 млрд руб. по номинальной стоимости. Значительная часть из планируемых размещений (125 млрд руб.) — это короткие бумаги до пяти лет включительно. Бумаги со сроком погашения пять-десять лет планируется предложить в объеме 110 млрд руб., от десяти лет — 75 млрд руб. Таким образом, среднее предложение на 13 аукционах должно составить 24 млрд руб.

В третьем квартале при плановом объеме заимствований в 450 млрд руб. Минфину удалось занять лишь 201 млрд руб.
Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Минфин , ОФЗ
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