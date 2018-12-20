Президентский указ застрял по пути

Андрей Белоусов раскритиковал правительственный план развития магистральной инфраструктуры

Помощник президента Андрей Белоусов раскритиковал работу транспортной комиссии правительства по подготовке плана развития магистральной инфраструктуры. Он заявил об угрозе невыполнения задач, поставленных в майском указе Путина

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Риски для майского указа

Помощник президента Андрей Белоусов в письме вице-премьеру Максиму Акимову указал на недостатки работы правительственной комиссии по транспорту над комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. ​У РБК есть копия письма чиновника от 30 ноября, его подлинность подтвердили два источника, близкие к участникам комиссии.

Белоусов обнаружил в материалах комиссии по транспорту к ее последнему заседанию (состоялось в конце ноября) значительные расхождения по объему финансирования мероприятий этого плана на 2019 год с утвержденными правительством цифрами и проектом федерального бюджета на 2019–2021 годы, следует из письма.

В частности, бюджетные средства на следующий год оказались сокращены на 34 млрд руб., внебюджетные — на 61,5 млрд руб., пишет помощник президента. «В указанных условиях существуют риски невыполнения поставленных в майском указе президента задач (например, в части мероприятий по развитию грузопотока по Северному морскому пути), а также отсутствия возможности начала реализации новых проектов», — предупреждает он. В майском указе президент Владимир Путин поставил задачу увеличить грузопоток по Северному морскому пути почти в восемь раз, до 80 млн т, к 2024 году.

Главным грузоотправителем на Северном морском пути станет газовая компания НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, которая планирует построить на Камчатке перегрузочный комплекс мощностью 20 млн т в год (его строительство оценивается в 60 млрд руб.). В начале декабря 2018 года компания запустила на полную мощность завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», который будет выпускать 16,5 млн т СПГ в год, а в 2022 году она планирует построить второй завод «Арктик СПГ 2» мощностью 19,8 млн т на Гыдане. Севморпуть позволит компании значительно снизить стоимость транспортировки сырья, которое зимой доставляется через Суэцкий канал, говорил ранее Михельсон. Кроме того, можно будет сократить срок поставок газа в Азию с 36 до 19 дней, а затраты — с $2,49 до $1,65 за 1 млн британских термических единиц (MMBTU), указывал он.

Сейчас в летний период по Севморпути идут также грузы «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и «Норникеля.

План на 6 трлн руб.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года на 6,3 трлн руб., утвержденный распоряжением правительства от 30 сентября 2018 года, предполагал выделение финансирования его транспортной части в 2019 году в размере 764,8 млрд руб., в том числе 348 млрд руб. — из бюджета. В него включены такие проекты, как «Европа — Западный Китай», «Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и транзит», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» и «Внутренние водные пути».

В общей сложности правительство внесло в план сотни объектов транспортной инфраструктуры: например, строительство скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань, которая войдет в состав международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, мост через Волгу в обход Тольятти, строительство участка платной автомагистрали «Меридиан», увеличение мощностей морских портов, строительство ледокольного флота и многие другие.

Реализация плана будет способствовать росту экспорта транспортных услуг в 1,5 раза, до $25 млрд, за шесть лет, прогнозируют разработчики документа.

В письме Акимову Белоусов также указывает, что в перечень федеральных проектов плана на 2019 год не вошло строительство ледоколов по линии «Росатома» и вторых путей на участке Крымской железной дороги (Багерово — Джанкой). Кроме того, в план не включили проекты частных инвесторов, под которыми он подразумевает развитие транспортно-логистических центров, российского участка автомагистрали «Меридиан» и развитие портовых мощностей.

В 2019 году «Росатом» рассчитывает подписать контракт на строительство третьего и четвертого атомных ледоколов, говорил «Интерфаксу» его представитель. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что общая стоимость строительства этих ле​доколов достигает 136 млрд руб. Из этой суммы 45 млрд руб. должно выделить государство, а остальные средства вложит «Росатом».

Представитель Белоусова не ответил на запрос, а представитель Акимова сообщила РБК, что вице-премьер поручил Минтрансу учесть замечания помощника президента при дальнейшей работе комиссии по транспорту. Представитель Минтранса сообщил РБК, что это будет сделано.